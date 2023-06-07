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20+ мужчин, которые так давно сверкают лысинами, что уже никто почти и не помнит, какая шикарная копна волос у них была когда-то

Кино
513-14

Многие мужчины с возрастом лысеют. И если одни расстраиваются и комплексуют, другие видят в этом возможность изменить свой образ. Примером для подражания могут стать знаменитости, такие как Дуэйн Джонсон, Дмитрий Хрусталев, Джон Траволта и другие. Лысая голова уже стала неотъемлемой частью их образа, которая придает им особенный шарм.

Юрий Колокольников

Дуэйн Джонсон

Invision / AP / East News, Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

Джейсон Стейтем

© Commonwealth Games / BBC, JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Билли Зейн

Album Online/East News, Invision/Invision/East News

Бен Кингсли

© Fear is the Key / KLK and co-producers, Invision/Invision/East News

Кристофер Мелони

© Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дмитрий Хрусталев

Дейв Батиста

© Clen 17 / Wikimedia Commons, Invision/Invision/East News

Никита Панфилов

Питбуль

© Pitbull / YouTube, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Федор Бондарчук

Майк Тайсон

ASSOCIATED PRESS/East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Джон Крайер

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Алексей Климушкин

Майкл Китон

Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Associated Press/East News

Ченнинг Тейтум

Evan Agostini/Invision/AP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Джон Траволта

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Charlie Steffens/AdMedia/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Джо Роган

Courtesy Everett Collection / East News

Келли Слейтер

Courtesy Everett Collection / East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Терри О’Куинн

© The Stepfather / Incorporated Television Company (ITC) and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Вуди Харрельсон

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, JP PARIENTE/JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Для кого-то может быть лысина и проблема, а вот многие знаменитости сделали ее своей изюминкой, без которой поклонники их уже не представляют.

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513-14
AdMe/Кино/20+ мужчин, которые так давно сверкают лысинами, что уже никто почти и не помнит, какая шикарная копна волос у них была когда-то
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