17 актеров, которые из слащавых красавчиков превратились в импозантных джентльменов
В юном возрасте нам нравятся миловидные мальчики, внешность которых создана для обложек подростковых модных журналов. Но чем старше мы становимся, тем больше обращаем внимание на мужественные черты лица. Кумиры поспевают за нашими вкусами и постепенно приобретают особый шарм и очарование.
Мы в ADME хотим, чтобы вы вместе с нами посмотрели, как здорово преобразились известные мужчины из этой подборки.
Орландо Блум
Оскар Айзек
Джейсон Судейкис
Мэттью Гуд
Закари Куинто
Билли Крудап
Джереми Реннер
Джон Чо
Джейсон Шварцман
Дэниел Рэдклифф
Тейлор Китч
Дилан Макдермотт
Дэйв Франко
Дэн Стивенс
Роберт Паттинсон
Педро Паскаль
Скотт Фоли
Warner Bros / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © FOX / FOX Image Collection / Getty Images
Про каких актеров вы можете сказать, что они только похорошели с возрастом?
Фото на превью Brad Barket / Getty Images Entertainment / Getty Images, Invision / Invision / East News
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