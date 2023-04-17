17 пар обуви из фильмов и сериалов, которые киношники выбрали не просто так, а с особым намеком

Фильмы зачастую создаются с чрезвычайным вниманием к деталям. Костюмеры продумывают каждую мелочь — даже обувь оказывается выбрана не просто так. Те или иные туфли могут намекнуть на характер героини или создавать законченный стильный образ.

Уэнсдэй (2022)

В академии Невермор есть школьная форма, но ничего не мешает ученикам самовыражаться с помощью обуви. Девочку-оборотня Энид отличает веселый легкий нрав и любовь к ярким цветам. Ну что ж, если присмотреться, можно увидеть, что она проявила свою индивидуальность с помощью цветных шнурков на ботинках.

Хорошо быть тихоней (2012)

Изящные белые туфли с перемычкой, может, и кажутся чуть старомодными. Но на деле только подчеркивают индивидуальность героини и ее скромный характер.

Монте-Карло (2011)

Героиня Кэти Кэссиди — очень яркая девушка, которая всегда носила обувь на каблуках. Во время долгожданного путешествия в Париж она дополнила образ изящным браслетом на лодыжку. Но иногда любовь к подобной обуви доставляла ей неудобства, и девушке приходилось снимать туфли и идти босиком.

Две девицы на мели (2011–2017)

Героиня сериала Кэролайн потеряла свой статус и богатство. Но не стала опускать руки и продолжила бороться за лучшую жизнь. И все же порой образ богатенькой девчонки прослеживается в ее нарядах. Например, туфли с опушкой из искусственного меха прямо кричат, что их обладательница — девушка с запросами.

Агенты А.Н.К.Л. (2015)

В этом шпионском боевике почти все герои не те, кем кажутся. И персонаж Алисии Викандер не исключение. В одной из сцен на ней ультрамодные по тем временам красно-белые туфли. Это показывает, что девушка обладает незаурядным вкусом и возможностями добыть действительно эксклюзивную вещь.

Золушка (2015)

Многие придирчивые читатели во время ознакомления с оригинальной сказкой могли задуматься, как это так вышло, что хрустальная туфелька по размеру подошла только Золушке. Видимо, в этой экранизации решили намекнуть на разгадку. Золушка в детстве и в юности носит одинаковые голубые балетки. У актрисы, конечно, размер ноги не тот же, что у маленькой девочки, но подобным выбором обуви костюмеры могли намекнуть на то, что у будущей принцессы совсем маленькая ножка.

Красотки в бегах (2015)

В одной из сцен София Вергара красуется в туфлях на высоком каблуке. А если присмотреться, то на носках можно увидеть изображение красных губ. Идеально подходит для такой яркой женщины.

Величайший шоумен (2017)

В исторических лентах вопрос моды почти всегда занимает особое место. Ведь костюмерам хочется, чтобы герои выглядели стильно и их внешний вид соответствовал эпохе. В «Величайшем шоумене» им это удалось блестяще. Изящные серые сапожки с кисточками идеально подходят образу героини.

Оторва (2008)

Избалованную девицу отправили на перевоспитание в чопорную закрытую британскую школу. Строгие правила, дресс-код, никакого мобильного телефона и привычных атрибутов гламура — девушке пришлось очень нелегко. Поэтому она долго цеплялась за прошлую жизнь и отказывалась расставаться с ярко-красными туфлями на каблуках. Кстати, цвет обуви и одежды многое может сказать о человеке. Подробнее изучить эту тему можно в другой нашей статье.

Мэри Поппинс возвращается (2018)

Образы Мэри Поппинс всегда продуманы до мелочей. Чего еще ожидать от неординарной женщины, которая летает с помощью зонтика? Даже красные бантики на туфлях идеально гармонируют с украшением на шляпке.

Аладдин (2019)

Принцесса Жасмин показана как девушка с характером, всегда готовая к приключениям и отстаиванию своей позиции. Поэтому логично, что ее не стали рядить в неудобные каблуки. Однако обувь восточной принцессы должна соответствовать атмосфере фильма. И костюмеры постарались на славу — сапожки Жасмин выглядят гармонично. А чтобы предательская молния не разрушила образ, придумали изящную шнуровку.

Ешь, молись, люби (2010)

Целый год героиня шла к новому понимаю себя и восстановлению своего «я». Ботинки, которые она надела в конце фильма, такие грязные и убитые, потому что намекают на окончание поисков героини. Отныне ей важен не внешний лоск, а только внутренняя красота.

Почему женщины убивают (2019–2021)

Красный — это не только цвет любви и страсти, но и цвет агрессии. Героиня сериала яркая и любит быть в центре внимания. Ее великолепный образ с алыми туфлями на высоком каблуке доказывает это. Но цвет обуви указывает на то, что в дальнейшем история героини будет полна драмы с ноткой трагедии.

Легкое поведение (2008)

Многие, кто смотрел этот фильм, запомнили сцену, где главная героиня осознала, что задыхается в этом обществе, и бросила ему вызов, танцуя танго в окружении чопорной аристократии. Однако, если присмотреться, можно увидеть на героине атласные танцевальные туфли. Видимо, ее выходка не была такой уж спонтанной.

Шиттс Крик (2015–2020)

Героиня Кэтрин О’Хары переехала из модного Нью-Йорка в канадскую глубинку, но свое чувство стиля и гардероб она взяла с собой. Сочетание босоножек и ботфортов, может, и кажется эпатажным, но образ с ними заиграл новыми красками. Такая обувь не очень подходит атмосфере городка Шиттс Крик, но ведь женщина еще вернется на вершину успеха.

Эмили в Париже (2020—...)

Если судить по нарядам Эмили, девушка привезла с собой в Париж десятки чемоданов с самыми стильными туфлями, платьями, сумочками, шляпками. И пусть не все зрители в восторге от ее модных решений, о чем мы писали в отдельной статье, некоторые из них весьма неплохи. Например, в этой сцене девушка красуется в ботильонах, обклеенных лентами с надписью Paris. Если вдруг забыла, в каком городе находишься, достаточно просто опустить глаза на обувь.

Замерзшая в Майами (2009)