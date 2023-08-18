18 актеров и актрис, чья популярность вызывает у людей лишь недоумение

Часто для того, чтобы понять, насколько хорош тот и или иной актер, мы обращаемся к мнению кинокритиков и профессиональных ассоциаций. Но то, что нравится одному, может не нравиться другому. Поэтому неудивительно, что порой отмеченные престижными наградами актеры не получают признание у зрителей.