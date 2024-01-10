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20 звезд, которым скоро стукнет 60, а мы глаза протираем: «Сколько-сколько?»

Кино
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В наше время люди перестали придавать большое значение цифрам в паспорте. Даже если речь идет о седьмом десятке. Достаточно взглянуть на звезд, которые почти круглосуточно находятся под пристальным вниманием камер, чувствуют себя уверенно и спокойно принимают возрастные изменения. Более того, многие убеждены, что 60 — это новые 40. А в сорок лет, как известно, жизнь только начинается.

Иэн Зиринг

Кортни Кокс

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Джина Макки

Фамке Янссен

Росси де Пальма

Калиста Флокхарт

Эль Макферсон

© Batman & Robin / Warner Bros. and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Мариса Томей

© Only You / TriStar Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Деби Мейзар

Киану Ривз

Жюльет Бинош

© Chocolat / Miramax and co-producers, VALERY HACHE / AFP / East News

Криспин Гловер

Николас Кейдж

© Vampire's Kiss / Hemdale and co-producers, Joel C Ryan / Invision / East News

Клайв Оуэн

© Croupier / Channel Four Films and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Лора Линни

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Сандра Буллок

Роб Лоу

© Youngblood / Blueline Productions and co-producer, Jordan Strauss / Invision / East News

Моника Беллуччи

© Malèna / Miramax and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Рассел Кроу

Пенелопа Энн Миллер

Венсан Перес

© Cyrano de Bergerac / Caméra One and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Мы привыкли, что звезды всегда выглядят идеально, часто в этом есть заслуга косметологов и даже пластических хирургов. Но все больше знаменитых женщин плюют на общественное мнение и с гордостью носят седину.

Фото на превью Bill & Ted's Excellent Adventure / De Laurentiis Entertainment Group (DEG) and co-producers, Malèna / Miramax and co-producers, The Women of Spring Break / Hill/Fields Entertainment
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AdMe/Кино/20 звезд, которым скоро стукнет 60, а мы глаза протираем: «Сколько-сколько?»
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