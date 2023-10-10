16 знаменитостей, которые на пляже выглядят еще прекраснее, чем на красной дорожке
Знаменитые красотки часто привлекают наше внимание на красной дорожке. Там они всегда в сверкающих нарядах и с безупречным макияжем. Но иногда они выбираются на пляж, где видна их природная красота, которая еще привлекательнее, чем на официальных мероприятиях.
Элизабет Херли
Ева Лонгория
Кристи Бринкли
Stars Image Bank / KCS / East News
Алисса Милано
Крисси Тайген
Эддисон Рэй
Брук Шилдс
Джиджи Хадид
Габриэль Юнион
Эшли Грэм
Сальма Хайек
Диана Крюгер
Эми Шумер
Brian To / WENN.com / agefotostock / East News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Приянка Чопра
Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News
Камила Кабельо
Зачастую мы сравниваем звезд по их внешнему виду и стараемся выявить изменения, особенно в их весе. Да, он может меняться, но их красота остается неизменной.
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