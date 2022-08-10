18 знаменитых мужчин, которые в молодости были, может, и не эталонными красавчиками, но харизмы у них хоть отбавляй

Голливудские актеры и популярные музыканты известны своим обаянием на весь мир. А сколько они покорили девичьих сердец — не счесть. Это сейчас фанаты видят в них брутальных героев, неотразимых джентльменов и звезд мировой сцены, но мало кто помнит, что в молодости некоторые из них были не «парнями с обложки», а скорее простыми «ребятами с нашего двора». Однако это вовсе не означало, что они оставались неприметными.

Мы в ADME немного поностальгировали и вспомнили, как выглядели знаменитые мужчины в былые времена.

Джош Бролин

Everett Collection / East News , East News

У Бролина есть несколько скрытых талантов. Один из них заключается в том, что он потрясающий шеф-повар. По его словам, ему нравилось готовить, когда он был ребенком, но по-настоящему его страсть к готовке началась, когда он снялся в фильме 2013 года «День труда», где он и его коллеги по актерскому составу придумали свой собственный рецепт соуса чили. Актер также известен своими ролями в качестве брутальных героев. Знаменитые фильмы с его участием: «Эверест», «Мстители», «Дюна».

Райан Гослинг

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Этого актера большинство зрителей знает как исполнителя романтических ролей. Особенно он запомнился по таким картинам, как «Валентинка», «Дневник памяти», «Эта дурацкая любовь».

Нил Патрик Харрис

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , East News

Нил Патрик Харрис — многогранный актер, известный в основном своей работой в сериале «Как я встретил вашу маму», но у него есть и много других ролей, которые покорили зрителей.

Элис Купер

Карьера рок-певца Элиса Купера длится более 54 лет. Творчеством он начал заниматься еще с 1960-х годов, когда основал школьный бэнд. А в феврале 2021 года Купер выпустил свой 21-й сольный альбом Detroit Stories. Музыкальные журналисты и коллеги считают Купера «крестным отцом шок-рока».

Ральф Маччио

Invision / Invision / East News , MGM / Courtesy Everett Collection / East News

Самой запоминающейся ролью актера Ральфа Маччио стала одна из его первых работ в картине «Каратэ-пацан». Затем своего героя Дэниела ЛаРуссо он сыграл еще в двух фильмах и в телесериале «Кобра Кай».

Джозеф Гордон-Левитт

Everett Collection / East News , East News

Джозеф Гордон-Левитт за свою карьеру получил множество наград, в том числе номинации на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильмах «500 дней лета» (2009) и «50/50» (2011).

Киран Калкин

Invision / Invision / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Киран дебютировал в кино в 7 лет вместе со своим более известным старшим братом Маколеем в 1990 году в фильме «Один дома». После окончания средней школы он стал часто появляться на большом экране. Например, в таких фильмах, как «Скотт Пилигрим против всех» и драма «Маргарет».

Нейтан Филлион

Invision / Invision / East News , ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Нейтан Филлион сыграл главные роли капитана Малкольма «Мэла» Рейнольдса в телесериале «Светлячок» и его продолжении «Миссия „Серенити“», а также широко известен публике благодаря своей самой продолжительной роли Ричарда Касла в сериале «Касл».

Рики Мартин

JM HAEDRICH / JP PARIENTE / SIPA / SIPA / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

До своих культовых хитов «Livin’ La Vida Loca» и «She Bangs» красавчик и поп-певец Рики Мартин был участником молодежного бойз-бэнда Menudo. Но мало кто знает, что Рики был еще и актером. Покинув группу, он поехал в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство. А после окончания учебы переехал в Мексику, где снялся в таких фильмах, как «Мама ама эль Рок», «Альканзар уна Эстрелла II».

Микки Рурк

ANGELA WEISS / AFP / East News , MGM / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Филип Андре, более известный как Микки Рурк, помимо того, что является известным актером, также был боксером. В основном зрители видели его в качестве исполнителя главных ролей в драмах, боевиках и триллерах.

Хоакин Феникс

USA TODAY Network / Sipa USA / East News , COLUMBIA PICTURES / LOSS, CHRISTINE / Album / East News

Хоакин Феникс получил свою первую полнометражную роль в научно-фантастическом фильме «Пикник в космосе» в 1986 году. А в 2020 году получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джокер».

Роберт Де Ниро

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , SIPA / East News

Роберт Де Ниро получил свой первый «Оскар» как лучший актер второго плана за роль молодого Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец — 2». А после было еще немало номинаций и наград. Но мало кто знает, что Де Ниро еще и ресторатор. В течение 14 лет он был совладельцем популярного ресторана Rubicon вместе с партнерами Фрэнсисом Фордом Копполой и Робином Уильямсом. Сегодня он владеет рестораном Ago в Западном Голливуде и является совладельцем нескольких других ресторанов в Нью-Йорке.

Роберт Дауни — младший

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , East News

В последние годы актера знают по большей части благодаря его супергеройской роли Железного человека. Хотя за свою карьеру он сыграл множество ярких образов, например Чарли Чаплина.

Джереми Реннер

Sipa USA / Sipa USA / East News , East News

Еще один актер, причастный к киновселенной Marvel, — Джереми Реннер. Его образ Соколиного глаза стал одним из самых колоритных. Но его фильмография насчитывает множество известных и признанных работ.

Патрик Демпси

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Universal / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Патрика Демпси, сыгравшего красавчика-врача Дерека Шеппарда в культовом сериале «Анатомия страсти», зрители знают по таким картинам, как «Зачарованная», «День святого Валентина», «Трансформеры: Темная сторона Луны» и «Бриджит Джонс — 3».

Кристиан Бейл

Invision / Invision / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

После того, как Стивен Спилберг пригласил Кристиана на главную роль в эпическом фильме «Империя солнца» в 1987 году, Бейл настолько оказался в центре внимания, что даже подумывал о прекращении своей карьеры еще до того, как она действительно началась. Сегодня же актера считают одним из лучших в плане трансформаций хотя бы по тому, как он преобразился для роли в фильме «Машинист», сбросив около 27 кг.

Джон Бон Джови

Invision / Invision / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

В 1990-х годах Бон Джови начал актерскую карьеру, снявшись в таких фильмах, как «Лунный свет и Валентино» и «U-571». Более известный как музыкальный исполнитель, Джон был включен в Зал славы авторов песен в 2009 году.

Марк Уолберг

MART / KCS / East News , PHOTOlink / Everett Collection / East News

Марк известен зрителям в основном своими брутальными образами в остросюжетных картинах. Он стал главным героем в двух фильмах франшизы «Трансформеры». А в 2017 году был самым высокооплачиваемым актером в мире.

А кого бы вы добавили в этот список не эталонных, но харизматичных красавчиков?