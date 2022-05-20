17 знаменитостей с челкой и без, которые помогут нам принять сложное решение: отрезать или отращивать
Всем нам знакомы метания в поиске нового образа: отстричь себе челку и пожалеть или пожалеть, что так и не попробовала. В этой статье мы собрали разные варианты челок: густые, как у Николы Кохлан, и «перышками», как у Сиенны Миллер, челки-«шторки», как у Виктории Бекхэм, и прямые, как у Дакоты Джонсон, — и все для того, чтобы помочь вам определиться: менять прическу или все-таки нет.
Мы в ADME считаем, что эксперименты с волосами позволяют узнать что-то новое о себе, да и просто поднимают настроение. Вот вам в помощь наша подборка знаменитостей — вдохновляйтесь. А в конце статьи вас ждет бонус — знаменитость с челкой на один день.
Вайнона Райдер: отстригла
Меган Фокс: отстригла
Зендея: отрастила
Энн Хэтэуэй: отстригла
Дакота Джонсон: отстригла
Эмили Ратаковски: отстригла
Хайди Клум: отстригла
Дженнифер Гарнер: отрастила
Кира Найтли: отрастила
Кэти Холмс: отстригла
Кристина Риччи: отрастила
Сиенна Миллер: отстригла
Румер Уиллис: отрастила
Дженнифер Лопес: отстригла
Алекса Чанг: отрастила
Тейлор Свифт: отстригла
Эмма Уотсон: отрастила
Бонус: Никола Кохлан использовала накладную челку
А вы себе больше нравитесь с челкой или без?
AdMe/Кино/17 знаменитостей с челкой и без, которые помогут нам принять сложное решение: отрезать или отращивать
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