19 звездных семей, в которых генетика работает по принципу «копировать — вставить»
Сходство между ближайшими родственниками — дело обычное, но порой оно кажется настолько сильным, что невольно открываешь рот от изумления. Так, в сети недавно обсуждали, что принцесса Шарлотта внешне вылитый папа, принц Уильям.
Мы в ADME решили посмотреть, кто еще из знаменитостей похож со своими родными как две капли воды.
Принцесса Диана, принц Уильям, принцесса Шарлотта
Мерил Стрип и Мэми Гаммер
Тед Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм
Франсуа-Анри Пино и Валентина Палома Пино
Мэри Джо Кэмпбелл, Крис Дженнер, Кортни Кардашьян
Том Круз и Сури Круз
Джеймс Гандольфини и Майкл Гандольфини
Мэри Перри и Кэти Перри
Курт Кобейн и Фрэнсис Бин Кобейн
Элизабет Херли и Дэмиан Херли
Боб Марли и Зигги Марли
Чарльз Делевинь и Кара Делевинь
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
Айс Кьюб и О’Ши Джексон-младший
Мелани Слоун и Скарлетт Йоханссон
Джанелль Энн Макнэйл и Николь Кидман
Кейт Уинслет и Миа Триплтон
Роб Шнайдер и Эль Кинг
Бетти Риз, Риз Уизерспун, Ава Элизабет Филлипп
На кого из родных вы больше всего похожи?
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