18 фильмов и сериалов, в которых создатели оставили важные детали на самом видном месте, а мы их чуть не пропустили

Создатели фильмов и сериалов нередко прячут на виду небольшие детали, чтобы помочь зрителям понять сюжет и характеры персонажей или просто оставить пасхальные яйца для любителей кино. Но мы не всегда догадываемся о важности этих подсказок при первом просмотре. Вот несколько таких деталей из картин последних лет, которые многие могли пропустить.

Дом Дракона (2022—...)

Внимательные зрители могли заметить, что поначалу Визерис носил угловатую одежду, а по мере его старения за счет изменения гардероба силуэт героя становился все более мягким и округлым. Также в более поздних сериях костюмеры стали наряжать персонажа в длинные робы, которые словно тянули его вниз. Эти особенности одежды показывают, как некогда великий правитель начал слабеть и увядать. Вот еще 13 деталей из сериала «Дом Дракона», на которые мы не сразу обратили внимание, а они, оказывается, много значили.

Банши Инишерина (2022)

В начале фильма используется насыщенная цветовая палитра. Некоторые зрители даже посчитали ее мультяшной по сравнению с остальной, более мрачной частью картины. Это показывает внутреннее состояние главного героя в исполнении Колина Фаррелла до того, как он столкнулся с потерей друга.

Одни из нас (2023—...)

В седьмом эпизоде Элли впервые за весь сериал появляется в футболке и кофте с более короткими рукавами. Эта деталь подчеркивает, что основные события в серии происходят до нападения на девочку. Поэтому на тот момент ей не было нужно прятать под одеждой след на коже, из-за которого другие герои могли бы ошибочно решить, что она заражена. Когда стало известно, что на роль Элли выбрали Беллу Рамзи, многие поклонники игры оказались недовольны. Но позже они увидели ее в деле и изменили свое мнение.

Улыбка (2022)

Когда Роуз приезжает домой, среди ее почты можно заметить конверт с надписью «Последний шанс». После этого ей звонит терапевт, который уже долгое время пытался убедить героиню обсудить потерю ее матери, однако женщина вешает трубку. С помощью надписи на конверте создатели фильма намекнули, что для Роуз это была последняя возможность разобраться со своей травмой и таким образом избежать влияния злой сущности, но она ее упустила.

Кот в сапогах — 2: Последнее желание (2022)

Когда Волк раскрывает свои намерения при первом появлении, Кот допивает девятую чашку, а еще восемь пустых стоят на столе. Пустые чашки символизируют уже потерянные жизни Кота, а чашка, из которой он пьет, — оставшуюся.

М3ган (2022)

Сцена в коридоре (прямо перед тем, как М3ган исполняет свой знаменитый танец) напоминает культовый эпизод с близняшками из фильма «Сияние» (1980). Эта деталь могла быть просто пасхалкой для любителей ужастиков, но некоторые считают, что у нее есть особое значение для сюжета. Возможно, М3ган осознанно встала в коридоре таким образом, чтобы показать, что она приняла свою роль злодейки.

Пиноккио (2022)

Одежда Честного Джона показывает, как на самом деле обманчива его сущность. Его плащ — это просто шторка для душа. Вместо манжет на рукавах у него салфетки, а монетками он заменил пуговицы.

Зачарованная-2 (2022)

Во время исполнения одной из песен Морган дает понять, что чувствует себя не слишком комфортно в своем окружении. Подобные переживания испытывала и главная героиня мультфильма «Русалочка» (1989). Чтобы сделать отсылку к истории Ариэль еще более явной, в фильме скопировали сцену, в которой русалочка прислонилась к скале, а за ее спиной разбилась волна.

Изумительный Морис (2022)

В офисе Босса можно заметить бюст человека. В один из моментов на него забирается Морис. Бюст изображает не случайного героя, а Терри Пратчетта — автора книги, по которой и снят этот мультфильм.

Треугольник печали (2022)

Само название фильма отсылает к термину из индустрии красоты. «Треугольником печали» называют область между бровями и переносицей. С возрастом в этом месте появляются морщины, поэтому человек выглядит грустным, даже когда на самом деле его лицо не выражает эмоций. Исправить эту особенность внешности можно с помощью ботокса. По одной из трактовок, такое название выбрали, чтобы намекнуть на склонность героев видеть серьезные проблемы там, где их нет вообще (так же, как человек из-за своего «треугольника печали» кажется грустным, хотя это не так). У них есть возможность справляться с трудностями, но они предпочитают тратить силы на то, чтобы создавать себе настоящие проблемы.

Меню (2022)

Из статьи в газете становится известно, что когда-то шеф работал в ресторане под названием «Тантал». Так зовут героя древнегреческого мифа, который пригласил к себе на ужин богов и обманул их. В наказание за это боги обрекли его стоять в водоеме под фруктовым деревом. Каждый раз, когда он тянулся за плодами дерева, его ветки поднимались за пределы досягаемости, а когда наклонялся за водой, та убывала. Это напоминает историю шефа, который кормил богачей и из-за них перестал видеть смысл в еде.

Анчартед: На картах не значится (2022)

В одной из сцен Нейтан и Хлоя встречают на пляже незнакомца и рассказывают ему о своих приключениях. Тот отвечает, что когда-то нечто подобное происходило и с ним. Незнакомца играет Нолан Норт. Именно он озвучивал Нейтана в играх, по которым снят фильм.

Матильда (2022)

В начале фильма на школьной лужайке видна табличка с надписью «Никаких жирафов». Позднее, когда ученики и мисс Ханни берут учебное заведение под свой контроль, рядом со зданием появляется жираф.

Чудо (2022)

В деревне многие поверхности внутри и снаружи домов выкрашены в зеленый цвет. Например, в доме О’Доннеллов есть зеленая дверь и зеленые стены. При этом главная героиня большую часть фильма носит простое синее платье без узоров, что подчеркивает то, как она выделяется на фоне всего окружения и других женщин.

Круиз по джунглям (2021)

Главную героиню в фильме зовут Лили Хоутон. Полным именем актрисы Кэтрин Хепберн было Кэтрин Хоутон Хепберн. Она снялась в фильме «Африканская королева» (1951), на который «Круиз по джунглям» очень похож.

Достать ножи: Стеклянная луковица (2022)

В сцене, где Энди заявляет об опасности топлива «Клир», Майлз одет в джинсы и черную водолазку. Точно так же часто одевался Стив Джобс. Кроме того, Энди говорит Майлзу фразу «Поле искажения реальности заканчивается здесь». Термин «поле искажения реальности» использовали, чтобы описывать силу убеждения Джобса. Кстати, вот еще 18 фактов о новой части «Достать ножи».



Ты (2018—...)

В конце второго сезона героиня по имени Элли, роль которой исполнила Дженна Ортега, была вынуждена податься в бега. Создатели сериала хотели продолжить ее историю в четвертом сезоне и предложили Дженне вернуться к съемкам, но она не смогла, так как уже приступила к работе в сериале «Уэнсдэй». Небольшое упоминание этой героини в новом сезоне все же появилось: на вырезке из газеты в одной сцене написано, что Элли до сих пор считается пропавшей.

Аватар: Путь воды (2022)