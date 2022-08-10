18 знаменитых мужчин, которые в молодости были, может, и не эталонными красавчиками, но харизмы у них хоть отбавляй
Голливудские актеры и популярные музыканты известны своим обаянием на весь мир. А сколько они покорили девичьих сердец — не счесть. Это сейчас фанаты видят в них брутальных героев, неотразимых джентльменов и звезд мировой сцены, но мало кто помнит, что в молодости некоторые из них были не «парнями с обложки», а скорее простыми «ребятами с нашего двора». Однако это вовсе не означало, что они оставались неприметными.
Мы в ADME немного поностальгировали и вспомнили, как выглядели знаменитые мужчины в былые времена.
Джош Бролин
У Бролина есть несколько скрытых талантов. Один из них заключается в том, что он потрясающий шеф-повар. По его словам, ему нравилось готовить, когда он был ребенком, но по-настоящему его страсть к готовке началась, когда он снялся в фильме 2013 года «День труда», где он и его коллеги по актерскому составу придумали свой собственный рецепт соуса чили. Актер также известен своими ролями в качестве брутальных героев. Знаменитые фильмы с его участием: «Эверест», «Мстители», «Дюна».
Райан Гослинг
Этого актера большинство зрителей знает как исполнителя романтических ролей. Особенно он запомнился по таким картинам, как «Валентинка», «Дневник памяти», «Эта дурацкая любовь».
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис — многогранный актер, известный в основном своей работой в сериале «Как я встретил вашу маму», но у него есть и много других ролей, которые покорили зрителей.
Элис Купер
Карьера рок-певца Элиса Купера длится более 54 лет. Творчеством он начал заниматься еще с 1960-х годов, когда основал школьный бэнд. А в феврале 2021 года Купер выпустил свой 21-й сольный альбом Detroit Stories. Музыкальные журналисты и коллеги считают Купера «крестным отцом шок-рока».
Ральф Маччио
Самой запоминающейся ролью актера Ральфа Маччио стала одна из его первых работ в картине «Каратэ-пацан». Затем своего героя Дэниела ЛаРуссо он сыграл еще в двух фильмах и в телесериале «Кобра Кай».
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт за свою карьеру получил множество наград, в том числе номинации на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильмах «500 дней лета» (2009) и «50/50» (2011).
Киран Калкин
Киран дебютировал в кино в 7 лет вместе со своим более известным старшим братом Маколеем в 1990 году в фильме «Один дома». После окончания средней школы он стал часто появляться на большом экране. Например, в таких фильмах, как «Скотт Пилигрим против всех» и драма «Маргарет».
Нейтан Филлион
Нейтан Филлион сыграл главные роли капитана Малкольма «Мэла» Рейнольдса в телесериале «Светлячок» и его продолжении «Миссия „Серенити“», а также широко известен публике благодаря своей самой продолжительной роли Ричарда Касла в сериале «Касл».
Рики Мартин
До своих культовых хитов «Livin’ La Vida Loca» и «She Bangs» красавчик и поп-певец Рики Мартин был участником молодежного бойз-бэнда Menudo. Но мало кто знает, что Рики был еще и актером. Покинув группу, он поехал в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство. А после окончания учебы переехал в Мексику, где снялся в таких фильмах, как «Мама ама эль Рок», «Альканзар уна Эстрелла II».
Микки Рурк
Филип Андре, более известный как Микки Рурк, помимо того, что является известным актером, также был боксером. В основном зрители видели его в качестве исполнителя главных ролей в драмах, боевиках и триллерах.
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс получил свою первую полнометражную роль в научно-фантастическом фильме «Пикник в космосе» в 1986 году. А в 2020 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер».
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро получил свой первый «Оскар» как лучший актер второго плана за роль молодого Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец — 2». А после было еще немало номинаций и наград. Но мало кто знает, что Де Ниро еще и ресторатор. В течение 14 лет он был совладельцем популярного ресторана Rubicon вместе с партнерами Фрэнсисом Фордом Копполой и Робином Уильямсом. Сегодня он владеет рестораном Ago в Западном Голливуде и является совладельцем нескольких других ресторанов в Нью-Йорке.
Роберт Дауни — младший
В последние годы актера знают по большей части благодаря его супергеройской роли Железного человека. Хотя за свою карьеру он сыграл множество ярких образов, например Чарли Чаплина.
Джереми Реннер
Еще один актер, причастный к киновселенной Marvel, — Джереми Реннер. Его образ Соколиного глаза стал одним из самых колоритных. Но его фильмография насчитывает множество известных и признанных работ.
Патрик Демпси
Патрика Демпси, сыгравшего красавчика-врача Дерека Шеппарда в культовом сериале «Анатомия страсти», зрители знают по таким картинам, как «Зачарованная», «День святого Валентина», «Трансформеры: Темная сторона Луны» и «Бриджит Джонс — 3».
Кристиан Бейл
После того, как Стивен Спилберг пригласил Кристиана на главную роль в эпическом фильме «Империя солнца» в 1987 году, Бейл настолько оказался в центре внимания, что даже подумывал о прекращении своей карьеры еще до того, как она действительно началась. Сегодня же актера считают одним из лучших в плане трансформаций хотя бы по тому, как он преобразился для роли в фильме «Машинист», сбросив около 27 кг.
Джон Бон Джови
В 1990-х годах Бон Джови начал актерскую карьеру, снявшись в таких фильмах, как «Лунный свет и Валентино» и «U-571». Более известный как музыкальный исполнитель, Джон был включен в Зал славы авторов песен в 2009 году.
Марк Уолберг
Марк известен зрителям в основном своими брутальными образами в остросюжетных картинах. Он стал главным героем в двух фильмах франшизы «Трансформеры». А в 2017 году был самым высокооплачиваемым актером в мире.
А кого бы вы добавили в этот список не эталонных, но харизматичных красавчиков?