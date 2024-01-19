18 знаменитых мужчин, которые без привычной нам бороды выглядят совсем иначе

Несмотря на то, что для роли актерам зачастую приходится идти на разнообразные изменения во внешности, вне кадра некоторые придерживаются одного образа. Например, выбирают носить бороду. А кое-кто из известных мужчин так давно не сбривал растительность на лице, что безбородая версия совсем стерлась из нашей памяти. Но что если попробовать воссоздать этот образ?