30+ советских актеров и актрис, чей рост даже преданные поклонники не знают
Когда мы пересматриваем старые советские фильмы, то редко задумываемся, что Наталья Селезнева, оказывается, одного роста с Андреем Мягковым, а Светлана Светличная — с Михаилом Пуговкиным. Мы собрали фотографии любимейших советских актеров и обнаружили, что их реальный рост стал для нас настоящим сюрпризом.
4. Евгений Моргунов и Олег Басилашвили — 181 см
8. Анастасия Вертинская и Вера Алентова — 172 см
9. Светлана Светличная и Инна Чурикова — 170 см
11. Нонна Мордюкова и Наталья Андрейченко — 170 см
12. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см
13. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см
16. Ирина Мирошниченко и Евгения Симонова — 160 см
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