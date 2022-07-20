20+ умопомрачительных свадебных платьев из сериалов, глядя на которые мы забывали о перипетиях сюжета
В отличие от фильма сериал не ограничен строгими временными рамками. И раз уж зритель от эпизода к эпизоду следит за подробнейшим развитием сюжета, рано или поздно ему, скорее всего, доведется наблюдать чью-то свадьбу. Даже если жанр ленты далек от романтического.
Мы в ADME решили вспомнить героинь любимых сериалов, которые предстали на экране в крутейших свадебных образах.
Жади («Клон»)
Камилла («Семейные узы»)
Баффи («Баффи — истребительница вампиров»)
Келли («Санта-Барбара»)
Пейдж («Зачарованные»)
Кэролайн («Дневники вампира»)
Мидж («Удивительная миссис Мейзел»)
Лана («Тайны Смолвиля»)
Дафна («Бриджертоны»)
Энджел («Тайные истины»)
Мэри («Шерлок»)
Анна («Однажды в сказке»)
Хельга («Викинги»)
Маиза («Клон»)
Мария («Царство»)
Шанель («Королевы крика»)
Вероника («Ривердейл»)
Карен («Блудливая Калифорния»)
Вильгельмина («Дурнушка Бетти»)
Серена («Сплетница»)
Мелинда («Говорящая с призраками»)
Софи («Две девицы на мели»)
Иветти («Клон»)
Мэри («Аббатство Даунтон»)
Платья каких героинь вам пришлись по душе?
AdMe/Кино/20+ умопомрачительных свадебных платьев из сериалов, глядя на которые мы забывали о перипетиях сюжета
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