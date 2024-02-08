20+ животных из любимых мультиков, к чьей новой внешности у нас есть вопросы

Немаловажную роль в диснеевских мультфильмах играют животные. Чаще всего их изображают добродушными и симпатичными, даже если речь идет о кровожадном льве или скользкой рептилии. Но с появлением игровых фильмов-ремейков внешность героев претерпела весомые изменения. На некоторых из персонажей невозможно смотреть без улыбки, на других — без слез.