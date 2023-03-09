20 фактов о сериале «Клон», которые озадачат даже тех, кто засмотрел его до дыр
Сериал «Клон» покорил сердца зрителей в 101 стране мира, став настоящей телесенсацией. Примечательно, что изначально в его успех никто не верил. Но красочная новелла затронула важные темы и оказала влияние на разные сферы жизни не только на своей родине, но и за ее пределами. Так, с выходом сериала спрос на уроки танца живота увеличился на 80 %. Мы решили поделиться интересными фактами о сериале.
- На написание сценария Глорию Перес отчасти вдохновила овечка Долли — первое клонированное млекопитающее.
- Сериал мог называться «Второй шанс» или «Начать сначала».
- Адриана Лесса, исполнившая роль Деузы, суррогатной матери Лео, профессиональная танцовщица и певица, поэтому ей не составило никакого труда сыграть героиню, страстно увлекающуюся танцами.
- Поскольку некоторые персонажи показаны в разные периоды своей жизни, в начальных сериях актеры снимались с тейпами — специальными лентами для подтяжки лица. Затем, по мере взросления героев, «скотч» переставали использовать.
- К работе над сериалом была привлечена американский гример, обладательница «Оскара» за работу в фильме «Шофер мисс Дэйзи» Линн Барбер.
- Большинство сцен снимались в специально построенном для проекта павильоне. А чтобы максимально правдоподобно передать краски Марокко, команда использовала целых 27 фильтров.
- Роль Саида изначально предложили Эдуардо Московису, но актер был вымотан 3-летними съемками в новелле «Шипы и розы» и отказался. В итоге Саида сыграл Далтон Виг.
- Именно Далтон предложил кандидатуру Джованны Антонелли, с которой давно дружил. Позже актер признавался, что для него было большим удовольствием работать с приятельницей.
- Актер Перри Саллес, сыгравший родственника Саида и Мохамеда Мустафу, в действительности был бывшим мужем Ивети. У пары есть 2 общие дочери — Рафаэла и Рената.
- В одной из серий Ивети продает клиентке платье, говоря, что его носила Вера Фишер. Роль Ивети исполняла сама Вера Фишер.
- На момент съемок Даниела Эскобар, воплотившая роль Маизы, была замужем за режиссером сериала Жайме Монжардимом.
- А еще в сериале можно увидеть бывшую жену Жайме, актрису Ингру Либерату, сыгравшую сестру Рании Амину.
- На съемках Джованна Антонелли носила специальные силиконовые вставки в области груди и накладные пряди для придания объема волосам.
- Также на протяжении съемок актриса сидела на жесткой диете, чтобы стройно выглядеть в традиционных костюмах для танца живота. Подробнее о Джованне Антонелли мы рассказывали в нашей другой статье.
- В городе Варзазат, где снимались романтические сцены с участием Жади и Лукаса, проходили съемки таких фильмов, как «Гладиатор», «Мумия» и «Лоуренс Аравийский». Там находится одна из самых больших киностудий в мире — Atlas Studios.
- Для съемок из Марокко закупили около 700 предметов реквизита и костюмов. Например, роскошное свадебное платье Латифы купили в Фесе.
- Мурило Бенисиу сыграл сразу 3 персонажей: близнецов Лукаса и Диогу, а также их клона Лео. Для сцен с участием этих героев использовали компьютерную графику. А чтобы воплотить на экране моменты физического взаимодействия (например, когда один брат дотрагивается до волос другого), прибегали к помощи дублеров.
- Во время съемок в Марокко команду сопровождал доктор на случай обезвоживания и солнечных ожогов. Также врач помогал адаптироваться к местной кухне и пряностям.
Ранее мы уже рассказывали о самых спорных моментах в сериале «Клон». И представили, как бы выглядел актерский состав теленовеллы, если бы ее снимали в другой стране.
Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers
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