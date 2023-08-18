18 актеров и актрис, чья популярность вызывает у людей лишь недоумение
Часто для того, чтобы понять, насколько хорош тот и или иной актер, мы обращаемся к мнению кинокритиков и профессиональных ассоциаций. Но то, что нравится одному, может не нравиться другому. Поэтому неудивительно, что порой отмеченные престижными наградами актеры не получают признание у зрителей.
Дженнифер Лоуренс
- Не понимаю, как ей удалось выиграть «Оскар». © knitsybusiness / Reddit
- Наверное, я что-то не понимаю, но, по-моему, Дженнифер Лоуренс далеко не такая талантливая актриса, как все считают. Да, она здорово сыграла в фильме «Мой парень — псих», но все ее остальные роли вполне средние. Она, безусловно, хороша, но не идет ни в какое сравнение с Мерил Стрип. © JungleBoy29 / Reddit
- Боже, она была до смешного деревянной в «Людях Икс». А в «Пассажирах» играла просто ужасно. Но там весь каст облажался, кроме Майкла Шина. © Cryean / Reddit
Николь Кидман
- Никогда не понимал всех этих восторженных отзывов о Николь Кидман. © backflipguy / Reddit
- Она недурно играет роли определенного типажа. Но стоит признать, что, несмотря на невеликий диапазон, она постоянно пытается прыгнуть выше головы. © Kloudy11 / Reddit
- Вот уже лет 20 как как Кидман не может выдавить из себя мало-мальский правдоподобный акцент. По-моему, у нее худо-бедно получилась только одна роль в ленте «За что стоит умереть», и то только потому что ее героиня социопатка, лишенная всяких эмоций. На дух ее не переношу. © Anomie3600 / Reddit
Кевин Костнер
- Серьезно, у Кевина Костнера одинаковое выражение лица абсолютно во всех фильмах. © KrankySilverFox / Reddit
- Без сомнения его наиболее удавшейся ролью является работа в вестерне «Сильверадо». Во всех остальных лентах он просто надевает новый костюм и пытается сыграть самого себя, даже не особо понимая, кто же такой этот Кевин Костнер. Забавно, что удачнее всего он сыграл в таком дурном фильме. © JuliusVrooder / Reddit
- Я вроде и люблю большую часть фильмов с его участием, но уж никак не могу назвать его великим актером. До сих пор не понимаю, как он достиг такого успеха. Хотя я его фанат.
© creptik1 / Reddit
- Такое ощущение, что во всех фильмах Костнера могли просто заменить его картонной версией и наложить голос. Результат был бы примерно тем же. © dubgeek / Reddit
Николас Кейдж
- Удивительно, что Кейдж вечно попадает в списки лучших и худших актеров. Порой даже в течение одного года. © Ok-Fudge8848 / Reddit
- Боже, иногда он может быть просто отвратительным актером. Но недавно я наткнулся на один из его фильмов и был приятно удивлен. А мужик-то может круто играть. Это просто какая-то лотерея. © TommyTuttle / Reddit
- Нет никаких вопросов по поводу таланта Кейджа. Тут, думаю, все дело в его желании. Мне кажется, он попросту обожает переигрывать. © TJ_McWeaksauce / Reddit
Скарлетт Йоханссон
- Я точно не видел все фильмы с участием Йоханссон, но я точно видел ее работы, номинированные на «Оскар» и еще парочку других картин. Так вот она везде какая-то деревянная. Меня каждый раз преследует ощущение, что наблюдаю за игрой актрисы, а не за экранным персонажем. © super_hero_girl / Reddit
Рене Зеллвегер
- Рене здорово сыграла в «Нокдауне», но меня совершенно не впечатлили остальные ее роли. А роль Рокси в «Чикаго» она просто загубила. © Winterfell_Ice / Reddit
- Зельвегер на экране вечно с кислой миной, будто лимонов наелась. © Unknown author / Reddit
Джордж Клуни
- Клуни просто красавчик и у него шикарная ухмылка, но, кажется, на этом все. Похоже этот парень просто гений маркетинга, учитывая какого успеха он добился. © Ozonewanderer / Reddit
- Клуни неплохо даются персонажи определенного типажа. Но вся беда в том, что у него совсем небольшой диапазон. Хотя он здорово смотрелся в «От заката до рассвета». © mymumsaysno / Reddit
- Он почти всегда играет либо самого клевого и уверенного в себе парня, либо веселого дурачка. Стоит признать, что оба этих типажа у него получаются отменно. © Unknown author / Reddit
Харрисон Форд
- Сейчас в меня полетят тапки, но Харрисона Форда явно переоценивают. Он, безусловно, не ужасен. Но, прямо скажем, и далеко не великолепен. Просто приглядитесь к его игре. В сценах, где у Форда нет реплик, он стоит с таким видом, будто ему ужасно неловко и неприятно здесь находиться. © Additional_Law_4581 / Reddit
- Согласен. Форд — настоящая легенда кино, и него имеются потрясающие роли. Но он везде немного похож на самого себя. И никогда не растворяется в персонаже. Из-за этого язык не поворачивается назвать его по-настоящему одаренным актером. © DavyCroquet / Reddit
Эмма Уотсон
- Эмма Уотсон просто неспособна изобразить в кадре что-то стоящее. © TheYoungWan / Reddit
- Мне кажется, у нее есть одно единственное выражение лица, которое она демонстрирует в каждой ситуации — бровки «домиком». © monsterrad89 / Reddit
- Эмма — неплохая актриса, но вокруг нее слишком много ажиотажа. Все из-за того, что прославилась еще будучи ребенком, когда сыграла Гермиону. С годами она будто не изменилась. © Unknown author / Reddit
