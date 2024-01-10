20 звезд, которым скоро стукнет 60, а мы глаза протираем: «Сколько-сколько?»
В наше время люди перестали придавать большое значение цифрам в паспорте. Даже если речь идет о седьмом десятке. Достаточно взглянуть на звезд, которые почти круглосуточно находятся под пристальным вниманием камер, чувствуют себя уверенно и спокойно принимают возрастные изменения. Более того, многие убеждены, что 60 — это новые 40. А в сорок лет, как известно, жизнь только начинается.
Иэн Зиринг
Кортни Кокс
Джина Макки
Фамке Янссен
Росси де Пальма
© Mujeres al borde de un ataque de "nervios" / Laurenfilm and co-producers, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Калиста Флокхарт
Эль Макферсон
Мариса Томей
Деби Мейзар
Киану Ривз
© Bill & Ted's Excellent Adventure / De Laurentiis Entertainment Group (DEG) and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News
Жюльет Бинош
Криспин Гловер
Николас Кейдж
Клайв Оуэн
© Croupier / Channel Four Films and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Лора Линни
Сандра Буллок
Роб Лоу
Моника Беллуччи
Рассел Кроу
Пенелопа Энн Миллер
Венсан Перес
© Cyrano de Bergerac / Caméra One and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Мы привыкли, что звезды всегда выглядят идеально, часто в этом есть заслуга косметологов и даже пластических хирургов. Но все больше знаменитых женщин плюют на общественное мнение и с гордостью носят седину.
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