20+ приемов киношников, которые уже так намозолили глаза зрителям, что об этом просто невозможно молчать
От кино мы ждем красочной картинки, захватывающей истории и неожиданных сюжетных поворотов. Но чем больше выходит фильмов и сериалов, тем сложнее режиссерам угодить аудитории. Ведь они то и дело прибегают к заезженным приемам, которыми в настоящее время уже никого не удивишь. Пользователи сети Twitter обсудили, какие сценарные ходы уже приелись пуще горькой редьки.
- Когда кто-то ударяется головой и теряет память. А потом снова ударяется, и память возвращается. © sonicsaint13 / Twitter
- Не говорите мне, что вас не тошнит, когда после того, как герой все вспомнил, показывают склейку сцен из прошлого. © HeyyoJoshy / Twitter
- Худший сценарный прием на все века: «Сюрприз! Это все было лишь сном (видением)». © JLamicela / Twitter
- Когда перед глазами развернулась захватывающая история, а потом выяснилось, что ничего из этого не происходило с героями, то я испытываю сожаление о потраченном на просмотр фильма времени. © JLamicela / Twitter
- В кульминационный момент появляется близнец, чье существование скрывалось. © MyMindAndSelena / Twitter
- Нет ничего ужаснее, когда персонаж общается со своим погибшим партнером, братом или сестрой. © Amytheeangel / Twitter
- Когда в комедиях девушка постоянно унижает своего парня. А это преподносится как что-то смешное. © Tnecwin / Twitter
- Тот персонаж, что не хочет иметь детей, обязательно забеременеет и пересмотрит свои взгляды. © sleepysadwriter / Twitter
- Меня бесит прием: «Я не сообщил тебе эту безумно важную информацию, потому что хотел защитить тебя». © DisabledShaun / Twitter
- Забавно, что в этих случаях объясниться можно с помощью одного лишь предложения, но герои молчат, а мы получаем драму. © _bartowski / Twitter
- Ненавижу, когда остроумные мужчина и женщина, которые вечно вступали в перепалки, вдруг влюбляются друг в друга. Они теряют все, что делало их интересными, чтобы стать стереотипной ванильной парочкой © karpuzumbrella / Twitter
- Пара долго планирует грандиозную свадьбу? Она точно пойдет под откос. В итоге персонажи устраивают максимально скромное бракосочетание. © pnkstrawberry / Twitter
- Если персонаж узнает, что такой-то новый знакомый на самом деле злодей, ему никогда никто не верит. © RubyEberwolf95 / Twitter
- Иногда герои бывают невероятными грубиянами, когда на это нет никаких причин. © hiddenreplies10 / Twitter
- В каждом рождественском фильме непременно есть музыкальный номер. Без него просто никуда. © X92446481 / Twitter
- Человек, которому изменяют, всегда напоминает ангела. Фу, тошнит от этого. © bakolasstired / Twitter
- Вот из-за каких приемов я закатываю глаза: кома, потеря памяти и недопонимание между героями. © Dmaxie97 / Twitter
- Когда персонаж погибает, а затем оживает. © Pluffbadie / Twitter
- Бесит, когда парень-неудачник каким-то образом умудряется влюбить в себя кучу девушек, готовых бороться за него. © basuraboat / Twitter
- Я испытываю отвращение, когда задиры вдруг становятся хорошими. Как будто можно исправиться по щелчку пальцев. © damus_43 / Twitter
- Когда люди возвращаются в прошлое, чтобы встретиться с родителями. Я до сих пор не могу простить этот троп создателям некоторых популярных проектов. © hairpinsdropped / Twitter
- Злодей часто предлагает главному герою объединить усилия и править миром. © MMoujaddidi / Twitter
- Мне не кажется классным ход: «Я люблю тебя, но мы не можем быть вместе, потому я буду поступать с тобой жестоко, чтобы оттолкнуть. Но ты все равно будешь за мной бегать». © turntilla / Twitter
- Это токсично и ни разу не романтично. В реальной жизни такие отношения заканчиваются печально. © PenCol1824 / Twitter
Иногда зрителей умудряются разозлить не только сценаристы и режиссеры, но и костюмеры. Ведь порой в кинолентах о других веках можно наблюдать такие предметы гардероба, которые ну никак не могли носить жители соответствующей эпохи. Так и хочется спросить киношников: «За кого вы нас вообще держите?»
AdMe/Кино/20+ приемов киношников, которые уже так намозолили глаза зрителям, что об этом просто невозможно молчать
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