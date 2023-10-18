18 актеров, которые в своих ранних ролях такие милахи, что хочется пищать от умиления
Даже самые преданные фанаты порой не знают всех ролей, что сыграли их любимчики. В этой статье мы решили вспомнить, как выглядели в своих малоизвестных ролях актеры, которые сумели завоевать сердца миллионов.
Луис Гусман в сериале «Уэнздэй» (2022) и фильме «Полиция Майами» (1985)
Эми Адамс в фильмах «Как выйти замуж за 3 дня» (2010) и «Западное крыло» (2002)
Педро Паскаль в фильме «Великая стена» (2016) и сериале «Баффи — истребительница вампиров» (1999)
Эмма Стоун в фильме «Эта дурацкая любовь» (2011) и сериале «Счастливчик Луи» (2006)
Дженна Ортега в сериале «Уэнздэй» (2022) и фильме «Железный человек-3» (2013)
Эндрю Гарфилд в фильмах «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) и «Львы для ягнят» (2007)
Никки Рид в фильмах «Сумерки» (2008) и «Американское оружие» (2005)
Келли Разерфорд в сериале «Сплетница» (2007) и фильме «Я люблю неприятности» (1994)
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век» (2011) и фильме «Втроем» (2008)
Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов» (2011) и фильме «Атака из Триасового периода» (2010)
Джованна Антонелли в сериалах «Клон» (2001) и «Тропиканка» (1994)
Ким Кэттролл в сериале «Секс в большом городе» (1998) и фильме «Манекен» (1987)
Пелин Карахан в сериалах «Великолепный век» (2011) и «Ветры в голове» (2007)
Луисана Лопилато в фильме «Потерянная» (2018) и сериале «Детвора» (2010)
Нина Добрев в сериале «Дневники вампира» (2010) и фильме «Американская аллея» (2008)
Киллиан Мерфи в фильмах «Оппенгеймер» (2023) и «Как Гарри превратился в дерево» (2001)
Клэр Холт в сериале «Дневники вампира» (2011) и фильме «Посланники 2» (2009)
Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011) и фильме «Онегин» (1999)
У каждого в жизни происходят неприятности, порой и самых талантливых знаменитостей преследуют неудачи. В этой статье мы рассказали о 14 крутых актерах, которых чуть тапками не закидали за одну неподходящую роль.
Поделиться этой статьёй