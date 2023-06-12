20+ фактов о комедиях Гайдая, которые хочется пересматривать не отрываясь даже в двадцатый раз

В 2023 году Леониду Гайдаю исполнилось бы 100 лет. Этот выдающийся режиссер снял множество комедий, которые спустя десятилетия все еще вызывают искреннюю улыбку у зрителей. В свете этой даты мы узнали любопытные факты о съемках наших любимых фильмов Гайдая.

Пес Барбос и необычный кросс

К моменту, когда Леонид Гайдай взялся за съемки короткометражки, неудачи на профессиональном поприще были для него не редкостью. Он снял сатирическую комедию «Жених с того света», и ее раскритиковал худсовет. Снял исторический фильм «Трижды воскресший», и ленту тоже ждал провал. Тогда режиссер взял отпуск, поехал к родителям и на чердаке в кипе газет случайно обнаружил фельетон «Пес Барбос» о 3 браконьерах и об их псе. Гайдай рискнул снять по нему фильм, и тот получился настолько забавным, что его раскупило для проката больше 100 стран мира.

Гайдай настолько хотел видеть в своем фильме Юрий Никулина, что подстроил весь график работы так, чтобы не отвлекать актера от работы в цирке. Для съемок в фильме Никулину клеили огромные ресницы, чтобы лицо казалось глупее. А Гайдай посоветовал как можно чаще хлопать ими: так Балбес казался еще более смешным и бестолковым.

Несколько забавных сцен так и не вошли в фильм. В одной из них режиссер лично примерил шкуру медведя. Эпизод выглядел так: троица пробегает сквозь шалаш, и Трус (Вицин) выбегает из него в одних трусах. Оборачивается, а там стоит медведь, который держит в лапах его брюки. Но настоящего медведя снимать в этой сцене было бы слишком опасно, а Гайдай, облаченный в шкуру, показался худсовету не слишком убедительным.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Изначально главного героя звали Владик. Героя Владика Арькова — неунывающего студента, попадающего в комичные ситуации, — Гайдай нашел в сценарии Мориса Слободского и Якова Костюковского «Несерьезные истории». Из самого сценария, помимо героя, осталась лишь сцена, где Владик воспитывает мрачного типа, который никак не хочет работать. А сам Владик стал Шуриком — как предполагается, в честь самого Александра Демьяненко, который просто идеально подошел на эту роль.

Невероятно, но факт: между съемками сцены, когда Лида и ее подружка Ира стоят на остановке, и эпизода, когда девушки едут в трамвае, прошло 8 месяцев. За столь долгий срок исполнительница роли Иры Людмила Ковалец успела забеременеть и на съемки последней сцены явилась с внушительным животом. В кадре заметно, что актриса немного отекшая и прикрывает округлившийся живот собственными руками.

В истории с Трусом, Балбесом и Бывалым по сценарию дело происходит на заснеженном складе, а на улице стоит мороз. Вот только зима тогда выдалась слякотная и дождливая. Снег решили завезти на съемочную площадку на самосвалах, однако пролежал он всего 2 часа, а потом растаял. Чтобы до конца отснять сцену, снег соорудили из ваты и нафталина — именно по ним и проехался Бывалый на своей машине.

Не может быть!

В новелле «Свадебное происшествие» Валентина Теличкина играла невесту. Перед съемками актриса сама умоляла гримеров накрасить ее как можно красочнее: она пряталась за ярким макияжем и париком, боясь, что ей не удастся воплотить столь непохожий на нее образ.

Михаил Светин обогатил фильм своими импровизациями. В одной из сцен он вместе с узлом купленной на распродаже у «вдовы» Анны Васильевны одежды прихватывает будильник. И когда брат Анны Васильевны спрашивает у героя Михаила, заплатил ли он за одежду, тот отвечает: «Уплатил, уплатил, не сомневайтесь», после чего ворованный будильник под мышкой у него звенит.

Фраза пронырливого брата «Береги ее» вместе со скупой мужской слезой — это тоже идея Светина. По рассказам, Вячеслав Невинный, игравший этого самого брата, смог нормально произнести данную фразу лишь с 4-го дубля: первые 3 раза он не выдерживал и просто начинал смеяться.

Многие сцены первой новеллы фильма, «Преступление и наказание», снимались в Астрахани, где есть река Волга, в которой водится много раков. Как-то Наталья Крачковская вернулась со съемок в гостиницу и обнаружила, что ее ванна кишит раками. Оказалось, что местным жителям стало известно о том, как сильно она их любит, и они решили ее порадовать. В результате актриса буквально объелась, а Гайдай, узнав об этом, нравоучительно изрек: «Делиться надо с друзьями!»

