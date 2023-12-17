20 добрых мультфильмов из нашего детства, с которыми Новый год окажется еще ближе, а настроение — еще лучше
С началом зимних каникул нас было невозможно оттащить от экранов, когда там показывали добрые сказки и мультики. С ними мы научились верить в волшебство и не бояться зимних холодов. И как хорошо, что сегодня есть возможность ненадолго вернуться в детство и вместе с любимыми снова посмотреть «Умку», «Новогоднюю сказку» и вспомнить закадычных друзей Ежика и Медвежонка.
"Как Ежик и Медвежонок встречали Новый Год",1975
В преддверии Нового года Ежик и Медвежонок отправляются искать елочку в лес. Но подходящей никак не находят. Друзья решают, что это не беда. Ведь сам Ежик так похож на елку!
«Мисс Новый год», 1991
Лесные звери и птицы собрались на конкурсе талантов в преддверии Нового года. И пока кто-то демонстрировал свои навыки и мечтал о победе, мама-ворона решила помочь своей дочери выиграть. Не совсем честным способом.
«Новогодняя ночь», 1948
За несколько дней до Нового года Дед Мороз решил отправиться за елочкой в лес, но повстречал там Лешего. И стали они спорить, что лучше: сказочный ковер-самолет или самолет настоящий. А чтобы узнать, кто же выиграл спор и что было дальше, посмотрите этот новогодний мультик от начала и до конца.
«Когда зажигаются елки», 1950
Чтобы каждому ребенку достались новогодние подарки, Дед Мороз собирается в путь, складывая всевозможные игрушки к себе в мешок. Но по дороге два подарка — беленький зайчик для девочки Люси и плюшевый Мишка для мальчика Вани, — теряются. Чтобы найти своих хозяев, они отправляются в дорогу, где их ждут приключения.
«Олешка — белые рожки», 1974
Мальчик Алеша, мечтающий побывать на Севере и увидеть настоящих северных оленей, лепит из первого снега олененка — Олешку и спустя время замечает, что олененок ожил. Но первый снег так быстро тает... Чтобы спасти нового друга, Алеша отправляется в далекое путешествие на самый Север.
Снегурочка, 1952
Этот мультфильм — один из первых полнометражных мультиков, произведенных киностудией «Союзмультфильм». Снят он по одноименной пьесе А.Н. Островского и рассказывает о дочери Мороза и Весны — Снегурочке и ее неразделенной любви к пастушку Лелю.
«Тимошкина ёлка», 1966
Эта история о мальчике Тимошке и его щенке, которые вместе наряжали новогоднюю елку.
Неосторожный песик разбил один из красивых елочных шаров, и Тимошка в сердцах выгнал своего друга на улицу, а тот — потерялся. Смогут ли мальчик и его щенок найти друг друга и случится ли то самое новогоднее чудо?
«Новогодняя сказка», 1972
Даже те, кто не смотрели этот мультфильм, наверняка слышали песню «Елочка, елка, лесной аромат». А возможно даже когда-то исполняли ее в детстве.
Так вот, сама эта сказка о Чудище-Снежище, которое стережет зимний лес от шума и неприятностей. Дети, наведавшиеся в лес за елкой, не дают ему покоя. И только маленькой девочке удается подружиться с Чудищем и даже пригласить его на школьный утренник в честь Нового года.
«Снеговик-почтовик», 1955
Как доставить письмо прямиком в руки Деду Морозу? Оставить на ночь на окошке, отправить по почте или... попросить Снеговика. Герой этого мультфильма, Снеговик, как раз получил такое задание от ребятни и торопится выполнить свою миссию. Правда, местные лесные злодеи пытаются перенять гонца — вдруг, за письмо Дед Мороз готов щедро заплатить?!
«Чемпион», 1948
Волк — заносчивый чемпион-лыжник — пренебрегал тренировками, потому что и без того уверен в своей победе на соревнованиях. Однако в этот раз конкуренцию ему составят другие зверята, которые упорно занимались и не готовы уступать.
