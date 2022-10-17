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18 персонажей, которых воплотили на экранах разные актеры и актрисы. И мы уже не знаем, кто их них лучше

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На многие популярные фильмы делают ремейки, известные книги по несколько раз экранизируют. Поэтому вполне понятно, что одного героя могут играть разные актеры и актрисы. Некоторые образы становятся легендарными, например Клеопатра в исполнении Элизабет Тейлор. А некоторые могут быть весьма спорными. Впрочем, это не мешает зрителям с удовольствием смотреть, сравнивать и обсуждать, решая, кто же из актеров справился с ролью лучше.

Мортиша Аддамс

  • «Семейка Аддамс», 1991 — Анжелика Хьюстон
  • «Уэнсдей», 2022 — Кэтрин Зета-Джонс

Клеопатра

  • «Клеопатра», 1963 — Элизабет Тейлор
  • «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», 2002 — Моника Беллуччи
  • «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», 2023 — Марион Котийяр

Люцифер

  • «Константин: Повелитель тьмы», 2005 — Петер Стормаре
  • «Сверхъестественное», 2005–2020 — Марк Пеллегрино
  • «Люцифер», 2016–2021 — Том Эллис

Малефисента

  • «Однажды в сказке», 2011–2018 — Кристин Бауэр
  • «Малефисента», 2014 — Анджелина Джоли

Виктор Франкенштейн

  • «Франкенштейн», 1994 — Кеннет Брана
  • «Однажды в сказке», 2011–2018 — Дэвид Андерс
  • «Виктор Франкенштейн», 2015 — Джеймс Макэвой

Джульетта

  • «Ромео и Джульетта», 1968 — Оливия Хасси
  • «Ромео + Джульетта», 1996 — Клэр Дэйнс
  • «Ромео и Джульетта», 2013 — Хейли Стайнфелд

Кларк Кент (Супермен)

  • «Тайны Смолвиля», 2001–2011 — Том Уэллинг
  • «Возвращение Супермена», 2006 — Брэндон Раут
  • «Человек из стали», 2013 — Генри Кавилл
  • «Супергерл», 2015–2021 — Тайлер Хеклин

Филеас Фогг

  • «Вокруг света за 80 дней», 1989 — Пирс Броснан
  • «Вокруг света за 80 дней», 2004 — Стив Куган
  • «Вокруг света за 80 дней», 2021 — Дэвид Теннант

Ариэль

  • «Однажды в сказке», 2011–2018 — Джоанна Гарсиа-Свишер
  • «Русалочка», 2023 — Холли Бейли

Элронд

  • «Властелин колец: Братство кольца», 2001 — Хьюго Уивинг
  • «Властелин колец: Кольца власти», 2022 — Роберт Арамайо

Ведьмак

  • «Ведьмак», 2002 — Михал Жебровский
  • «Ведьмак», 2019 — Генри Кавилл

Гипатия Александрийская

  • «Агора», 2009 — Рэйчел Вайс
  • «В лучшем мире», 2016–2020 — Лиза Кудроу

Джон Толкин

  • «Легенды завтрашнего дня», 2016–2022 — Джек Тернер
  • «Толкин», 2019 — Николас Холт

Эрнест Хемингуэй

  • «Полночь в Париже», 2011 — Кори Столл
  • «Хемингуэй и Геллхорн», 2012 — Клайв Оуэн

Галадриэль

  • «Властелин Колец: Братство кольца», 2001 — Кейт Бланшетт
  • «Властелин Колец: Кольца власти», 2022 — Морвед Кларк

Питер Пэн

  • «Питер Пэн», 2003 — Джереми Самптер
  • «Однажды в сказке», 2011–2018 — Робби Кей
  • «Пэн: Путешествие в Нетландию», 2015 — Леви Миллер

Алиса

  • «Алиса в Стране чудес», 2010 — Миа Васиковска
  • «Однажды в Стране чудес», 2013–2014 — Софи Лоу
  • «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес», 2020 — Гугу Мбата-Роу
  • «Алиса в Пограничье», 2020 — Кэнто Ямадзаки

Сериал «Алиса в Пограничье» — вольная интерпретация книги Льюиса Кэрролла. Главного героя зовут Арису, и этот персонаж является отсылкой к Алисе. — Прим. ADME.

Саманта Джонс

  • «Секс в большом городе», 1998–2004 — Ким Кэттролл
  • «Дневники Кэрри», 2013–2014 — Линдси Горт

А вы как считаете, кто из этих актеров и актрис наиболее органично смотрится в своей роли?

Фото на превью Cleopatra / Twentieth Century Fox and co-producers, Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre / Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) and co-producers, Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu / Artémis Productions and co-producers
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AdMe/Кино/18 персонажей, которых воплотили на экранах разные актеры и актрисы. И мы уже не знаем, кто их них лучше
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