вернулась со съемок в гостиницу и обнаружила, что ее ванна кишит раками. Оказалось, что местным жителям стало известно о том, как сильно она их любит, и они решили ее порадовать. В результате актриса буквально объелась, а Гайдай, узнав об этом, нравоучительно изрек: «Делиться надо с друзьями!» Забавная сцена с прищепками, которыми герою Михаила Светина прихватывают костюм, была чистой импровизацией актера. Теперь зрители часто вспоминают фильм именно по этому фрагменту с прищепками, который не был запланирован, но стал в итоге культовым.

Еда на съемках последней новеллы была настоящей, но режиссер боялся, что актеры ее съедят, поэтому он приказал облить все продукты керосином. Запах на площадке стоял невыносимый, из-за чего актеры спешили поскорее отыграть все сцены.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Однажды режиссер Леонид Гайдай увидел в газете заметку о том, как на Кавказе влюбленный джигит украл девушку из родного дома. Этот старинный обычай так понравился Гайдаю, что он решил снять об этом комедию. Причем изначально фильм задумывался в 2 частях. Первая часть под названием «Кавказская пленница» должна была рассказать о студентке Нине, которую похитил местный начальник, а вторая — «Снежный человек» — была посвящена экспедиции в поисках йети в горах Кавказа. В итоге редколлегию привлекла только первая история.

Как вспоминают члены съемочной группы, Гайдай всегда поощрял экспромты актеров и даже установил такое правило: каждый, кто придумает какой-нибудь трюк или шутку, которые войдут в картину, получит бутылку шампанского. Якобы в итоге выиграл Никулин — у него было целых 24 бутылки, а Вицин был на последнем месте. Зато именно он стал автором знаменитой сцены, где Трус начинает биться в конвульсиях, стоя на дороге между Балбесом и Бывалым. Еще он придумал момент, когда его герой пугается платка, который уронила убегающая Нина.

Также изначально в фильме не было многих крылатых фраз, которые потом разошлись на цитаты. Например, в сценарии не было слов товарища Саахова «Шляпу сними», а также реплики Вицина: «Чей туфля? Ой, мое. Спасибо».

В фильме есть момент, когда Балбес приносит Нине поднос с огромным количеством аппетитных фруктов и «пленница» начинает их с удовольствием есть. На самом деле почти все фрукты были искусственными восковыми муляжами или консервированными из компота. Сцену снимали в апреле, в Москве, поэтому настоящих фруктов было не достать.

Бриллиантовая рука

С именем главного героя в «Бриллиантовой руке» тоже определились не сразу: вначале его назвали Семеном Семеновичем Павликом, потом он стал Тимошкиным и только затем — Горбунковым.

В «Бриллиантовой руке» есть немало отсылок к бондиане. Сам Семен Горбунков — агент поневоле, который случайно стал участником криминальной истории. В образе Шефа, которого большую часть фильма можно распознать только по руке с перстнем, заложена пародия на одного из врагов Джеймса Бонда — Эрнста Блофельда, у которого также в первых кинолентах бондианы видно лишь руку с перстнем. А сцена с вертолетом, поднимающим в воздух машину, вероятно, является отсылкой к фильму о Бонде «Живешь только дважды».

А сама Анна Сергеевна, которую играет Светлана Светличная, своим образом весьма напоминает Хани Райдер, первую девушку Бонда, чей культовый образ воплотила Урсула Андресс.

Режиссер Леонид Гайдай поучаствовал в создании картины в качестве актера — именно ему принадлежит рука, которая преследует в кошмарах Гешу Козодоева. Также Гайдай озвучил эпизодическую роль лежащего на асфальте выпивохи, которого встречает по пути в булочную Горбунков.

Фраза «Вот усы вам — вылитый Володька Трынкин», которую произносит персонаж Романа Филлипова, когда принимает Горбункова за своего школьного друга, увековечила в фильме настоящего одноклассника Гайдая по имени Володя Трынкин.

Жена Гайдая Нина Гребешкова, сыгравшая в фильме хозяйственную супругу Горбункова Надю, была не очень довольна серой ролью, которую доверил ей муж. И решила привнести в нее кое-что от себя. Фраза «Шуба подождет», которую Надя говорит журналисту, провожая мужа на пароход, родилась из личного опыта актрисы. Она долгое время копила на шубу, а Гайдай тем временем ждал очереди на автомобиль. И когда наконец подошла его очередь на машину, с согласия жены он потратил все те деньги, которые супруги откладывали на шубу.