20+ мужчин, которые так давно сверкают лысинами, что уже никто почти и не помнит, какая шикарная копна волос у них была когда-то
Многие мужчины с возрастом лысеют. И если одни расстраиваются и комплексуют, другие видят в этом возможность изменить свой образ. Примером для подражания могут стать знаменитости, такие как Дуэйн Джонсон, Дмитрий Хрусталев, Джон Траволта и другие. Лысая голова уже стала неотъемлемой частью их образа, которая придает им особенный шарм.
Юрий Колокольников
Дуэйн Джонсон
Джейсон Стейтем
Билли Зейн
Бен Кингсли
Кристофер Мелони
Дмитрий Хрусталев
Дейв Батиста
Никита Панфилов
Питбуль
Федор Бондарчук
Майк Тайсон
Джон Крайер
Алексей Климушкин
Майкл Китон
Ченнинг Тейтум
Джон Траволта
Джо Роган
Келли Слейтер
Терри О’Куинн
© The Stepfather / Incorporated Television Company (ITC) and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Вуди Харрельсон
Для кого-то может быть лысина и проблема, а вот многие знаменитости сделали ее своей изюминкой, без которой поклонники их уже не представляют.
AdMe/Кино/20+ мужчин, которые так давно сверкают лысинами, что уже никто почти и не помнит, какая шикарная копна волос у них была когда-то
Поделиться этой статьёй