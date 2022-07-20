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20+ умопомрачительных свадебных платьев из сериалов, глядя на которые мы забывали о перипетиях сюжета

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В отличие от фильма сериал не ограничен строгими временными рамками. И раз уж зритель от эпизода к эпизоду следит за подробнейшим развитием сюжета, рано или поздно ему, скорее всего, доведется наблюдать чью-то свадьбу. Даже если жанр ленты далек от романтического.

Мы в ADME решили вспомнить героинь любимых сериалов, которые предстали на экране в крутейших свадебных образах.

Жади («Клон»)

Камилла («Семейные узы»)

Баффи («Баффи — истребительница вампиров»)

Келли («Санта-Барбара»)

Пейдж («Зачарованные»)

Кэролайн («Дневники вампира»)

Мидж («Удивительная миссис Мейзел»)

Лана («Тайны Смолвиля»)

Дафна («Бриджертоны»)

Энджел («Тайные истины»)

Мэри («Шерлок»)

Анна («Однажды в сказке»)

Хельга («Викинги»)

Маиза («Клон»)

Мария («Царство»)

Шанель («Королевы крика»)

Вероника («Ривердейл»)

Карен («Блудливая Калифорния»)

Вильгельмина («Дурнушка Бетти»)

Серена («Сплетница»)

Мелинда («Говорящая с призраками»)

Софи («Две девицы на мели»)

Иветти («Клон»)

Мэри («Аббатство Даунтон»)

Платья каких героинь вам пришлись по душе?

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, Californication / Showtime Networks and co-producers
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AdMe/Кино/20+ умопомрачительных свадебных платьев из сериалов, глядя на которые мы забывали о перипетиях сюжета
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