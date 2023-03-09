20 фактов о сериале «Клон», которые озадачат даже тех, кто засмотрел его до дыр

Сериал «Клон» покорил сердца зрителей в 101 стране мира, став настоящей телесенсацией. Примечательно, что изначально в его успех никто не верил. Но красочная новелла затронула важные темы и оказала влияние на разные сферы жизни не только на своей родине, но и за ее пределами. Так, с выходом сериала спрос на уроки танца живота увеличился на 80 %. Мы решили поделиться интересными фактами о сериале.