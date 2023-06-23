20+ человек рассказали о фильмах, от которых у них до сих пор мурашки по коже

Ежегодно на большие экраны выходят сотни фильмов разных жанров: одни призваны развлечь зрителя, другие — рассказать о каком-то историческом событии. Но есть такие, от просмотра которых сердце начинает биться сильнее, а дыхание замирает. Нет, речь идет совсем не о хоррорах. Пользователи сети высказались по поводу нашумевших кинокартин, в очередной раз доказывая выражение «Сколько людей, столько и мнений».

Семь жизней (2008)

Картина действительно впечатляет уникальным сюжетом, шикарной игрой актеров и непредсказуемым поворотом событий. Многие зрители после просмотра остались под впечатлением, но причины у всех разные. Если этот фильм не затронет каждый сентиментальный нерв в вашем теле и не доберется до самой глубины вашей души, то вы просто не человек. Это «шекспировская» трагедия в современном обществе. © rstone-27 / IMDb

Блин, оказывается, Уилл Смит может так круто играть. Я рыдал, словно ребенок. Причем так было все 3 раза, когда я пересматривал фильм. © V8_Splash / Reddit

Я смотрел много фильмов в последнее время, но этот фильм стал настоящим эмоциональным ударом. Никакая комедия не доставит вам столько удовольствия. © CAPS_LOCK_OR_*** / Reddit

Это один из моих любимых фильмов, поэтому я решил его посмотреть со своей девушкой. Но, блин, во время просмотра она просто угадала концовку. Я молча выключил телевизор и ушел. Нельзя так. © isaacbottoms / Reddit

Вечное сияние чистого разума (2004)

Романтический фильм, в котором двое решают стереть воспоминания о своей любви с помощью технологий. Однако зрители понимают, что истинная любовь не может быть уничтожена по щелчку пальцев, и выразили свое мнение по этому поводу. Когда я впервые увидел этот фильм, он показался мне запутанным, я его даже не понял. Спустя несколько лет мне пришлось пережить расставание, и я снова решил посмотреть эту картину. И вот тут у меня случилось озарение, я понял, что моя жизнь словно застыла во времени. А после просмотра я снова почувствовал надежду. © aalborgen-21673 / IMDb

Отличный фильм, но мне уж слишком тревожно от него. Возможно, что причина в том, что я тяжело пережил расставание. Но после просмотра мне как-то не по себе. С другой стороны, это один из лучших фильмов Джима Керри. © Apollo2112 / Reddit

Если бы у меня была возможность стереть свои воспоминания, то я бы все равно не стал этого делать. Кстати, сюжет фильма нам тонко намекает, что последствия таких «правок» могут быстро проявиться. © Unknown author / Reddit

Моя девушка сказала, что этот фильм она посмотрела на первом свидании когда-то давно. С тех пор он ассоциируется у нее с какими-то плохими отношениями. Очень странный эффект. © imnotgoats / Reddit

Вам письмо (1998)

Джо и Кэтлин переписываются анонимно через интернет, но даже не догадываются, что в реальной жизни они часто видятся. Дело в том, что они — жесткие конкуренты: у каждого есть свой книжный магазин. Фильм неоднозначно восприняли зрители, но, как это часто бывает, в сюжете есть моменты, которые пробивают до дрожи. Я не могу понять, почему меня так сильно зацепило это кино. Обычно я смотрю какие-нибудь суровые триллеры или боевики, но с этой картиной что-то необъяснимое. © pete36 / IMDb

Обожаю этот фильм во многих смыслах. Мне нравится медленно появляющаяся предпосылка для любви и ненависти. Что мне не нравится, так это странный поворот сюжета, когда главный герой узнает, что за девушка на другом конце «провода», но продолжает держать ее в неведении. На моменте, когда она идет в парк, чтобы, наконец, встретиться, то от слов «Я надеялась, что это будешь ты» меня аж передергивает. Не могу это объяснить. © Diane Rosenfeldt / Quora

Трудности перевода (2003)

Захватывающий фильм о необычной связи, которая возникает между американским актером (Билл Мюррей) и молодой выпускницей (Скарлетт Йоханссон), которые по воле судьбы оказались в Токио. С каждым днем их все сильнее притягивает друг к другу, но признаться в этом они не могут. Зрителям, которые хоть немного знакомы с культурой Японии, фильм понравился. Я слышала, что у фильма репутация шедевра, но все никак не могла посмотреть его. И вот, свершилось. Пересматривала его уже трижды, и с каждым разом впечатлялась все больше. Поистине блестящий фильм, но его нужно посмотреть не один раз, чтобы оценить его по достоинству. © TheLittleSongbird / IMDb

Так совпало, что я как раз переезжал в Японию буквально через пару недель после его просмотра. Наверное, поэтому фильм мне понравился. © Aggravating-Ad7065 / Reddit

