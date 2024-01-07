20+ фактов о сериале «Комиссар Рекс», который 30 лет назад влюбил в себя всех от мала до велика

В 1994 году вышел первый сезон сериала «Комиссар Рекс» и произвел фурор. Зрители испытывали целый спектр эмоций, наблюдая за приключениями полицейского и его пса. Плакали от умиления, когда в опасных ситуациях герои приходили друг другу на выручку, и смеялись до упаду, когда они никак не могли поделить булочки с колбасой. К 30-летию любимого телешоу мы решили поведать занятные факты о нем.