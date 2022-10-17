18 персонажей, которых воплотили на экранах разные актеры и актрисы. И мы уже не знаем, кто их них лучше

На многие популярные фильмы делают ремейки, известные книги по несколько раз экранизируют. Поэтому вполне понятно, что одного героя могут играть разные актеры и актрисы. Некоторые образы становятся легендарными, например Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. А некоторые могут быть весьма спорными. Впрочем, это не мешает зрителям с удовольствием смотреть, сравнивать и обсуждать, решая, кто же из актеров справился с ролью лучше.