17 любимых актеров и актрис, которые сыграли в известных фильмах, а мы не сразу это поняли

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Многие из нас любят пересматривать фильмы с участием любимых актеров. Артисты первой величины могли перевоплотиться в кого угодно. Как, например, Наталья Кустинская, которой по плечу оказалась роль киномеханика в «Спящем льве» и Елены Прекрасной в «Весенней сказке», или же Надежда Румянцева, сыгравшая выпускницу детдома в «Девчатах» и предводительницу пиратов в «Тайне, известной всем».

Андрей Мягков в роли Алеши Карамазова в фильме «Братья Карамазовы», Герцена в «Сильнее всех иных велений» и старшего статистика в «Служебном романе»

Юрий Яковлев в роли майора в картине «Дамы и гусары», фельдмаршала Апраксина в «Гардемаринах III» и царя в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Нонна Мордюкова в роли жены городничего в ленте «Инкогнито из Петербурга», примы театра во «Льве Гурыче Синичкине» и мамы главной героини в «Родне»

Наталья Кустинская в роли киномеханика в фильме «Спящий лев», Елены Прекрасной в «Весенней сказке» и актрисы в картине «Иван Васильевич меняет профессию»

Людмила Гурченко в роли няни в картине «Несколько днях из жизни И.И. Обломова», козы в «Маме» и разлучницы в фильме «Любовь и голуби»

Ирина Алферова в роли дочери князя Ксении в ленте «Василий Буслаев», царицы в «Осенних колоколах» и Констанции Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»

Алексей Баталов в роли профессора в фильме «Внимание, черепаха!», приват-доцента в «Беге» и слесаря в кинокартине «Москве слезам не верит»

Олег Табаков в роли Кащея Бессмертного в картине «После дождичка в четверг», клоуна в «Каштанке», Людовика XIII в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»

Анастасия Вертинская в роли графини в ленте «Двенадцатая ночь», принцессы в «Тени» и возлюбленной Ихтиандра в «Человеке-амфибии»

Наталья Андрейченко в эпизодической роли Валькирии Николаевны в фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», Евдокии Лопухиной в «Петре Великом» и няни в фильме «Мэри Поппинс, до свидания»

Андрей Миронов в роли путешественника в картине «Сказка странствий», Фридриха Энгельса в фильме «Год, как жизнь», контрабандиста в «Бриллиантовой руке»

Александр Абдулов в роли священника в фильме «Грех. Истории страсти», австрийского воина в «Золоте» и Медведя в «Обыкновенном чуде»

Любовь Полищук в роли председателя сельсовета в фильме «Коршуны добычей не делятся», чудаковатой Воблы в «Скандале в нашем Клошгороде» и девушки мечты в «12 стульях»

Светлана Светличная в роли исполнительницы мото-аттракциона в картине «Закрытие сезона», мамы одной из героинь в фильме «Недопесок Наполеон III-й» и красавицы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке»

Георгий Вицин в роли дедушки в ленте «Пока бьют часы», царя Берендея в «Весенней сказке», Труса в «Самогонщиках»

Надежда Румянцева в роли детдомовской выпускницы Тоси в фильме «Девчата», младшей сестры одной из героинь в «Женитьбе Бальзаминова», предводительницы пиратов в «Тайне, известной всем»

Дмитрий Иосифов в роли Буратино в картине «Приключения Буратино», сержанта милиции в «Случае в аэропорту», директора хосписа в «Громозеке»