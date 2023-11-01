17 звезд, которым в этом году исполняется 60 лет. А мы бы и не подумали
Мы так часто пересматривали киноленты прошлых десятилетий, что в точности знаем реплики любимых героев. Также мы помним, как актеры и актрисы, которые их играют, выглядели на начальных этапах своей карьеры. Поэтому тот факт, что эти звезды в 2023 году празднуют 60-летний юбилей, оборачивается для нас большим сюрпризом.
Квентин Тарантино в этом году отмечал юбилей. Прославленному режиссеру исполнилось 60 лет
На фото слева звезде сериала «Друзья» Лизе Кудроу около 31 года. А сейчас ей 60
WARNER BROS TV / Album / East News, Invision / Invision / East News
Кажется, еще вчера мы смотрели «Секрет тропиканки» с 30-летней Глорией Пирес. И вот она уже разменяла седьмой десяток
Майку Майерсу было 34 года, когда он покорил весь мир в роли Остина Пауэрса
Работа в картине «Легенды осени» для 31-летнего Брэда Питта стала одной из первых знаковых ролей. Не верится, что актер вот-вот справит 60-летний юбилей
Включая в очередной раз ленту «Достучаться до небес», мы любуемся 34-летним Тилем Швайгером
© Knockin' on Heaven's Door / Mr. Brown Entertainment and co-producers, IMAGO / Christopher Tamcke / Imago Stock and People / East News
Слева — кадр из фильма «Чего хотят женщины», в котором Хелен Хант снялась в 37-летнем возрасте
Album Online / East News, Invision / Invision / East News
Дебютировала Джинн Трипплхорн в фильме «Основной инстинкт». 29-летняя актриса сыграла психолога
TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
Одной из первых знаковых работ Дэвида Тьюлиса стала роль в ленте «Семь лет в Тибете». Актеру было около 34 лет
TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Album Online / East News
Роба Шнайдера можно назвать гением комедии. Чего только стоит его работа в картине «Цыпочка». В кадре мы наблюдали 39-летнего актера
Турецкая актриса Айдан Шенер влюбила в себя весь мир, появившись в сериале «Королек — птичка певчая». Ей было около 23 лет
Кажется, не так давно мы наблюдали женитьбу героя 34-летнего Дермота Малруни в фильме «Свадьба лучшего друга»
© My Best Friend's Wedding / TriStar Pictures and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News
Джейсон Айзекс сыграл своего первого культового злодея, когда ему было 37 лет. Речь идет о ленте «Патриот»
Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News
Кристиана Оливейра блестяще исполнила роль коварной Алисиньи в сериале «Клон». Ей было 39 лет
В 41 год Джеймс Дентон свел с ума зрительниц сериала «Отчаянные домохозяйки», появившись в роли Майка Дельфино
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Hallmark Entertainment / Courtesy Everett Collection / East News
Столько же лет было в начале съемок другой звезде «Отчаянных домохозяек» — Николлетт Шеридан. Она играла Иди Бритт
Еще одна коллега Джеймса и Николлетт празднует юбилей в этом году. Ванессе Уильямс в этом году исполнилось 60 лет
© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News
Фотографии других именинников можно посмотреть в этих статьях:
Фото на превью WARNER BROS TV / Album / East News, Invision / Invision / East News
Поделиться этой статьёй