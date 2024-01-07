20+ фактов о сериале «Комиссар Рекс», который 30 лет назад влюбил в себя всех от мала до велика
В 1994 году вышел первый сезон сериала «Комиссар Рекс» и произвел фурор. Зрители испытывали целый спектр эмоций, наблюдая за приключениями полицейского и его пса. Плакали от умиления, когда в опасных ситуациях герои приходили друг другу на выручку, и смеялись до упаду, когда они никак не могли поделить булочки с колбасой. К 30-летию любимого телешоу мы решили поведать занятные факты о нем.
- Идея снять детективный сериал с умным псом в главной роли принадлежит австрийцам Петеру Хайеку и Петеру Мозеру. Хайек делился: «Я очень люблю животных. И это было круто — поработать с собакой, и, наблюдая за ней, узнать много нового о братьях наших меньших».
- Также он добавлял: «Говорю честно: мне больше понравилось писать сценарий о собаке, нежели о людях. И будет лжецом тот человек, кто скажет, что я гнался за мировой славой. Я всего лишь делал то, что мне было по душе».
Актеры сериала вместе с его создателями.
- Итак, экранным компаньоном пса стал актер австрийско-итальянского происхождения Тобиас Моретти — он заполучил роль инспектора Рихарда Мозера. К слову, этот персонаж неспроста является однофамильцем одного из создателей сериала: он был наречен в честь Петера Мозера.
- На роль Рекса рассматривалось около 40 немецких овчарок, но был утвержден пес с впечатляющим именем (слово «кличка» здесь кажется неуместным) — Санто фон Хаус Цигельмайер. Его владельцем был немецкий заводчик собак Хельмут Броссманн. Дублером пса был назначен его единоутробный брат.
Отти фон Хаус Цигельмайер — мама первого исполнителя роли Рекса.
- И хотя главного актера создатели нашли, о начале съемок еще не могло идти и речи: пес нуждался в особой подготовке. И она растянулась на 5 месяцев. Герр Санто фон Хаус Цигельмайер прилежно тренировался до 4 часов ежедневно. Его обучали командам как на английском, так и немецком языках.
- Наставником Санто была Тереза Энн Миллер — дочь голливудского дрессировщика Карла Миллера, который подготавливал четвероногих актеров для кинокартин «Кошачий глаз», «Куджо», «Бетховен» и многих других.
- О работе над «Комиссаром Рексом» Тереза рассказывала так: «Это был настоящий вызов для меня — самостоятельно заниматься дрессировкой для шоу, да еще и в чужой стране. Пса я старалась тренировать так, чтобы он получал удовольствие от процесса. Каждый раз, когда он наконец-то понимал, что от него требуется, я на позитивной ноте заканчивала сессию. Я не хотела, чтобы питомцу наши занятия надоели и он перестал воспринимать их как веселую игру».
- Все помнят вступительную заставку сериала, в которой Рекс эффектно разбивает окно. Конечно же, во время съемок этой сцены настоящее стекло не использовалось, дабы не рисковать здоровьем пса. А вот как дрессировщица научила четвероногого исполнителя роли этому трюку, заслуживает отдельного внимания.
- Сперва Тереза брала пустую раму, чтобы пес привык через нее прыгать. Затем эта рама закрывалась тонким листом пластика с большой дырой посередине, и «Рекс» продолжал практиковаться. С каждым разом эта дыра делалась все меньше и меньше, чтобы в конце концов пес прыгнул в слишком узкое для себя отверстие, расколов при этом материал. Когда четвероногий актер привык к такому эффекту, в раму поместили сахарное (бутафорское) стекло и сняли нужные дубли.
- И вот в 1994 году на экраны вышел первый сезон сериала и покорил публику. В одной только Германии шоу смотрело около 10 млн зрителей. И хотя его персонажи разговаривали на австрийских диалектах, многие страны купили права на трансляцию сериала и взялись за перевод.
- Европу охватила «рексомания». В Нидерландах начали производить жвачки с вкладышами, на которых был изображен Рекс, в Италии — альбомы для коллекционирования наклеек, в Германии же появился «мерч» на самый разных вкус: календари, открытки, книги и даже диски с записью лая знаменитой собаки.
- В одном из ранних сезонов можно увидеть суперзвезду современного Голливуда — Кристофа Вальца. Он изобразил владельца магазина кукол, который ведет двойную жизнь. Позднее в интервью актера спросили: «В шедевре „Екатерина Великая“ у вас была важная роль, а потом вы мимолетом появились в сериале, в котором на первом плане — животное. Наверное, вы чувствовали себя не в своей тарелке?» Кристоф ответил: «Вовсе нет».
- Едва ли не в каждом эпизоде полицейские ели булочки с колбасой, причем частенько их не могли поделить. Да еще и Рекс то и дело норовил стащить у кого-то перекус. Вольф Бахофнер, исполнитель роли напарника Мозера, позднее делился, что хотя ему и нравилось угощаться фастфудом в кадре, после съемок в проекте он потом лет 5 на булочки с колбасой смотреть не мог.
