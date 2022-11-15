18 фактов о новой части «Достать ножи», которую мы ждем с огромным стаканом попкорна наготове

В 2019 году вышел фильм «Достать ножи» и получил всеобщее признание критиков, особенно за сценарий, режиссуру и актерскую игру, собрав более $ 311 млн в мировом прокате при бюджете в $ 40 млн. В этом году режиссер и сценарист Райан Джонсон решил повторить успех, сняв сиквел оригинального фильма, и то, что у него есть все шансы это сделать, подтверждает последний трейлер. Звездный актерский состав, шикарные виды, загадки и головоломки — все это ждет нас во второй части под названием «Стеклянная луковица».