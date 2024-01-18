19 школьных историй, которые произошли со знаменитостями, а их однокашники без прикрас рассказали

Наблюдая за талантливыми музыкантами и актерами, вы задумываетесь о том, каким было их прошлое, прежде чем они стали всемирно известными? Те, кто сегодня блистает в свете софитов и на красной дорожке, когда-то были совершенно обычными детьми и подростками. В их жизни тоже были обыденные школьные будни, беззаботные шалости и крепкая дружба со сверстниками.