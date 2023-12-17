20 добрых мультфильмов из нашего детства, с которыми Новый год окажется еще ближе, а настроение — еще лучше

С началом зимних каникул нас было невозможно оттащить от экранов, когда там показывали добрые сказки и мультики. С ними мы научились верить в волшебство и не бояться зимних холодов. И как хорошо, что сегодня есть возможность ненадолго вернуться в детство и вместе с любимыми снова посмотреть «Умку», «Новогоднюю сказку» и вспомнить закадычных друзей Ежика и Медвежонка.

"Как Ежик и Медвежонок встречали Новый Год",1975

В преддверии Нового года Ежик и Медвежонок отправляются искать елочку в лес. Но подходящей никак не находят. Друзья решают, что это не беда. Ведь сам Ежик так похож на елку!

«Мисс Новый год», 1991

Лесные звери и птицы собрались на конкурсе талантов в преддверии Нового года. И пока кто-то демонстрировал свои навыки и мечтал о победе, мама-ворона решила помочь своей дочери выиграть. Не совсем честным способом.

«Новогодняя ночь», 1948

За несколько дней до Нового года Дед Мороз решил отправиться за елочкой в лес, но повстречал там Лешего. И стали они спорить, что лучше: сказочный ковер-самолет или самолет настоящий. А чтобы узнать, кто же выиграл спор и что было дальше, посмотрите этот новогодний мультик от начала и до конца.

«Когда зажигаются елки», 1950

Говорят под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается! "Когда зажигаются елки"

Чтобы каждому ребенку достались новогодние подарки, Дед Мороз собирается в путь, складывая всевозможные игрушки к себе в мешок. Но по дороге два подарка — беленький зайчик для девочки Люси и плюшевый Мишка для мальчика Вани, — теряются. Чтобы найти своих хозяев, они отправляются в дорогу, где их ждут приключения.

«Олешка — белые рожки», 1974

Мальчик Алеша, мечтающий побывать на Севере и увидеть настоящих северных оленей, лепит из первого снега олененка — Олешку и спустя время замечает, что олененок ожил. Но первый снег так быстро тает... Чтобы спасти нового друга, Алеша отправляется в далекое путешествие на самый Север.

Снегурочка, 1952

Этот мультфильм — один из первых полнометражных мультиков, произведенных киностудией «Союзмультфильм». Снят он по одноименной пьесе А.Н. Островского и рассказывает о дочери Мороза и Весны — Снегурочке и ее неразделенной любви к пастушку Лелю.

«Тимошкина ёлка», 1966

Эта история о мальчике Тимошке и его щенке, которые вместе наряжали новогоднюю елку.

Неосторожный песик разбил один из красивых елочных шаров, и Тимошка в сердцах выгнал своего друга на улицу, а тот — потерялся. Смогут ли мальчик и его щенок найти друг друга и случится ли то самое новогоднее чудо?

«Новогодняя сказка», 1972

Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас. "Новогодняя сказка"

Даже те, кто не смотрели этот мультфильм, наверняка слышали песню «Елочка, елка, лесной аромат». А возможно даже когда-то исполняли ее в детстве.

Так вот, сама эта сказка о Чудище-Снежище, которое стережет зимний лес от шума и неприятностей. Дети, наведавшиеся в лес за елкой, не дают ему покоя. И только маленькой девочке удается подружиться с Чудищем и даже пригласить его на школьный утренник в честь Нового года.

«Снеговик-почтовик», 1955

Как доставить письмо прямиком в руки Деду Морозу? Оставить на ночь на окошке, отправить по почте или... попросить Снеговика. Герой этого мультфильма, Снеговик, как раз получил такое задание от ребятни и торопится выполнить свою миссию. Правда, местные лесные злодеи пытаются перенять гонца — вдруг, за письмо Дед Мороз готов щедро заплатить?!

«Чемпион», 1948

Волк — заносчивый чемпион-лыжник — пренебрегал тренировками, потому что и без того уверен в своей победе на соревнованиях. Однако в этот раз конкуренцию ему составят другие зверята, которые упорно занимались и не готовы уступать.

