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17 знаменитостей с челкой и без, которые помогут нам принять сложное решение: отрезать или отращивать

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Всем нам знакомы метания в поиске нового образа: отстричь себе челку и пожалеть или пожалеть, что так и не попробовала. В этой статье мы собрали разные варианты челок: густые, как у Николы Кохлан, и «перышками», как у Сиенны Миллер, челки-«шторки», как у Виктории Бекхэм, и прямые, как у Дакоты Джонсон, — и все для того, чтобы помочь вам определиться: менять прическу или все-таки нет.

Мы в ADME считаем, что эксперименты с волосами позволяют узнать что-то новое о себе, да и просто поднимают настроение. Вот вам в помощь наша подборка знаменитостей — вдохновляйтесь. А в конце статьи вас ждет бонус — знаменитость с челкой на один день.

Вайнона Райдер: отстригла

Меган Фокс: отстригла

Зендея: отрастила

Энн Хэтэуэй: отстригла

Дакота Джонсон: отстригла

Эмили Ратаковски: отстригла

Хайди Клум: отстригла

Дженнифер Гарнер: отрастила

Кира Найтли: отрастила

Кэти Холмс: отстригла

Кристина Риччи: отрастила

Сиенна Миллер: отстригла

Румер Уиллис: отрастила

Дженнифер Лопес: отстригла

Алекса Чанг: отрастила

Тейлор Свифт: отстригла

Эмма Уотсон: отрастила

Бонус: Никола Кохлан использовала накладную челку

А вы себе больше нравитесь с челкой или без?

Фото на превью CHRIS DELMAS/AFP/East News, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News, Invision/Invision/East News
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AdMe/Кино/17 знаменитостей с челкой и без, которые помогут нам принять сложное решение: отрезать или отращивать
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