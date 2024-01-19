18 знаменитых мужчин, которые без привычной нам бороды выглядят совсем иначе
Несмотря на то, что для роли актерам зачастую приходится идти на разнообразные изменения во внешности, вне кадра некоторые придерживаются одного образа. Например, выбирают носить бороду. А кое-кто из известных мужчин так давно не сбривал растительность на лице, что безбородая версия совсем стерлась из нашей памяти. Но что если попробовать воссоздать этот образ?
1. Джаред Падалеки
Charles Sykes/Invision/AP/East News
2. Зак Галифианакис
Invision/Invision/East News
3. Чак Норрис
Emiley Schweich / Everett Collection / East News
4. Джон Красински
Invision/Invision/East News
5. Принц Гарри
AP/Associated Press/East News
6. Питер Динклэйдж
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
7. Хавьер Бардем
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
8. Пирс Броснан
Invision / Invision / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
9. Джейми Дорнан
Invision/Invision/East News
10. Джейк Джилленхол
ROBYN BECK/AFP/East News
11. Киану Ривз
Invision/Invision/East News
12. Сальвадор Дали
LASCH/PRESSENS BILD/SIPA/EAST NEWS
13. Райан Рейнольдс
Associated Press/East News
14. Крис Эванс
Invision/Invision/East News
15. Джейсон Момоа
Invision/Invision/East News
16. Крис Прэтт
Sipa USA/Sipa USA/East News
17. Крис Хемсворт
Invision/Invision/East News
18. Брэдли Купер
Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News
Конечно, не только мужчины могут придерживаться выбранного образа. Что, если представить, скажем, Сару Джессику Паркер с каре вместо привычной длинной копны волос? Или даже современных селебрити с ярким макияжем времен нулевых.
Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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