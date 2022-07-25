17 актеров, которые из слащавых красавчиков превратились в импозантных джентльменов

В юном возрасте нам нравятся миловидные мальчики, внешность которых создана для обложек подростковых модных журналов. Но чем старше мы становимся, тем больше обращаем внимание на мужественные черты лица. Кумиры поспевают за нашими вкусами и постепенно приобретают особый шарм и очарование.

Мы в ADME хотим, чтобы вы вместе с нами посмотрели, как здорово преобразились известные мужчины из этой подборки.

Орландо Блум

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Sipa USA / Sipa USA / East News

Оскар Айзек

Mehdi Chebil / Polaris / East News , Invision / Invision / East News

Джейсон Судейкис

Мэттью Гуд

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Закари Куинто

Michael Germana / Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

Билли Крудап

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Джереми Реннер

ASSOCIATED PRESS / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Джон Чо

EVERETT COLLECTION / East News , Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News

Джейсон Шварцман

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , LISA O'CONNOR / AFP / East News

Дэниел Рэдклифф

David Longendyke / Everett Collection / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Тейлор Китч

East News , VALERY HACHE / AFP / East News

Дилан Макдермотт

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Invision / Invision / East News

Дэйв Франко

Thomas Janssen / PacificCoastNews / East News , Invision / Invision / East News

Дэн Стивенс

FaceToFace / Reporter / East News , Invision / Invision / East News

Роберт Паттинсон

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Педро Паскаль

Скотт Фоли