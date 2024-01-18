19 школьных историй, которые произошли со знаменитостями, а их однокашники без прикрас рассказали
Наблюдая за талантливыми музыкантами и актерами, вы задумываетесь о том, каким было их прошлое, прежде чем они стали всемирно известными? Те, кто сегодня блистает в свете софитов и на красной дорожке, когда-то были совершенно обычными детьми и подростками. В их жизни тоже были обыденные школьные будни, беззаботные шалости и крепкая дружба со сверстниками.
- Не я, а мой приятель общался с Леди Гага в старшей школе. Рассказывал, что она постоянно искала, где бы спеть, и была одержима желанием расти как музыкант. А все вокруг думали, что у нее нет шансов. И называли чудачкой. © SkinnyTestaverde / Reddit
- У моей сестры есть лучшая подруга. Ее мама ходила в среднюю школу с Томом Крузом в Нью-Джерси. Она рассказала, что Том был очень странным и приукрашивал. «Этот невысокий пухлый человечек будет преследовать меня всю жизнь», — вздохнула женщина и поведала, как Круза никто не воспринимал всерьез. Все думали, что он врет, когда сказал, что берет уроки актерского мастерства. А потом она добавила: «Если бы я знала, что Круз станет знаменитым, я бы тогда... нет, ничего бы я не сделала. Чудаком был, чудаком остался». © ChanelOberlin17 / Reddit
- Мой папа тоже учился с Томом. Сказал, что он определенно был странным, но в целом добрым парнем. © Menaciing / Reddit
MySpace / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
- Кит Харингтон учился со мной в одном колледже, но на год младше меня. Супер тихий и застенчивый. Буквально последний человек, который мог стать знаменитостью. © watchman28 / Reddit
- На соревнования по футболу я добирался на автобусе. Я обожал эти поездки. По какой причине? Там я порой встречал мальчика годом младше. Он любил дурачиться, пародировал разные голоса. Это было так круто! Мы его звали Роб. Как-то я увидел этого парня по ТВ и тогда лишь узнал его полное имя — Робин Уильямс. © Tom Kerr / Quora
East News
- Я ходил в одну школу с Хитом Леджером. Однажды мы играли в пинг-понг и я одолжил ему свою ракетку. Кто-то из ребят случайно толкнул Хита, и он потерял равновесие. Чтобы смягчить падение, он использовал мою ракетку, в результате чего она разлетелась на куски. Через неделю он возместил ущерб. © obsydion / Reddit
- Моя мама дружила с Вайноной Райдер. Та часто одевалась во все черное, и другие подростки высмеивали ее, но только не моя мама. Она рассказала, что Вайнона ела на обед салат, чтобы соблюдать диету, но добавляла в него столько заправки, что о здоровом питании и речи быть не могло. А когда вышел фильм «Смертельное влечение», Вайнона настаивала, чтобы мама пошла и посмотрела его вместе с ней. Потом они общаться перестали. Мама надеялась увидеться с ней на встрече выпускников, но Райдер туда так и не явилась. © soraajhope / Reddit
Courtesy Everett Collection / East News
- Я дружил с Честером Беннингтоном в старшей школе. Порой мы катались после обеда на велосипедах. Бедного парня всегда дразнили из-за очков, торчащих ушей, худобы. Он был скромным, но интересным. Потом Честер переехал, и мы перестали общатья. Я радовался, когда он стал известным. И тяжело переживал его уход. © zandervix / Reddit
- Честно говоря, не знаю, кто больше прогуливал — Крис Эванс или я. Вместо занятий Крис посещал школьный театральный кружок, а я увлекался баскетболом. Как-то раз он сказал мне: «Я заметил, что спортсменам, чтобы заполучить внимание девочек, нужно целый день потеть и хватать других мальчиков. Поэтому я пошел в театр: там нужно потеть, хватать и целовать всех девочек во время спектакля и даже после». А потом Крис Эванс стал супергероем. © Ben Taylor / Quora
- Я сидела вместе с Энселом Эльгортом на уроках математики. Помню его как очень доброго и скромного парня. Однажды учитель попросил помочь удалить какие-то пятна с доски и Энсел принес из дома специальное средство и вычистил поверхность. А еще все девушки были в него влюблены. © Alessandra Rao / Quora
- Я переехала в Луисвилл в 7-м классе. И моей первой подругой стала Дженнифер Лоуренс. Она очень отличалась от меня: происходила из состоятельной семьи, занималась чирлидингом. Но мы обе были c чудинкой, потому быстро нашли общий язык. У ее семьи была ферма, и однажды мы отмечали там ее день рождения. Помню, как Дженнифер целовалась с нашим общим другом на батуте и мы потом еще долго это обсуждали. А 1,5 года спустя она переехала в Нью-Йорк.