«Свидание», 1982

Этот короткий незамысловатый, но безусловно очень добрый мультфильм повествует о влюбленном снеговике, который спешит на встречу к своей возлюбленной. И пусть эти двое слеплены из снега, но это не значит, что внутри них не бьются горячие сердца.

«Зимняя сказка», 1981

«Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне...» Ежик, "Зимняя сказка"

Еще одна история о закадычных друзьях Ежике и Медвежонке. Не менее добрая и теплая, чем все остальные.

При виде первого снега Медвежонок оказывается так возбужден, что начинает прыгать по сугробам, представляя себя снежинкой, и пробовать снег на вкус. Последствия не заставляют долго себя ждать: после такого веселья Медвежонок заболевает. Теперь ему не до веселья и прогулок меж сугробов. Но на помощь другу спешит преданный Ежик, который готов сделать все, чтобы помочь своему товарищу.

«Дед Мороз и Серый волк», 1978

В канун новогодних праздников, когда все малыши, в том числе и маленькие зайчата, ждут Деда Мороза, Серый Волк вынашивает коварный план. Переодевшись зимним волшебником, он пытается проникнуть в заячий дом и украсть малышей.

«В яранге горит огонь», 1956

В этом мультфильме брат и сестра отправляются на поиски своей матери, которую унесла злобная старуха Пурга. Ради ее спасения детям приходится забыть про свою лень и пройти через много испытаний.

"Серебряное копытце",1977

Мультипликация о старике Коковане, девочке Даренке и кошке Муренке основана на сказе П.П. Бажова. Довелось им увидеть настоящее чудо — козла, который своими копытцами драгоценные самоцветы выбивает. Тут уж хочешь не хочешь, а поверишь в сказку.

«Дед Мороз и лето», 1969

Кто разрешил?! Морозу положено быть... Когда? Зимой! А сейчас что? Лето! Вы разве не видите? Дед Мороз и лето

Столько раз Дедушка Мороз слышал от детей про лето, но сам это лето никогда не видал. И вот однажды зимний волшебник решил исправить эту оплошность и отправился к ребятам, чтобы узнать больше о теплом времени года и увидеть лето своими глазами.

«Варежка», 1967

Этот мультфильм о маленькой девочке, которая мечтает о собаке. Мама не разрешает ей завести питомца, и тогда, глядя на гуляющих детей и их собак, девочка начинает играть со своей вязаной варежкой. Как по волшебству, варежка превращается в хорошенького щенка...

«Сармико», 1952

Этот мультфильм рассказывает о храбром мальчике Сармико, который сумел спасти свою подругу, но сам оказался отрезанным от окружающего мира на плавучей льдине.

«Умка», 1969

Люди — это такие медведи, которые ходят на задних лапах и могут снять с себя шкуру. Умка

Наверняка, вы уже не раз смотрели мультфильм про малыша Умку. Но мы все-таки немного напомним вам его сюжет.

От мамы-медведицы любопытный Умка узнает о людях, а затем случайно знакомится с мальчиком-чукчей, в котором обретает нового друга. Но люди уходят из тех мест. И медвежонок, не готовый смириться с утратой, отправляется на поиски товарища. Мультик и правда прекрасен, и он является одним из лучших и самых любимых подарков нашего анимационного мира мультфильмов. Всего десять минут, а столько добра, чего-то милого и теплого. © Saffron Burrows / Kinopoisk

Падал прошлогодний снег

Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду! Падал прошлогодний снег

Вот мультфильм, который буквально можно разбирать на цитаты и крылатые фразы, самая известная из которых — «маловато будет».

Хотя сюжет сказки предельно прост. Перед Новым годом жена посылает мужичка за елкой в лес. Он идет и, конечно же, в заснеженном лесу его ждут приключения и зимние чудеса. Не знаю ни одного такого мультика, который не смотря на всю абсурдность сюжета, пересматриваешь раз за разом и понимаешь, что веселее и интереснее уже наверное не придумать. По фразам и словечкам, которые ушли в народ, этот мультфильм может побить все рекорды. © Yulia-S / Kinopoisk