- 1998 год. Сериал смотрят, сериал любят. И вдруг как гром среди ясного неба заявление Тобиаса Моретти, что он покидает шоу. Актер попросил сценаристов сделать так, чтобы его персонаж погиб.
- Тобиас делился: «4 года своей жизни посвятить собаке, даже если она такая умная, как Рекс, это, знаете ли, перебор. Моей избраннице постоянно приходилось чистить квартиру от собачьей шерсти, которую я приносил на себе. Я в шоке, что она вообще согласилась за меня выйти замуж. Но для меня было важно, чтобы линия моего героя плавно завершилась. Так как СМИ полагали, что я ухожу из-за денег, мол, не дали зарплату побольше».
- Существует также информация, что Моретти просто ненавидел, когда пес вылизывал его лицо. А это происходило в конце чуть ли не каждого эпизода, когда Мозер и Рекс радовались успешной поимке злодея.
- Так или иначе, создатели отнеслись с уважением к решению актера и удовлетворили его просьбу: сняли двухчасовой финал для Мозера. Надо ли говорить, что трагическая судьба экранного полицейского просто разбила зрителям сердца?
- Дрессировщица Тереза Энн Миллер, которая к настоящему времени успела поработать над многими голливудскими лентами, называет эпизод с кончиной Мозера одной из самых выдающихся работ в своей карьере. По словам Терезы, ее подопечный пес, когда изображал отчаяние и скорбь, играл не хуже, чем Роберт Де Ниро.
- Уход Моретти расстроил многих, но, как пелось в легендарной песне, шоу должно продолжаться. И потребовался новый компаньон для Рекса. Им стал актер немецкого происхождения Гедеон Буркхард, который обошел 25 конкурентов и взял на себя роль полицейского Алекса Брандтнера. Внимательным зрителям лицо мужчины явно показалось знакомым. Потому что он уже появлялся в одном из ранних эпизодов сериала. Правда, в роли преступника.
- Забавно, что некогда этот актер зарекался связываться с сериалами. Но когда ему выпал шанс поработать со знаменитой собакой, он не стал его упускать. Ради этого проекта артист даже переехал из Лос-Анджелеса в Вену вместе со своей девушкой.
- Гедеон Буркхард был в восторге от своего четвероногого коллеги: «Это профессиональный актер и отличный партнер. Он знает, когда идет репетиция, а когда — съемка. На репетиции он всегда ленится, но как только начинается съемка, выкладывается на все 100 %. И, надо сказать, Рексу требуется гораздо меньше дублей, чем мне». Актер так обожал свое дело, что даже наклеил на свой автомобиль стикер «Комиссар Рекс».
- В 1999 году герр Санто фон Хаус Цигельмайер ушел на пенсию, передав роль Рекса псу с «литературной» кличкой Ретт Батлер. Завершив актерскую карьеру, Санто остался жить у дрессировщицы — она увезла его к себе домой в Голливуд.
- Создатели сериала частично изменили характер Рекса. Например, он перестал ревновать своего хозяина к женщинам. Если Рихарду Мозеру пес всячески досаждал, когда тот пытался построить с кем-то отношения, то амурным делам Алекса Брандтнера питомец вообще никак не препятствовал, напротив, даже приносил в зубах розу для его зазнобы.
- Гедеона Буркхарда жители Австрии и Германии не приняли, о чем говорило стремительное падение рейтингов сериала. Но в то же время во многих других странах, например, Италии, этот компаньон Рекса затмил Рихарда Мозера. Также только с появлением Брандтнера сериалом заинтересовались США и Австралия.
- Так или иначе, актер отработал свой контракт и по его истечении покинул проект — в 2001 году. Поговаривали, что из-за жесткой критики со стороны немецких и австрийских зрителей Гедеон порывался уйти из сериала даже раньше.
- Этого так и не узнали многие поклонники шоу, но полицейского Алекса Брандтнера постигла та же участь, что и Рихарда Мозера, — он погиб, выполняя служебный долг. Однако эпизод с его кончиной транслировался только в Германии. Потому для жителей других стран появление у Рекса нового хозяина, Марка Хоффмана, было лишено логики.
- Новый хозяин собаки публику не сильно-то и впечатлил. И хотя у исполнителя этой роли, актера Александра Пшилля, тоже появилась база фанатов, большинство зрителей негодовало. Им не нравилось, что романтическим отношениям Марка уделялось больше внимания, чем Рексу.
- В 2004 году австрийское производство сериала было завершено. Примечателен тот факт, что проект «пережил» пса Санто, первого исполнителя роли Рекса, всего на год. Этот четвероногий любимец миллионов закрыл свои трогательные глаза в 12-летнем возрасте в 2003 году.
- В 2008 году сериал было решено возродить в Италии под тем же названием. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
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