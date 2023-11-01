17 звезд, которым в этом году исполняется 60 лет. А мы бы и не подумали

Мы так часто пересматривали киноленты прошлых десятилетий, что в точности знаем реплики любимых героев. Также мы помним, как актеры и актрисы, которые их играют, выглядели на начальных этапах своей карьеры. Поэтому тот факт, что эти звезды в 2023 году празднуют 60-летний юбилей, оборачивается для нас большим сюрпризом.