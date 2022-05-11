20 французских актеров и актрис, которые с годами не просто похорошели, а обрели особый шик и шарм

Многие из нас с давних пор любят французское кино: кто-то вырос на фильмах с Жаном Рено, кому-то по душе драмы с Катрин Денев, а кто-то любит романтические картины с Ванессой Паради и Марион Котийяр. При этом, помимо талантливых актерских работ, многие французские звезды радуют поклонников яркими образами и безупречным стилем.

Мы в AdMe.ru решили проследить за тем, как с годами изменились наши любимые актеры и актрисы, и пришли к выводу, что не зря французов считают эталоном в области стиля: многие звезды со временем только преобразились.

Изабель Юппер

Софи Марсо

Жан Рено

Виржини Ледуайен

Леа Сейду

Гийом Кане

Лоранс Арне

Кристиан Клавье

Мелани Лоран

Марион Котийяр

Ванесса Паради

Фанни Ардан

Одри Тоту

Катрин Денев

Кароль Буке

Виржини Эфира

Пьер Нине

Жюльет Бинош

Дэни Бун

Шарлотта Генсбур