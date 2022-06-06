20+ фактов о Барби, чья «биография» оказалась далеко не такой безоблачной, как мы думали

Уже следующим летом на большие экраны выйдет фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. А совсем недавно кинокомпания Warner Bros. опубликовала первую фотографию Марго в образе легендарной куклы. Актриса сидит в розовом кабриолете и одета ну в точности как любимая игрушка нашего детства.

Мы в ADME с нетерпением ждем премьеры ленты. А пока решили рассказать историю Барби так, как если бы она была реальным человеком. «Биографию» знаменитой куклы мы узнали от ее производителей, а также из книг и мультфильмов, посвященных игрушке.

Барби — однофамилица Джулии Робертс. А полное имя куклы — Барбара Миллисент Робертс.

Она родилась в вымышленном городке Уиллоус штата Висконсин 9 марта 1959 года. Именно в тот день кукла была впервые представлена публике на ярмарке игрушек в Нью-Йорке.

Вначале Барби задумывалась производителем, фирмой Mattel, как вечно 19-летняя девушка, но со временем игрушка «повзрослела». В 1-м эпизоде сериала «Барби: Жизнь в доме мечты» упоминалось, что сейчас ей больше 43 лет.

Так выглядела первая версия куклы Барби.

Барби принадлежит к очень древнему роду. Ее далекую «прабабушку» нашли в саркофаге юной жительницы Древнего Рима. Довольно искусно сделанная кукла с фигурой взрослой женщины имеет конечности, которые можно сгибать и разгибать. К ней прилагались миниатюрные аксессуары: маленькие зеркальца, изящная одежда и драгоценные украшения.

У Барби есть мама и папа, их зовут Маргарет и Джордж. Они никогда не были представлены в виде кукол.

Легендарная кукла получила образование. По одной из версий, она училась в школе в родном городке, по другой — в вымышленной Манхэттенской международной средней школе в Нью-Йорке (ее прототип — реальная средняя школа Стайвесант).

Высшего образования у Барби нет, но это не помешало ей «освоить» более 200 профессий, в том числе хирурга, журналиста, пожарного, стюардессы, пилота и даже астронавта. Последняя специальность была добавлена в список в 1965 году, за 4 года до того, как человек ступил на Луну.

В апреле 2022 года на Барби на самом деле полетела в космос в рамках миссии DreamStar.

Парень Барби, Кен, младше своей подруги на 2 года. Он увидел свет только в 1961 году. Полное имя молодого человека — Кеннет Шон Карсон. Он сменил порядка 40 профессий.

Барби и Кен познакомились на съемках рекламного ролика. По одной из версий, они жили по соседству в Уиллоусе.

Куклы расстались в 2004 году после 43 лет отношений. Рассел Ааронс, вице-президент по маркетингу Mattel, сказала, что Барби и Кен «чувствуют, что пришло время провести некоторое время порознь... Как и у других знаменитых пар, их голливудский роман подошел к концу». При этом Ааронс отметила, что куклы «остались друзьями».

Тем временем Барби нашла нового бойфренда — австралийца Блейна Гордона. Говорят, он брат одной из ее подруг по имени Саммер.

В 2011 году Кен решил возобновить отношения с Барби. И у него получилось. Пара официально воссоединилась в День святого Валентина и вернула нам веру в любовь. Однако они все еще не оформили отношения. Так что Барби так и не вышла замуж.

Мамой кукла тоже так и не стала. Если у вас в детстве была беременная Барби, то это либо подделка, либо подруга настоящей Барби Мидж Хэдли.

Возможно, причина, по которой у Барби не было детей, в строении ее тела. Финские исследователи заявили, что в реальности женщина с такими пропорциями страдала бы от нехватки 22 % жиров, необходимых женскому организму для полноценной работы репродуктивной системы.

Возможно, Барби даже страдала от анорексии. На это намекает кукла, выпущенная в 1965 году, в комплекте с которой продавались весы. Они показывали 110 фунтов, то есть примерно 49 кг. Если бы Барби была человеком, ее рост составлял бы 175,8 см. При таких данных индекс массы тела равнялся бы 16,24, а это соответствует критериям анорексии. Вероятно, у живой девушки с такими параметрами не было бы менструации.

У Барби есть братья и сестры. Первой появилась Скиппер. Первоначально ей было около 8 лет, но позже она превратилась в подростка.

Следующей свет увидела Стейси, это произошло в 1990 году, то есть она младше Барби на 30 с лишним лет. Изначально ее звали Келли, но позже переименовали.

Похоже, в жизни Барби были трагедии. В 60-е годы у нее появились младшие сестра и брат — близнецы Тутти и Тодд. В начале 70-х Тутти бесследно исчезла — так Барби потеряла сестру. Тодд сначала тоже пропал, но вернулся спустя некоторое время.

У Барби очень влиятельные друзья. В частности, королева Великобритании. В честь 70-летия пребывания на троне Елизаветы II компания Mattel выпустила куклу с лицом Ее Величества. Производители тщательно продумали все детали игрушки, в том числе орден Подвязки на голубой ленте, переброшенной через плечо.

Барби выполняет очень важную миссию: учит детей состраданию. Исследователи выяснили, что игра в куклы активирует области мозга, которые связаны с обработкой социальной информации и эмпатией. Причем неважно, играет ребенок в компании или один.

Но при этом игра с Барби ограничивает возможности развития карьеры. Ученые обнаружили, что девочки, которые любят возиться с этими куклами, видят для себя меньше вариантов возможного трудоустройства, чем мальчики. Дело в женственной фигуре Барби: она сигнализирует детям об объективации женского тела, то есть об игнорировании интеллектуальных возможностей и акцентировании внимания на внешних данных.