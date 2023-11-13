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20 актеров и актрис, которые сегодня у всех на виду, но мало кто помнит, как они выглядели в молодости

Кино
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Говорят, век актеров недолог. Но некоторые артисты ломают стереотипы, оставаясь востребованными даже в зрелом возрасте. А некоторые и вовсе начинают сниматься в кино тогда, когда другие уходят на пенсию. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в молодости наши любимые актеры и актрисы.

Роберт Де Ниро

Аль Пачино

Мелани Гриффит

© Something Wild / Religioso Primitiva, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Алан Рикман

Клайв Оуэн

Дж.К. Симмонс

Боб Оденкёрк

Педро Алонсо

Ф. Мюррей Абрахам

Форест Уитакер

Жан Дюжарден

Джулия Маккензи

Allstar Picture Library/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, East News

Кристиан Клавье

Брайан Кокс

Брендан Койл

Брендан Глисон

Патриша Кларксон

Джаред Харрис

Сильвестр Сталлоне

© Pictorial Press Ltd / Alamy Foto de stock, Brent Perniac / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Эрик Робертс

© Star 80 / The Ladd Company, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Путь к славе часто бывает тернист. Даже звезды первой величины сталкивались с трудностями в начале карьеры. Мало кто знает, что до участия в «Друзьях» Лизу Кудроу уволили из другого ситкома, а Кейт Уинслет не утверждали на главные роли из-за лишнего веса.

Фото на превью Downton Abbey / Carnival Film & Television and co-producers, The Bill / Thames Television and co-producers, Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, The Barchester Chronicles / British Broadcasting Corporation (BBC)
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AdMe/Кино/20 актеров и актрис, которые сегодня у всех на виду, но мало кто помнит, как они выглядели в молодости
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