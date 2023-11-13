20 актеров и актрис, которые сегодня у всех на виду, но мало кто помнит, как они выглядели в молодости

Говорят, век актеров недолог. Но некоторые артисты ломают стереотипы, оставаясь востребованными даже в зрелом возрасте. А некоторые и вовсе начинают сниматься в кино тогда, когда другие уходят на пенсию. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в молодости наши любимые актеры и актрисы.