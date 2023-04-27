18 человек написали разгромные отзывы на книги, которые обычно превозносят до небес

Харпер Ли. Убить пересмешника. Тоска зеленая! Прочитал эту книгу исключительно из-за утверждения, что это классический образец американской литературы и поэтому книга обязательна для изучения практически во всех американских школах. Но не понравилось. Затянутые описания детских игр, концентрация автора на малозначительных деталях и событиях, которые не имеют практически никакого отношения к сюжету. Первые 10 глав просто описывают жизнь в пыльном городишке. В общем, американским школьникам не позавидуешь. © Andreas / Livelib

Фрэнк Герберт. Дюна. Это из категории сказок, где зло должно быть наказано. Отсюда вытекает осознание бессмертия главного героя. На протяжении всего повествования ключевым персонажам помогала рука Создателя: как только они попадали в какую-то передрягу, у них неожиданно открывались тайные способности, о которых они раньше не подозревали. Где преодоление трудностей своими силами? Где физическая и моральная истощенность? Почему я не чувствую отчаянную борьбу за жизнь, не ощущаю, с каким трудом неподготовленному герою, оказавшемуся посреди пустыни, дается каждый шаг? Во время прочтения ни один нерв не дрогнул, потому что ты знаешь, что младший Атрейдес, ведомый могучей дланью автора, преодолеет все без особого напряга. © Sveta_SheFF / Livelib