AdMe
AdMe

20+ животных из любимых мультиков, к чьей новой внешности у нас есть вопросы

Кино
136512

Немаловажную роль в диснеевских мультфильмах играют животные. Чаще всего их изображают добродушными и симпатичными, даже если речь идет о кровожадном льве или скользкой рептилии. Но с появлением игровых фильмов-ремейков внешность героев претерпела весомые изменения. На некоторых из персонажей невозможно смотреть без улыбки, на других — без слез.

Зазу («Король Лев»)

Симба («Король Лев»)

Мыши («Золушка»)

Тимон и Пумба («Король Лев»)

Чеширский Кот («Алиса в Стране чудес»)

Гусеница («Алиса в Стране чудес»)

Себастьян («Русалочка»)

Каа («Книга джунглей»)

Винни Пух («Приключения Винни Пуха»)

Пятачок («Приключения Винни Пуха»)

Фигаро («Пиноккио»)

Тигра («Приключения Винни Пуха»)

  • Зачем же так зрителей пугать? Неужели это единственный способ сделать животных реалистичными? © Judedudemude / Twitter

Ослик Иа-Иа («Приключения Винни Пуха»)

Дамбо («Дамбо»)

Яго («Аладдин»)

Абу («Аладдин»)

Кролик («Алиса в Стране чудес»)

Соня («Алиса в Стране чудес»)

Сверчок Джимми («Пиноккио»)

Заяц («Алиса в Стране чудес»)

Флаундер («Русалочка»)

  • Почему Флаундер выглядит как унылый сорокалетний мужчина с тремя детьми и ипотекой, которую он не может выплатить? © jessasstrophe / Twitter

А с помощью искусственного интеллекта можно узнать, как выглядели бы любимые мультперсонажи, если бы, словно по мановению волшебной палочки, превратились в людей.

Фото на превью The Many Adventures of Winnie the Pooh / Walt Disney Pictures and co-producers, Christopher Robin / Walt Disney Pictures and co-producers
12
136512
AdMe/Кино/20+ животных из любимых мультиков, к чьей новой внешности у нас есть вопросы
Поделиться этой статьёй