Я скажу, что в жизни она такая же, какой вы видите ее на экране. Она всегда была очень громкой и немного с придурью. © cg42069 / Reddit
Evan Agostini / Invision / AP / East News
- Я училась вместе с Ниной Добрев в старшей школе. Помню, онавстречалась с высоким мускулистым парнем, который был настоящим придурком. А она была такой милой, доброй, хорошо ко всем относилась. © gcracker8 / Reddit
- Генри Кавилл учился годом младше. Иронично, что тогда он был довольно щуплым. До сих пор забавно вспоминать, как мы издевались над будущим Суперменом. Каждый день он пробегал мимо, а мы кричали вслед: «Ой-ой! Кавилл!» Мы это делали, потому что смешно было следить за его театральной суетой. Генри был задействован в школьных спектаклях, и я бы не сказал, что его игра была какой-то выдающейся. Но его преданность делу была очевидна. И знаете, я горжусь тем фактом, что тот малыш из моей школы теперь Супермен. © Alexander Garbe / Quora
Eric Charbonneau / Invision / AP / East News, East News
- Моя бабушка ходила в школу с Элвисом Пресли. Они вместе занимались физкультурой. Она сказала, что он был настоящим ловеласом и просто милашкой. © BroadwayxBeauty / Reddit
- Джонни Депп был на 1 класс старше меня, и я время от времени с ним общался. Он был таким же, как и сейчас, лидером во всем, клевым чудаком, и у него почти не было друзей. Однажды он бежал по коридору с какой-то бумажкой в руках и кричал: «Ну что, неудачники, прощайте! Я еду в Голливуд!» 3 года спустя он снялся в фильме, я уже забыл в каком, и все, кто его знал, были в шоке. © ianwashere / Reddit
- Я учился в колледже с Энн Хэтэуэй. Она жила в одной комнате с девушкой моего лучшего друга, так что мне даже довелось побывать на вечеринке, которую Энн закатила в честь полученного гонорара за «Дневники принцессы». А после того как она бросила учебу ради актерской карьеры, я порой встречал ее в кампусе. Энн всегда здоровалась и обнимала меня, хотя, может, даже имени моего не помнила. По сей день я улыбаюсь, когда слышу о ее успехах. Она была очень хорошей девушкой и определенно заслужила все, чего достигла. © VOZ1 / Reddit
- Мой дядя часто сидел рядом с Николь Кидман в школьном автобусе. Сказал, что она была классической скромницей, бледной, веснушчатой и рыжей. Держалась всегда особняком. Интересно, как такие замкнутые дети превращаются в харизматичных взрослых? © TaydolfSwifter30 / Reddit
East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
- Келли Кларксон однажды забыла надеть обувь в школу, и ее отправили домой. Честно говоря, многие девушки из пригорода водят машину без обуви. Наверно, поэтому и забыла. © The1TrueRedditor / Reddit
- Родители нескольких моих друзей ходили в одну школу с Мадонной. И все говорили, что она была хулиганкой хоть куда. Знаю несколько забавных случаев с ее участием. Вот один из них. В школу пришел молодой учитель истории, ему было 22–23 года. Когда он вошел в класс, Мадонна сидела на парте спиной к нему. Учитель попросил ее занять свое место. Она проигнорировала. Когда он настоял, Мадонна сказала: «Идите жалуйтесь директору. Его впечатлит тот факт, что вы не можете приструнить 16-летнюю девчонку». © Jmk1981 / Reddit
Кто-то из этих знаменитостей еще в школьные годы подавал надежды на большое будущее, а чей-то успех на красной дорожке стал явным сюрпризом для бывших одноклассников.
Фото на превью Who's That Girl / The Guber-Peters Company and co-producers
AdMe/Кино/19 школьных историй, которые произошли со знаменитостями, а их однокашники без прикрас рассказали
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