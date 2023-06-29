20+ приемов киношников, которые уже так намозолили глаза зрителям, что об этом просто невозможно молчать

От кино мы ждем красочной картинки, захватывающей истории и неожиданных сюжетных поворотов. Но чем больше выходит фильмов и сериалов, тем сложнее режиссерам угодить аудитории. Ведь они то и дело прибегают к заезженным приемам, которыми в настоящее время уже никого не удивишь. Пользователи сети Twitter обсудили, какие сценарные ходы уже приелись пуще горькой редьки.

Иногда зрителей умудряются разозлить не только сценаристы и режиссеры, но и костюмеры. Ведь порой в кинолентах о других веках можно наблюдать такие предметы гардероба, которые ну никак не могли носить жители соответствующей эпохи. Так и хочется спросить киношников: «За кого вы нас вообще держите?»