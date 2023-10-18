18 актеров, которые в своих ранних ролях такие милахи, что хочется пищать от умиления

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Даже самые преданные фанаты порой не знают всех ролей, что сыграли их любимчики. В этой статье мы решили вспомнить, как выглядели в своих малоизвестных ролях актеры, которые сумели завоевать сердца миллионов.

Луис Гусман в сериале «Уэнздэй» (2022) и фильме «Полиция Майами» (1985)

Эми Адамс в фильмах «Как выйти замуж за 3 дня» (2010) и «Западное крыло» (2002)

Педро Паскаль в фильме «Великая стена» (2016) и сериале «Баффи — истребительница вампиров» (1999)

Эмма Стоун в фильме «Эта дурацкая любовь» (2011) и сериале «Счастливчик Луи» (2006)

Дженна Ортега в сериале «Уэнздэй» (2022) и фильме «Железный человек-3» (2013)

Эндрю Гарфилд в фильмах «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) и «Львы для ягнят» (2007)

Никки Рид в фильмах «Сумерки» (2008) и «Американское оружие» (2005)

Келли Разерфорд в сериале «Сплетница» (2007) и фильме «Я люблю неприятности» (1994)

Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век» (2011) и фильме «Втроем» (2008)

Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов» (2011) и фильме «Атака из Триасового периода» (2010)

Джованна Антонелли в сериалах «Клон» (2001) и «Тропиканка» (1994)

Ким Кэттролл в сериале «Секс в большом городе» (1998) и фильме «Манекен» (1987)

Пелин Карахан в сериалах «Великолепный век» (2011) и «Ветры в голове» (2007)

Луисана Лопилато в фильме «Потерянная» (2018) и сериале «Детвора» (2010)

Нина Добрев в сериале «Дневники вампира» (2010) и фильме «Американская аллея» (2008)

Киллиан Мерфи в фильмах «Оппенгеймер» (2023) и «Как Гарри превратился в дерево» (2001)

Клэр Холт в сериале «Дневники вампира» (2011) и фильме «Посланники 2» (2009)

Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011) и фильме «Онегин» (1999)