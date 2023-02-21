17 пар персонажей кино и сериалов, которые оказались ровесниками. А так и не скажешь

Вы когда-нибудь задумывались о возрасте любимых киногероев? Иногда картинка на экране не совпадает с сюжетом фильма или сериала. Но практически каждый режиссер наверняка думает: «Я художник, я так вижу» — и выбирает актеров старше или младше киногероев. Мы сравнили персонажей одного возраста из разных фильмов и сериалов и были шокированы тем, какие они все-таки разные.