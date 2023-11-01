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17 звезд, которым в этом году исполняется 60 лет. А мы бы и не подумали

Кино
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Мы так часто пересматривали киноленты прошлых десятилетий, что в точности знаем реплики любимых героев. Также мы помним, как актеры и актрисы, которые их играют, выглядели на начальных этапах своей карьеры. Поэтому тот факт, что эти звезды в 2023 году празднуют 60-летний юбилей, оборачивается для нас большим сюрпризом.

Квентин Тарантино в этом году отмечал юбилей. Прославленному режиссеру исполнилось 60 лет

© Pulp Fiction / Miramax and co-producers, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

На фото слева звезде сериала «Друзья» Лизе Кудроу около 31 года. А сейчас ей 60

WARNER BROS TV / Album / East News, Invision / Invision / East News

Кажется, еще вчера мы смотрели «Секрет тропиканки» с 30-летней Глорией Пирес. И вот она уже разменяла седьмой десяток

Майку Майерсу было 34 года, когда он покорил весь мир в роли Остина Пауэрса

Работа в картине «Легенды осени» для 31-летнего Брэда Питта стала одной из первых знаковых ролей. Не верится, что актер вот-вот справит 60-летний юбилей

Включая в очередной раз ленту «Достучаться до небес», мы любуемся 34-летним Тилем Швайгером

© Knockin' on Heaven's Door / Mr. Brown Entertainment and co-producers, IMAGO / Christopher Tamcke / Imago Stock and People / East News

Слева — кадр из фильма «Чего хотят женщины», в котором Хелен Хант снялась в 37-летнем возрасте

Album Online / East News, Invision / Invision / East News

Дебютировала Джинн Трипплхорн в фильме «Основной инстинкт». 29-летняя актриса сыграла психолога

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Одной из первых знаковых работ Дэвида Тьюлиса стала роль в ленте «Семь лет в Тибете». Актеру было около 34 лет

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Album Online / East News

Роба Шнайдера можно назвать гением комедии. Чего только стоит его работа в картине «Цыпочка». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера

Турецкая актриса Айдан Шенер влюбила в себя весь мир, появившись в сериале «Королек — птичка певчая». Ей было около 23 лет

Кажется, не так давно мы наблюдали женитьбу героя 34-летнего Дермота Малруни в фильме «Свадьба лучшего друга»

Джейсон Айзекс сыграл своего первого культового злодея, когда ему было 37 лет. Речь идет о ленте «Патриот»

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Кристиана Оливейра блестяще исполнила роль коварной Алисиньи в сериале «Клон». Ей было 39 лет

В 41 год Джеймс Дентон свел с ума зрительниц сериала «Отчаянные домохозяйки», появившись в роли Майка Дельфино

© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Hallmark Entertainment / Courtesy Everett Collection / East News

Столько же лет было в начале съемок другой звезде «Отчаянных домохозяек» — Николлетт Шеридан. Она играла Иди Бритт

Еще одна коллега Джеймса и Николлетт празднует юбилей в этом году. Ванессе Уильямс в этом году исполнилось 60 лет

© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News

Фотографии других именинников можно посмотреть в этих статьях:

Фото на превью WARNER BROS TV / Album / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/17 звезд, которым в этом году исполняется 60 лет. А мы бы и не подумали
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