20+ мужчин, которые так давно сверкают лысинами, что уже никто почти и не помнит, какая шикарная копна волос у них была когда-то

Многие мужчины с возрастом лысеют. И если одни расстраиваются и комплексуют, другие видят в этом возможность изменить свой образ. Примером для подражания могут стать знаменитости, такие как Дуэйн Джонсон, Дмитрий Хрусталев, Джон Траволта и другие. Лысая голова уже стала неотъемлемой частью их образа, которая придает им особенный шарм.