После просмотра я чувствовал, что упускаю тему отчуждения. Я живу в Японии уже более 9 лет, но не могу понять, почему в фильме мне кажется все таким знакомым, но не привычным. © George D. Scully / Quora

12 разгневанных мужчин (1956)

Драма разворачивается в тесном судебном зале, где двенадцать мужчин с разным характером и судьбой вынуждены принять решение по сложному делу. Внимательные зрители сразу же заметили, что слова и действия присяжных раскрывают их собственные душевные травмы. Долгое время я скептически относился к просмотру старых фильмов. Всегда думал, что будет сложно вникнуть в сюжет и идею, но как же я ошибался! Отличный пример того, как простой фильм может творить настоящие чудеса. © henriquelrf / IMDb

Шикарный момент, когда один из присяжных неожиданно меняет свое мнение. Сразу видно, что его отношения с собственным сыном не самые лучшие. Мне кажется, что именно эта сцена заслуживает уважения. © Crystal Frantz / Quora

Страшные сказки (2015)

Фантастический фильм, который переносит нас в мрачный мир сказок. События разворачиваются в трех волшебных королевствах, и у каждого своя сюжетная линия. На первый взгляд — картина «на любителя», но есть в нем изюминка благодаря знаменитым актерам. Потрясающая режиссура и музыкальное сопровождение. Локации из фильма весьма необычные — все они в Италии. Поскольку фильм представляет собой пересечение трех сказок, то не ждите самого интригующего сюжета, однако исполнение первоклассное. © caterinamiriello / IMDb

Это шедевр, без преувеличений. Не зря этот фильм признан частью культурного наследия Италии. В нем прекрасно все — от первой до последней секунды, у меня просто толпы мурашек. © Elean / ADME

Достучаться до небес (1997)

Фильм рассказывает историю двух неизлечимо больных, которых судьба свела в больнице. Они решают провести последние дни своей жизни, сбежав от реальности и отправившись к морю. После выхода на экраны картина имела огромную популярность в Германии. У европейских фильмов есть такая особенность: они сочетают в себе драму и комедию и заставляют улыбаться, потому что слишком грустно, чтобы плакать. © juliukz / IMDb

Как-то лет 10 назад жил в Испании, напала бессонница. Так я «посмотрел» этот фильм в голове. Все диалоги помню наизусть. © Роман Павленко

Три мушкетера: Д’Артаньян (2023)

Очередная экранизация известного романа Александра Дюма. Традиционная история получила новую адаптацию на киноэкранах. Критики положительно оценили кинокартину, но некоторые зрители заметили, что фильм растерял свою изюминку и стал более мрачным. Я видел все предыдущие адаптации и должен сказать, что это одна из лучших. Да, здесь есть несколько новых сюжетных линий, но в целом это та же история, а операторские ракурсы и работа художников достойны «Оскара». © rainer24 / IMDb

Мгла (2007)

Захватывающий триллер, снятый по книге Стивена Кинга «Туман». Персонажи становятся свидетелями необъяснимого явления — загадочного тумана, в котором происходит нечто мистическое и опасное. Многие зрители отметили, что леденящий кровь момент — это неожиданная концовка. Позвольте мне перевести дух. Никогда еще у меня не было такой внутренней физической реакции на фильм. Никогда! В последние пятнадцать минут я просто не мог пошевелиться, словно мое тело онемело. © hoobits / IMDb

Именно концовка «Мглы» доводит до мурашек. Если не ошибаюсь, даже сам Стивен Кинг ее одобрил. © Dedee / ADME

Невидимый гость (2016)

Это захватывающий психологический триллер, сюжет которого ведет через запутанную цепочку лжи. Зрители говорят, что фильм можно отнести чуть ли не к разряду шедевров. Вау, просто вау! Я страстный поклонник триллеров, но от этого у меня мурашки по коже. На мгновение кажется, что у вас есть все кусочки головоломки, но режиссер этого шедевра настойчиво меняет ответы и вопросы. Я говорю, что это лучше, чем 85% современных голливудских триллеров. Еще один испанский фильм, побивший множество голливудских картин без промо и гигантского бюджета. Какой шедевр! © bola_de_pu / IMDb

Бункер (2011)

Тревожный психологический триллер о темных тайнах любви и предательства. Когда красавец музыкант начинает встречаться с официанткой, их идиллия резко превращается в кошмар. Внимательные зрители заметили, что по мере того, как отношения главных героев становятся все более сложными, начинают раскрываться леденящие кровь тайны. Мне нравится смотреть подобные фильмы. Они постоянно держат в напряжении, и я почувствовал, как потели ладони во время просмотра. Определенно это отличное кино! © timijan-tuparov / IMDb

Фильм немного предсказуемый, но все равно местами до мурашек. © Комментаторка / ADME