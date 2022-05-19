19 звездных семей, в которых генетика работает по принципу «копировать — вставить»

Сходство между ближайшими родственниками — дело обычное, но порой оно кажется настолько сильным, что невольно открываешь рот от изумления. Так, в сети недавно обсуждали, что принцесса Шарлотта внешне вылитый папа, принц Уильям.

Мы в ADME решили посмотреть, кто еще из знаменитостей похож со своими родными как две капли воды.

Принцесса Диана, принц Уильям, принцесса Шарлотта

Мерил Стрип и Мэми Гаммер

Тед Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Франсуа-Анри Пино и Валентина Палома Пино

Мэри Джо Кэмпбелл, Крис Дженнер, Кортни Кардашьян

Том Круз и Сури Круз

Джеймс Гандольфини и Майкл Гандольфини

Мэри Перри и Кэти Перри

Курт Кобейн и Фрэнсис Бин Кобейн

Элизабет Херли и Дэмиан Херли

Боб Марли и Зигги Марли

Чарльз Делевинь и Кара Делевинь

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Айс Кьюб и О’Ши Джексон-младший

Мелани Слоун и Скарлетт Йоханссон

Джанелль Энн Макнэйл и Николь Кидман

Кейт Уинслет и Миа Триплтон

Роб Шнайдер и Эль Кинг

Бетти Риз, Риз Уизерспун, Ава Элизабет Филлипп