30+ советских актеров и актрис, чей рост даже преданные поклонники не знают

Когда мы пересматриваем старые советские фильмы, то редко задумываемся, что Наталья Селезнева, оказывается, одного роста с Андреем Мягковым, а Светлана Светличная — с Михаилом Пуговкиным. Мы собрали фотографии любимейших советских актеров и обнаружили, что их реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом.