19 человек рассказали, какие киноперсонажи ни разу не положительные и вообще не заслуживают хеппи-энда

Как правило, во время просмотра фильма зрители болеют за протагониста: сочувствуют его неудачам и радуются победам. Но когда киносеанс заканчивается и эмоции утихают, многие задаются вопросом: «А таким ли уж хорошим человеком был главный герой, каким его хотели показать создатели?» Вот и пользователи сети решили обсудить персонажей, которые, по их мнению, незаслуженно стали любимчиками публики.

Пока одни зрители ругают небезупречных главных героев, другие восхищаются второстепенными. Ведь иногда персонаж, которому уделено не так уж и много экранного времени, буквально перетягивает на себя одеяло с протагониста, превосходя его по разным показателям. И тогда мы мечтаем, чтобы такому герою посвятили отдельный фильм.