«Свидание», 1982
Этот короткий незамысловатый, но безусловно очень добрый мультфильм повествует о влюбленном снеговике, который спешит на встречу к своей возлюбленной. И пусть эти двое слеплены из снега, но это не значит, что внутри них не бьются горячие сердца.
«Зимняя сказка», 1981
Еще одна история о закадычных друзьях Ежике и Медвежонке. Не менее добрая и теплая, чем все остальные.
При виде первого снега Медвежонок оказывается так возбужден, что начинает прыгать по сугробам, представляя себя снежинкой, и пробовать снег на вкус. Последствия не заставляют долго себя ждать: после такого веселья Медвежонок заболевает. Теперь ему не до веселья и прогулок меж сугробов. Но на помощь другу спешит преданный Ежик, который готов сделать все, чтобы помочь своему товарищу.
«Дед Мороз и Серый волк», 1978
В канун новогодних праздников, когда все малыши, в том числе и маленькие зайчата, ждут Деда Мороза, Серый Волк вынашивает коварный план. Переодевшись зимним волшебником, он пытается проникнуть в заячий дом и украсть малышей.
«В яранге горит огонь», 1956
В этом мультфильме брат и сестра отправляются на поиски своей матери, которую унесла злобная старуха Пурга. Ради ее спасения детям приходится забыть про свою лень и пройти через много испытаний.
"Серебряное копытце",1977
Мультипликация о старике Коковане, девочке Даренке и кошке Муренке основана на сказе П.П. Бажова. Довелось им увидеть настоящее чудо — козла, который своими копытцами драгоценные самоцветы выбивает. Тут уж хочешь не хочешь, а поверишь в сказку.
«Дед Мороз и лето», 1969
Столько раз Дедушка Мороз слышал от детей про лето, но сам это лето никогда не видал. И вот однажды зимний волшебник решил исправить эту оплошность и отправился к ребятам, чтобы узнать больше о теплом времени года и увидеть лето своими глазами.
«Варежка», 1967
Этот мультфильм о маленькой девочке, которая мечтает о собаке. Мама не разрешает ей завести питомца, и тогда, глядя на гуляющих детей и их собак, девочка начинает играть со своей вязаной варежкой. Как по волшебству, варежка превращается в хорошенького щенка...
«Сармико», 1952
Этот мультфильм рассказывает о храбром мальчике Сармико, который сумел спасти свою подругу, но сам оказался отрезанным от окружающего мира на плавучей льдине.
«Умка», 1969
Наверняка, вы уже не раз смотрели мультфильм про малыша Умку. Но мы все-таки немного напомним вам его сюжет.
От мамы-медведицы любопытный Умка узнает о людях, а затем случайно знакомится с мальчиком-чукчей, в котором обретает нового друга. Но люди уходят из тех мест. И медвежонок, не готовый смириться с утратой, отправляется на поиски товарища.
- Мультик и правда прекрасен, и он является одним из лучших и самых любимых подарков нашего анимационного мира мультфильмов. Всего десять минут, а столько добра, чего-то милого и теплого. © Saffron Burrows / Kinopoisk
Падал прошлогодний снег
Вот мультфильм, который буквально можно разбирать на цитаты и крылатые фразы, самая известная из которых — «маловато будет».
Хотя сюжет сказки предельно прост. Перед Новым годом жена посылает мужичка за елкой в лес. Он идет и, конечно же, в заснеженном лесу его ждут приключения и зимние чудеса.
- Не знаю ни одного такого мультика, который не смотря на всю абсурдность сюжета, пересматриваешь раз за разом и понимаешь, что веселее и интереснее уже наверное не придумать. По фразам и словечкам, которые ушли в народ, этот мультфильм может побить все рекорды. © Yulia-S / Kinopoisk
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