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30+ советских актеров и актрис, чей рост даже преданные поклонники не знают

Кино
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Когда мы пересматриваем старые советские фильмы, то редко задумываемся, что Наталья Селезнева, оказывается, одного роста с Андреем Мягковым, а Светлана Светличная — с Михаилом Пуговкиным. Мы собрали фотографии любимейших советских актеров и обнаружили, что их реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом.

1. Юрий Яковлев и Валентин Гафт — 187 см

2. Вячеслав Тихонов и Олег Даль — 185 см

3. Олег Янковский и Андрей Миронов — 182 см

4. Евгений Моргунов и Олег Басилашвили — 181 см

5. Наталья Селезнева и Андрей Мягков — 175 см

6. Леонид Куравлев и Олег Меньшиков — 174 см

7. Людмила Гурченко и Татьяна Доронина — 173 см

8. Анастасия Вертинская и Вера Алентова — 172 см

9. Светлана Светличная и Инна Чурикова — 170 см

10. Михаил Пуговкин и Владимир Зельдин — 170 см

11. Нонна Мордюкова и Наталья Андрейченко — 170 см

12. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см

13. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см

14. Ирина Муравьева и Светлана Немоляева — 165 см

15. Татьяна Догилева и Лев Дуров — 161 см

16. Ирина Мирошниченко и Евгения Симонова — 160 см

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AdMe/Кино/30+ советских актеров и актрис, чей рост даже преданные поклонники не знают
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