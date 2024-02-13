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18 актеров, которые с возрастом расцвели словно тюльпаны в апреле

Кино
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Наверняка многие из вас замечали, что некоторые актеры с возрастом выглядят намного круче, чем в юности. Этим могут похвастаться Филипп Бледный, Роман Курцын, Владимир Яглыч и многие другие известные мужчины.

Иван Янковский

Филипп Бледный

Роман Курцын

Владимир Яглыч

Петр Федоров

Милош Бикович

Артем Ткаченко

Юра Борисов

Дмитрий Чеботарев

Виктор Хориняк

Александр Петров

Иван Стебунов

Артур Сопельник

Никита Ефремов

Тихон Жизневский

Кирилл Нагиев

© Столица греха / Пирамида, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Кирилл Кяро

Максим Матвеев

Своей сногсшибательной внешностью в зрелом возрасте могут похвастаться не только молодые актеры, но и легендарные актрисы. Стоит только сравнить фото в ранних и поздних ролях Натальи Гундаревой, Галины Польских и Елены Яковлевой.

Фото на превью Доллары приходят / Radio Televizija Srbije, Tarakanov Vadim / East News
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AdMe/Кино/18 актеров, которые с возрастом расцвели словно тюльпаны в апреле
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