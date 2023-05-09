19 человек рассказали, какие киноперсонажи ни разу не положительные и вообще не заслуживают хеппи-энда
Как правило, во время просмотра фильма зрители болеют за протагониста: сочувствуют его неудачам и радуются победам. Но когда киносеанс заканчивается и эмоции утихают, многие задаются вопросом: «А таким ли уж хорошим человеком был главный герой, каким его хотели показать создатели?» Вот и пользователи сети решили обсудить персонажей, которые, по их мнению, незаслуженно стали любимчиками публики.
- Эдвард из «Сумерек». Я даже выступала в колледже с речью о том, насколько жутко он себя ведет. И что ни одна женщина в мире не влюбится в мужчину, если узнает, что он тайно пробирался к ней в дом и смотрел, как она спит. © Inomsbacon / Reddit
- Главная героиня «Ешь, молись, люби». Учит людей тому, что можно не решать свои проблемы, в том числе в отношениях, а просто сбежать от них и начать «самосовершенствоваться». В жизни так бывает только у нарциссов. © _ginger_beard_man_ / Reddit
- Роуз из «Титаника». Изменяла жениху и присвоила бриллиант. Еще и экипажу исследовательского судна ничего не сказала, а люди тратили ресурсы на поиски этого сокровища. Она обо всем умолчала, чтобы просто прокатиться с ветерком и сделать красивый романтический жест, выбросив украшение в океан. © NottingHillNapolean / Reddit
- Я еще могу закрыть глаза на то, что она изменщица, но выбросить бриллиант было преступлением. Какая от него польза на дне океана? Может, и картины Пикассо еще утопить? © DerProfessor / Reddit
- Фильм «Я — Сэм». Извините, но, даже несмотря на любовь героя к дочери, мужчина с интеллектом 8-летнего не имеет права в одиночку воспитывать ребенка. © Wazula23 / Reddit
- «До встречи с тобой». Героиня влюбилась в другого парня, а своего бойфренда бессовестно водила за нос, отрицая происходящее, когда он начал что-то подозревать. Да, в начале фильма он не очень хорошо себя зарекомендовал, но и не был подонком, чтобы заслужить такое наказание. © Harrow_Sparrow / Reddit
- Джеймс Бонд. Даже объяснять долго не нужно: наемник, который не уважает женщин, а еще вечно нарушает скоростной режим. © Mermayden / Reddit
- «Неспящие в Сиэтле». Героиня Мег Райан — жуткий сталкер. Она даже нанимает частного детектива шпионить за возлюбленным. © JasonTodd123456 / Reddit
- Я думаю, Морфеус из «Матрицы» тот еще гад. Он ничего не объяснил Нео, а просто философствовал о кроличьей норе и прочей ерунде. А потом Нео очнулся в странном месте, принял участие в сомнительной афере по спасению мира и начал есть отвратительную кашу каждый божий день. © Jalmerk / Reddit
- Принц, «Красавица и Чудовище». Аристократ решает пожизненно заточить человека за попытку украсть розу, а потом меняет узника на узницу, исходя из эгоистичных целей. Каким бы ни был Гастон, но он-то спасал девушку от монстра! © LawAndOrder559 / Reddit
- «Блондинка в законе». Героиня поступила на юридический факультет лишь для того, чтобы вернуть парня. Таким образом она заняла место того человека, кто действительно хотел изучать право. © mostrandomfemale / Reddit
- «Ла-Ла Ленд». Себастьян вообще не разбирается в джазе, а его изображают спасителем этого направления. © darthanodonus / Reddit
- «Свадьба лучшего друга». Да, героиня Джулии Робертс ужасный человек, потому что пытается разорвать помолвку возлюбленного, но он еще хуже: при наличии невесты он флиртует напропалую. Они оба отвратительно относятся к персонажу Кэмерон Диас. © SpinalVinyl / Reddit
- «Чудо-женщина 1984». Диана поместила душу возлюбленного в тело случайного парня, использовала его и подвергала разным опасностям на протяжении всего фильма. © Ohiostatehack / Reddit
- «Завтрак у Тиффани». Ты можешь быть ужасным человеком, но все сойдет тебе с рук. Главное, что ты красивая. © joeschmoe86 / Reddit
- Индиана Джонс: «Этому место в музее!» Нет, черт возьми! Забирать народные реликвии у законных владельцев, чтобы запихнуть их в свой музей, — это неправильно! © Lascivian / Reddit
- В «Выпускнике» герой Дастина Хоффмана отвратителен. Парень, если ты в отношениях с женщиной, нельзя мутить с ее дочерью. Это табу. © thirsty_lil_monad / Reddit
- «Пролетая над гнездом кукушки». Не нравится это признавать, но Макмерфи жутко раздражал, и я болел за Рэтчед. © MrTralfaz / Reddit
- Ной из «Дневника памяти». Девушка была на свидании, а он взобрался на большую высоту и угрозами вымогал свидание для себя. Просто использовал ее доброту и заботу. Я думаю, ей стоило согласиться, подождать, пока он спустится на землю, а потом вызвать ему скорую и отправить в больницу вместо свидания. © bittens / Reddit
Пока одни зрители ругают небезупречных главных героев, другие восхищаются второстепенными. Ведь иногда персонаж, которому уделено не так уж и много экранного времени, буквально перетягивает на себя одеяло с протагониста, превосходя его по разным показателям. И тогда мы мечтаем, чтобы такому герою посвятили отдельный фильм.
AdMe/Кино/19 человек рассказали, какие киноперсонажи ни разу не положительные и вообще не заслуживают хеппи-энда
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