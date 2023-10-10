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16 знаменитостей, которые на пляже выглядят еще прекраснее, чем на красной дорожке

Кино
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Знаменитые красотки часто привлекают наше внимание на красной дорожке. Там они всегда в сверкающих нарядах и с безупречным макияжем. Но иногда они выбираются на пляж, где видна их природная красота, которая еще привлекательнее, чем на официальных мероприятиях.

Элизабет Херли

Ева Лонгория

Кристи Бринкли

Stars Image Bank / KCS / East News

Алисса Милано

Крисси Тайген

Эддисон Рэй

Брук Шилдс

Джиджи Хадид

Габриэль Юнион

Эшли Грэм

Сальма Хайек

Диана Крюгер

Эми Шумер

Brian To / WENN.com / agefotostock / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Приянка Чопра

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Камила Кабельо

Зачастую мы сравниваем звезд по их внешнему виду и стараемся выявить изменения, особенно в их весе. Да, он может меняться, но их красота остается неизменной.

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AdMe/Кино/16 знаменитостей, которые на пляже выглядят еще прекраснее, чем на красной дорожке
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