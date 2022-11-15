18 фактов о новой части «Достать ножи», которую мы ждем с огромным стаканом попкорна наготове
В 2019 году вышел фильм «Достать ножи» и получил всеобщее признание критиков, особенно за сценарий, режиссуру и актерскую игру, собрав более $ 311 млн в мировом прокате при бюджете в $ 40 млн. В этом году режиссер и сценарист Райан Джонсон решил повторить успех, сняв сиквел оригинального фильма, и то, что у него есть все шансы это сделать, подтверждает последний трейлер. Звездный актерский состав, шикарные виды, загадки и головоломки — все это ждет нас во второй части под названием «Стеклянная луковица».
- Еще до выхода в кинотеатрах оригинального фильма «Достать ножи» в ноябре 2019 года Джонсон официально заявил, что его задумкой всегда было снять франшизу-антологию, состоящую из отдельных детективных фильмов.
- Название сиквела «Достать ножи: Стеклянная луковица» — это отсылка к одноименной песне The Beatles «Glass Onion» 1968 года. Режиссер признался, что выбрал ее, листая песни с названием, содержащим слово «стекло», на своем телефоне.
- Съемки фильма проходили летом 2021 года на острове Спеце в Греции.
- Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто.
- Хотя фильм называют сиквелом, но, как и ранее заявил Джонсон, это будет совершенно новая история с другими персонажами, локацией и динамикой. Хотя Дэниел Крейг вновь исполнил свою роль детектива Бенуа Блана.
- Крейгу пришлось вновь прокачивать южный акцент с личным тренером на протяжении 3–4 месяцев.
- По сюжету, миллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) приглашает старых друзей отдохнуть на своем частном греческом острове.
- В список гостей миллиардера попали бывший деловой партнер Брона Энди Брэнд (Жанель Моне), губернатор Коннектикута Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), ученый Лайонел Туссэн (Лесли Одом — младший), модельер и бывшая модель Берди Джей (Кейт Хадсон) со своей помощницей Пег (Джессика Хенвик), а также блогер и борец за права мужчин Дьюк Коди (Дейв Батиста) со своей возлюбленной Уиски (Мэдлин Клайн).
- Каждый из персонажей, прежде чем попасть остров, получил приглашение в виде деревянной коробки-головоломки, которая содержала внутри луковицу с запиской от Брона.
- На первых секундах трейлера можно заметить удивление на лице Майлза Брона, который совсем не ожидал прибытия еще одного гостя — детектива Бенуа Блана. И тут всплывает первая загадка — кто же его пригласил?
- Кроме того, Брон думал, что отвергнет приглашение и его бывший деловой партнер Энди Брэнд. Дело в том, что Энди судилась с миллиардером из-за разногласий в совместном бизнесе и в итоге потеряла все. В одном из кадров трейлера ее можно увидеть в зале суда.
- Позже за ужином Брон сообщает гостям, что позвал их всех на вечеринку по расследованию преступления, жертвой которого будет он сам. Правда, понарошку. Но после того, как на какое-то время гаснет свет, действительно кого-то убивают, только это не Брон.
- Ранее режиссер Райан Джонсон упомянул «множественные убийства» в фильме, и это указывает на то, что в «Стеклянной луковице» может быть не одна жертва.
- На протяжении всего трейлера постоянно мелькают предметы и строения из стекла, начиная со стеклянных статуй на берегу острова, прозрачного купола особняка Брона, кончая множеством мелких статуэток, расставленных по всему дому.
- Трейлер задает тон грядущего фильма, намекая на то, что помимо главной загадки «Кто убийца?» героям фильма предстоит разгадывать множество головоломок.
- Среди приглашенных звезд также значится Итан Хоук, который снялся в эпизодической роли помощника Брона.
- Звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери и обладатель премии «Тони», композитор Стивен Сондхайм появились в камео, сыграв самих себя, хотя и не дожили до премьеры фильма.
- После успеха первого фильма Netflix приобрел права на еще две части франшизы более чем за $ 450 млн с условием, что Дэниел Крейг вновь возглавит актерский состав.
Как думаете, кто преступник, а кто жертва?
AdMe/Кино/18 фактов о новой части «Достать ножи», которую мы ждем с огромным стаканом попкорна наготове
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