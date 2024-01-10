20 звезд, которым скоро стукнет 60, а мы глаза протираем: «Сколько-сколько?»

В наше время люди перестали придавать большое значение цифрам в паспорте. Даже если речь идет о седьмом десятке. Достаточно взглянуть на звезд, которые почти круглосуточно находятся под пристальным вниманием камер, чувствуют себя уверенно и спокойно принимают возрастные изменения. Более того, многие убеждены, что 60 — это новые 40. А в сорок лет, как известно, жизнь только начинается.