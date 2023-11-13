20 актеров и актрис, которые сегодня у всех на виду, но мало кто помнит, как они выглядели в молодости
Говорят, век актеров недолог. Но некоторые артисты ломают стереотипы, оставаясь востребованными даже в зрелом возрасте. А некоторые и вовсе начинают сниматься в кино тогда, когда другие уходят на пенсию. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели в молодости наши любимые актеры и актрисы.
Роберт Де Ниро
Аль Пачино
© The Panic in Needle Park / Gadd Productions Corp. and co-producers, NPA/The Grosby Group/Grosby Group/East News
Мелани Гриффит
Алан Рикман
Клайв Оуэн
Дж.К. Симмонс
Боб Оденкёрк
Педро Алонсо
Ф. Мюррей Абрахам
Форест Уитакер
Жан Дюжарден
Джулия Маккензи
Allstar Picture Library/AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News, East News
Кристиан Клавье
Брайан Кокс
Брендан Койл
Брендан Глисон
Патриша Кларксон
Джаред Харрис
Сильвестр Сталлоне
© Pictorial Press Ltd / Alamy Foto de stock, Brent Perniac / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Эрик Робертс
Путь к славе часто бывает тернист. Даже звезды первой величины сталкивались с трудностями в начале карьеры. Мало кто знает, что до участия в «Друзьях» Лизу Кудроу уволили из другого ситкома, а Кейт Уинслет не утверждали на главные роли из-за лишнего веса.
AdMe/Кино/20 актеров и актрис, которые сегодня у всех на виду, но мало кто помнит, как они выглядели в молодости
Поделиться этой статьёй