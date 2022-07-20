20+ умопомрачительных свадебных платьев из сериалов, глядя на которые мы забывали о перипетиях сюжета

В отличие от фильма сериал не ограничен строгими временными рамками. И раз уж зритель от эпизода к эпизоду следит за подробнейшим развитием сюжета, рано или поздно ему, скорее всего, доведется наблюдать чью-то свадьбу. Даже если жанр ленты далек от романтического.