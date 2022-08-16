19 знаменитостей до и после того, как стилист помог им найти фирменную прическу

Звезды стригут, отращивают волосы и меняют их цвет для роли или в результате работы со стилистом. И некоторые из этих причесок оказываются настолько удачными, что представить знаменитостей в другом виде становится уже сложно.

Мы в ADME вспомнили примеры отличных причесок, которые стали неотъемлемой частью образа звезд, и решили сравнить их со снимками из прошлого, когда этот стиль еще не был найден.

Аня Тейлор-Джой

Joe Sutter, PacificCoastNews / East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Актриса прославилась после главной роли в сериале «Ход королевы», и в нем волосы ее героини были рыжими. Но в жизни Тейлор-Джой предпочитает светлые прямые волосы — именно они стали ее визитной карточкой. Актриса не сразу нашла свой узнаваемый «ангельский» образ, до этого ее можно было увидеть с легкими каштановыми локонами. Но именно в образе блондинки она блистает на красных дорожках и снимается в рекламе.

Джулианна Мур

Demis Maryannakis, PacificCoastNews.com / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Джулианна Мур много лет не изменяет свой прическе, без которой ее сложно представить. Звезда экспериментировала с волосами и некоторое время носила челку, но все же вернулась к прежнему стилю: длинные распущенные рыжие волосы — привычная часть образа актрисы.

Эндрю Гарфилд

Anthony Behar/Sipa USA/East News , CJ Rivera / Everett Collection / East News

Звезду «Человека-паука» многие знают по слегка взлохмаченной пышной прическе и челке, зачесанной вверх. Актер носил и короткую стрижку, но с ней как будто терял часть известного всем облика и сейчас предпочитает волосы средней длины.

Леа Сейду

Hahn-Nebinger-Genin / ABACA / East News , Cyril Pecquenard / KCS / East News

В кино актриса, кажется, перепробовала уже все на свете стрижки и цвета волос: в картине «007: Спектр» она была блондинкой с волнистыми локонами, в «Отеле „Гранд Будапешт“» — скромной шатенкой, а в «Жизни Адель» сыграла студентку с короткими синими волосами. На красных дорожках Сейду появлялась и с золотистыми локонами до плеч, и с рыжими волосами, забранными в гладкую прическу. Но в последнее время звезда отдает предпочтение короткой стрижке, делающей ее образ лаконичным и утонченным.

Кристен Стюарт

Paul Marks/Broadimage/East News , fernandoallende@broadimage/Broad Image/East News

Красоту Кристен Стюарт трудно испортить, какой бы ни была ее стрижка. Но темноволосая Белла из «Сумерек» осталась в прошлом — теперь амбассадор бренда Chanel, которая была любимицей самого Карла Лагерфельда, предпочитает небрежные осветленные локоны, которые как будто подсвечивают ее лицо и глаза.

Колин Фаррелл

CJ Contino / Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Нам непривычно видеть Колина Фаррелла с бритой головой, ведь непокорные темные волосы — такая же неизменная часть его облика, как и выразительные густые брови. Актер сбривал волосы в 2002 году и совсем недавно — в 2021-м, но все же вернулся к любимому многими образу.

Ана де Армас

MediaPunch / face to face / East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Кубино-испанская актриса, сыгравшая в таких фильмах, как «Глубокие воды», «Кто там», «Достать ножи», не сразу достигла успеха в Голливуде и стала узнаваемой зрителями. Но, несомненно, смена ее образа озорной девчонки с челкой и стрижкой «каскад» на гламурную диву с гладкими темными прямыми волосами послужила возникновению этой узнаваемости.

Райан Гослинг

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Invision/Associated Press/East News

Голубоглазый любимчик публики за свою долгую актерскую карьеру представал перед нами то с темными волосами, то со светлыми, то с бритой головой, то с задорными вихрами. Сейчас Гослинг предпочитает короткую стрижку со светлыми, небрежно уложенными прядями, а мы смотрим и думаем: какая бы прическа у него ни была, Райана ничем не испортить!

Мэттью Макконахи

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Актер не всегда носил довольно длинные кудри. Бывало, что Мэттью брился налысо, стригся очень коротко или зачесывал волосы назад. Но все-таки привычнее видеть его таким, как сейчас, — с теми самыми непокорными кудрями.

