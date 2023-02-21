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17 пар персонажей кино и сериалов, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь

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Вы когда-нибудь задумывались о возрасте любимых киногероев? Иногда картинка на экране не совпадает с сюжетом фильма или сериала. Но практически каждый режиссер наверняка думает: «Я художник, я так вижу» — и выбирает актеров старше или младше киногероев. Мы сравнили персонажей одного возраста из разных фильмов и сериалов и были шокированы тем, какие они все-таки разные.

Роза («Титаник») и Белла («Сумерки») — 17 лет

Фрэнк Уильям Абигнейл — младший («Поймай меня, если сможешь») и Пакстон Холл-Йошида («Я никогда не...») — 16 лет

Питер Паркер («Человек-паук») и Марти Макфлай («Назад в будущее») — 17 лет

Холли Голайтли («Завтрак у Тиффани») и Энид («Призрачный мир») — 18 лет

Иви Хэммонд («V — значит вендетта») и Уэнсдэй Аддамс («Уэнсдэй») — 16 лет

Сабрина («Леденящие душу приключения Сабрины») и Китнисс Эвердин («Голодные игры») — 16 лет

Рэйчел Грин («Друзья») и Мия Уоллес («Криминальное чтиво») — 24 года

Рэндл Патрик Макмерфи («Пролетая над гнездом кукушки») и Адам («Взрыв из прошлого») — 35 лет

Фродо («Властелин колец») и Саманта («Секс в большом городе») — 50 лет

Эль Вудс («Блондинка в законе») и Кейт Бишоп («Соколиный глаз») — 22 года

Дафна («Бриджертоны») и Дейзи («Мистическая пицца») — 21 год

Джульетта («Ромео и Джульетта») и Дженна («Из 13 в 30») — 13 лет

Элинор Дэшвуд («Разум и чувства») и Рей («Звёздные войны: Пробуждение силы») — 19 лет

Джо («Маленькие женщины») и Миа («Дневники принцессы») — 15 лет

Надин («Почти семнадцать») и Мэдди («Эйфория») — 17 лет

Эмили («Эмили в Париже») и Адалин («Век Адалин») — 29 лет

Джонатан Байерс («Очень странные дела») и Джон Сноу («Игра престолов») — 16 лет

Фото на превью Titanic / Twentieth Century Fox and co-producers, Twilight / Summit Entertainment and co-producers
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AdMe/Кино/17 пар персонажей кино и сериалов, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь
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