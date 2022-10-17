18 персонажей, которых воплотили на экранах разные актеры и актрисы. И мы уже не знаем, кто их них лучше
На многие популярные фильмы делают ремейки, известные книги по несколько раз экранизируют. Поэтому вполне понятно, что одного героя могут играть разные актеры и актрисы. Некоторые образы становятся легендарными, например Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. А некоторые могут быть весьма спорными. Впрочем, это не мешает зрителям с удовольствием смотреть, сравнивать и обсуждать, решая, кто же из актеров справился с ролью лучше.
Мортиша Аддамс
- «Семейка Аддамс», 1991 — Анжелика Хьюстон
- «Уэнсдей», 2022 — Кэтрин Зета-Джонс
Клеопатра
- «Клеопатра», 1963 — Элизабет Тейлор
- «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», 2002 — Моника Беллуччи
- «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», 2023 — Марион Котийяр
Люцифер
- «Константин: Повелитель тьмы», 2005 — Петер Стормаре
- «Сверхъестественное», 2005–2020 — Марк Пеллегрино
- «Люцифер», 2016–2021 — Том Эллис
Малефисента
- «Однажды в сказке», 2011–2018 — Кристин Бауэр
- «Малефисента», 2014 — Анджелина Джоли
Виктор Франкенштейн
- «Франкенштейн», 1994 — Кеннет Брана
- «Однажды в сказке», 2011–2018 — Дэвид Андерс
- «Виктор Франкенштейн», 2015 — Джеймс Макэвой
Джульетта
- «Ромео и Джульетта», 1968 — Оливия Хасси
- «Ромео + Джульетта», 1996 — Клэр Дэйнс
- «Ромео и Джульетта», 2013 — Хейли Стайнфелд
Кларк Кент (Супермен)
- «Тайны Смолвиля», 2001–2011 — Том Уэллинг
- «Возвращение Супермена», 2006 — Брэндон Раут
- «Человек из стали», 2013 — Генри Кавилл
- «Супергерл», 2015–2021 — Тайлер Хеклин
Филеас Фогг
- «Вокруг света за 80 дней», 1989 — Пирс Броснан
- «Вокруг света за 80 дней», 2004 — Стив Куган
- «Вокруг света за 80 дней», 2021 — Дэвид Теннант
Ариэль
- «Однажды в сказке», 2011–2018 — Джоанна Гарсиа-Свишер
- «Русалочка», 2023 — Холли Бейли
Элронд
- «Властелин колец: Братство кольца», 2001 — Хьюго Уивинг
- «Властелин колец: Кольца власти», 2022 — Роберт Арамайо
Ведьмак
- «Ведьмак», 2002 — Михал Жебровский
- «Ведьмак», 2019 — Генри Кавилл
Гипатия Александрийская
- «Агора», 2009 — Рэйчел Вайс
- «В лучшем мире», 2016–2020 — Лиза Кудроу
Джон Толкин
- «Легенды завтрашнего дня», 2016–2022 — Джек Тернер
- «Толкин», 2019 — Николас Холт
Эрнест Хемингуэй
- «Полночь в Париже», 2011 — Кори Столл
- «Хемингуэй и Геллхорн», 2012 — Клайв Оуэн
Галадриэль
- «Властелин Колец: Братство кольца», 2001 — Кейт Бланшетт
- «Властелин Колец: Кольца власти», 2022 — Морвед Кларк
Питер Пэн
- «Питер Пэн», 2003 — Джереми Самптер
- «Однажды в сказке», 2011–2018 — Робби Кей
- «Пэн: Путешествие в Нетландию», 2015 — Леви Миллер
Алиса
- «Алиса в Стране чудес», 2010 — Миа Васиковска
- «Однажды в Стране чудес», 2013–2014 — Софи Лоу
- «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», 2020 — Гугу Мбата-Роу
- «Алиса в Пограничье», 2020 — Кэнто Ямадзаки
Сериал «Алиса в Пограничье» — вольная интерпретация книги Льюиса Кэрролла. Главного героя зовут Арису, и этот персонаж является отсылкой к Алисе. — Прим. ADME.
Саманта Джонс
- «Секс в большом городе», 1998–2004 — Ким Кэттролл
- «Дневники Кэрри», 2013–2014 — Линдси Горт
А вы как считаете, кто из этих актеров и актрис наиболее органично смотрится в своей роли?
AdMe/Кино/18 персонажей, которых воплотили на экранах разные актеры и актрисы. И мы уже не знаем, кто их них лучше
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