Джеймс Макэвой

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Джеймс Макэвой из юного романтического героя, которого сыграл в фильме «Пенелопа», превратился в мускулистого, брутального качка для проекта М. Найта Шьямалана «Стекло». Его актерская эволюция сказалась и на стрижке: он отказался от причесок с длинными волосами и стал стричься максимально коротко.

Джастин Тимберлейк

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Invision/Invision/East News

Прическу юного Джастина с осветленными кудрями «барашком» сравнивали с лапшой быстрого приготовления, но, повзрослев, он сменил стиль и стал стричься коротко. Сейчас звезда предпочитает стрижку с длинной челкой, зачесанной назад.

Дакота Джонсон

Ann Porter / Broadimage / East News , Invision/Invision/East News

Звезда «50 оттенков серого» всегда смело обращалась со своими волосами: осветляла, красила, завивала, стригла и отращивала. Но именно темные длинные прямые волосы и челка стали важной составляющей знакомого всем образа актрисы.

Адель

0000554 / Reporter / East News , Invision/Invision/East News

Певица побывала рыжей и блондинкой, собирала волосы в хвост и пучок, плела «корзиночки», отпускала локоны и делала каре. Но стиль, найденный ею в последнее время — пышные прямые длинные волосы, — очевидно придал ее образу лоска и завершенности.

Джейсон Момоа

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Длинные вьющиеся волосы кхала Дрого — настолько привычная составляющая облика Момоа, что нам сложно представить его без них. Однако были времена, когда актер носил короткую стрижку. И хотя мужественную красоту всеобщего любимца сложно чем-то нарушить, мы рады, что он выбрал длинные волосы.

Лили Джеймс

Joel Ryan/Invision/AP/East News , Invision/Invision/East News

Актриса, известная по сериалу «Аббатство Даунтон» и экранизации сказки «Золушка», где она сыграла главные роли, попробовала себя в разных амплуа: роковой женщины с драматическим макияжем и темными волосами и игривой светской дивы со светлыми локонами. Она представала перед публикой и с удлиненным каре, и с намеренно небрежным пучком, но в конце концов нашла то, что делает ее внешний вид утонченным и гламурным: сейчас Джеймс появляется на красных дорожках с длинными прямыми темными волосами, слегка осветленными на кончиках.

Хэлли Берри

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Бывшая участница конкурса «Мисс мира» и незабываемая «девушка Бонда» испробовала множество причесок: буйные кудри и афрокосички, гладкие волосы и «волны». Но короткие волосы уже многие годы — визитная карточка актрисы. Сейчас она появляется на красных дорожках с небрежно уложенной осветленной челкой, не изменяя короткой стрижке.

Ариана Гранде

ADMEDIA / SIPA / East News , Invision/Invision/East News

Высокий хвост — знаковая прическа певицы, которую хотят повторить многие девушки, а в сети публикуют мастер-классы «Как сделать хвост как у Арианы Гранде» и даже посвящают ему отдельные статьи. Этот облик певицы стал настолько запоминающимся, что многие уже и забыли, что в прошлом певица носила и темные кудри, и длинные прямые волосы, окрашенные в красный цвет.

Эмма Стоун

KENNELL KRISTA / SIPA / East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кажется, в актрисе долгое время боролись две сущности — блондинка и рыжая, а блондинка еще и подначивала: «Отстриги челку!» И хотя Эмма чудо как хороша со светлыми волосами, стоит кому-нибудь задать вопрос, какого цвета волосы у Эммы Стоун, каждый тут же отвечает: «Рыжего!» Сейчас актриса вернулась к этому цвету волос, и, нужно признать, именно он делает ее такой узнаваемой.

Руни Мара

James Atoa / Everett Collection / East News , Invision/Invision/East News

Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона» довольно долго экспериментировала с разными стилями прически: мы видели ее с длинными распущенными локонами и прямой челкой, шатенкой и брюнеткой. Но ее любимая прическа последних лет — гладкие волосы, забранные в пучок на затылке и открывающие лицо.

А вы меняете стрижки и прически или выбрали свой образ раз и навсегда?