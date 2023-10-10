16 знаменитостей, которые на пляже выглядят еще прекраснее, чем на красной дорожке

Знаменитые красотки часто привлекают наше внимание на красной дорожке. Там они всегда в сверкающих нарядах и с безупречным макияжем. Но иногда они выбираются на пляж, где видна их природная красота, которая еще привлекательнее, чем на официальных мероприятиях.