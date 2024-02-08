20+ животных из любимых мультиков, к чьей новой внешности у нас есть вопросы
Немаловажную роль в диснеевских мультфильмах играют животные. Чаще всего их изображают добродушными и симпатичными, даже если речь идет о кровожадном льве или скользкой рептилии. Но с появлением игровых фильмов-ремейков внешность героев претерпела весомые изменения. На некоторых из персонажей невозможно смотреть без улыбки, на других — без слез.
Зазу («Король Лев»)
Симба («Король Лев»)
Мыши («Золушка»)
Тимон и Пумба («Король Лев»)
Чеширский Кот («Алиса в Стране чудес»)
Гусеница («Алиса в Стране чудес»)
Себастьян («Русалочка»)
- Они зашли слишком далеко. © phaithful1423 / Twitter
Каа («Книга джунглей»)
Винни Пух («Приключения Винни Пуха»)
Пятачок («Приключения Винни Пуха»)
Фигаро («Пиноккио»)
Тигра («Приключения Винни Пуха»)
- Зачем же так зрителей пугать? Неужели это единственный способ сделать животных реалистичными? © Judedudemude / Twitter
Ослик Иа-Иа («Приключения Винни Пуха»)
Дамбо («Дамбо»)
Яго («Аладдин»)
Абу («Аладдин»)
Кролик («Алиса в Стране чудес»)
Соня («Алиса в Стране чудес»)
Сверчок Джимми («Пиноккио»)
Заяц («Алиса в Стране чудес»)
Флаундер («Русалочка»)
- Почему Флаундер выглядит как унылый сорокалетний мужчина с тремя детьми и ипотекой, которую он не может выплатить? © jessasstrophe / Twitter
А с помощью искусственного интеллекта можно узнать, как выглядели бы любимые мультперсонажи, если бы, словно по мановению волшебной палочки, превратились в людей.
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