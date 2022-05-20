17 знаменитостей с челкой и без, которые помогут нам принять сложное решение: отрезать или отращивать

Всем нам знакомы метания в поиске нового образа: отстричь себе челку и пожалеть или пожалеть, что так и не попробовала. В этой статье мы собрали разные варианты челок: густые, как у Николы Кохлан, и «перышками», как у Сиенны Миллер, челки-«шторки», как у Виктории Бекхэм, и прямые, как у Дакоты Джонсон, — и все для того, чтобы помочь вам определиться: менять прическу или все-таки нет.