- Уотсон просто милашка, и очень приятная, интеллигентная девушка. Но будем честны, если бы не «Гарри Поттер», вряд ли бы она достигла такого успеха. © Shenko-wolf / Reddit
Дженнифер Энистон
- Энистон в каждом фильме играет одну и ту же милашку, у нее нет ни одной запоминающейся роли. Даже в «Друзьях» ее игра не впечатляет. Она везде одинаковая. © Ivebeenabadgirldaddy / Reddit
- Я не видел ни одного фильма с ней, после которого мне бы хотелось сказать: «Боже, ее игра выше всяких похвал». © iamtheraptor / Reddit
- Ненавижу ее фильмы. Не могу понять, почему все в таком восторге от нее. © bloodisbleeding / Reddit
Джон Малкович
- По-моему, Малкович — совершенно никакой актер. Да он и сам это не отрицает. © morfn0 / Reddit
- Этот мужик играет одного и того же персонажа в каждом фильме. Как думаете, кого? Самого себя. Он даже снялся в фильме, где изображал Джона Малковича. С содроганием вспоминаю его совместную работу с Ди Каприо. © GoodSirBrett / Reddit
Анджелина Джоли
- Честно говоря, бешеная популярность Джоли всегда была для меня загадкой. Не то чтобы она ужасная актриса, но меня совсем не впечатляет ее игра. © blacknight334 / Reddit
- По-моему, она больше известна своей личной жизнью, нежели актерским талантом. У нее в копилке несколько довольно достойных фильмов, но всех всегда больше интересовала ее семья и отношения с мужчинами. Если бы Джоли родилась в обычной семье и вышла бы замуж за простого парня, вряд ли бы ее столько обсуждали. © Unknown author / Reddit
- Джоли абсолютно одинаковая во всех фильмах. Посредственность да и только. © SwordfishGirl / Reddit
Эмилия Кларк
- Откровенно говоря, мне нравится Эмилия, но она была ужасна в «Игре престолов». Вечно плаксивая и деревянная. Да, роль Дейнерис не самая легкая, и Кларк ее просто запорола. Долго пришлось привыкать к ее посредственной игре. © seeyouspacecowboyx / Reddit
- Кажется, таланта Кларк хватает только на один стиль игры. Всякий раз, когда она пытается выйти за привычные рамки, получается нечто невразумительное. © Unknown author / Reddit
Джулия Робертс
- Господи, Джулия сумела провалить даже простецкую роль в картине «Двенадцать друзей Оушена». А ведь надо было всего лишь сыграть саму себя. © Unknown author / Reddit
- Она вечно играет одну и ту же героиню — девушку, в которую влюбляются. Сложно охарактеризовать иными словами. © Unknown author / Reddit
- Как же меня бесит жеманный смех Робертс, который звучит в абсолютно каждом фильме с ней. © Cidernica / Reddit
- Да, я просто какой-то левый чувак, а она выиграла «Оскар». Но Джулия совсем не впечатляет меня как актриса. Ее брат намного круче. © CertainlyAmbivalent / Reddit
Тимоти Шаламе
- Не понимаю его популярности. Может быть, я слишком стар. © DeadWishUpon / Reddit
- У него такое «мертвое лицо». © Unknown author / Reddit
- Кто-то сказал, что его лицо похоже на велосипедное седло, и теперь я не могу это развидеть. © Nordicmoose / Reddit
- Шаламе — хороший актер, но он играет задумчивого грустного мальчика с растрепанными волосами в абсолютно каждом фильме. Ему определенно нужно сменить амплуа. © hailpaimon1234 / Reddit
- Он вечно выглядит уставшим, что может нравиться только девочкам-подросткам.
© alamakjan / Reddit
Леди Гага
- Она отвратительная актриса. Ну серьезно! Возможно, она бы и играла хорошо, если бы могла двигать своим лицом, как нормальный человек. Но все, что я вижу, когда смотрю на нее, это ботокс и филлеры. © Wiz-Khaleesi / Reddit
- Не выношу Леди Гага как актрису. Она хороша, но что-то мешает... То ли переигрывает, то ли фальшивит. Ее игра театральна. © Dull-Bid-7051 / Reddit
- Она была ужасна в двух фильмах, что я видел с ее участием. Вроде и подходит для роли, но все равно в основном играет саму себя. Люблю ее музыку. Но как актриса она не так уж и хороша. © bNoaht / Reddit
- Мне кажется проблема в том, что она просто недостаточно талантлива, чтобы заставить зрителя забыть, кто она такая. Абсолютно в каждой сцене с ней я вижу Леди Гага. © poostoo / Reddit
Бенедикт Камбербэтч
- Он выглядит словно инопланетянин в человеческом обличье, который обеспокоен тем, что его костюм вот-вот развалится. Я уверен, что он отличный человек, но я питаю к нему просто необъяснимую неприязнь. © Laziestprick / Reddit
- Он всегда социально неуклюжих гениев. Но делает это хорошо. © C_Werner / Reddit
- Мне кажется, он похож на лысого кота в парике. © swervefire / Reddit
Галь Гадот
- Я не замечала, насколько она пресная, пока не увидела «Смерть на Ниле». Она играет светскую львицу, которой все одержимы, но меркнет на фоне всех остальных актеров и своей соперницы. © CitizenWolfie / Reddit
- По-моему, она не способна проявить какие-либо эмоции на экране. У нее везде стандартный пустой взгляд супермодели. © Cy41995 / Reddit
Предугадать, какой актер добьется всемирного признания, а какой нет, практически сложно. Часто бывает так, что талантливые актеры годами не получаются ярких ролей и будто бы остаются недооцененными.
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