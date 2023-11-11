5 пар из кино, с чьих отношений можно смело брать пример. И еще 5, за которыми точно повторять не стоит

Практически в каждом фильме есть любовная линия — романтические чувства словно заставляют нас сильнее сопереживать героям. Но парочки в кино бывают разные: иногда смотришь восхищенными глазами и думаешь: «Если отношения, то только такие», а порой — «Боже упаси». Мы решили разобрать отношения популярных кинопар и поразмышлять, какие из них гармоничные и здоровые, а какие — вообще нет.

Мортиша и Гомес Аддамс («Семейка Аддамс»)

Несмотря на долгие годы в браке и наличие детей, огонь в этой паре не угас. Мортиша и Гомес, кажется, все еще влюблены, будто на первом свидании, и не устают восхищаться друг другом. В их отношениях есть комплименты, прикосновения и объятия. Однако накал страстей — не единственное, на чем держатся эти отношения. Эти двое честны и открыты друг с другом: Гомес, например, делится с женой переживаниями по поводу своего пропавшего брата, зная, что она поддержит. И даже когда семья Аддамс лишается практически всего, будучи изгнанными из собственного дома, они не устраивают разборки, а держатся вместе. А еще, несмотря на общие интересы, пара спокойно может проводить время и раздельно: к примеру, Гомес увлекается гольфом и поездами, Мортиша любит черную магию... Каждый в этом союзе самодостаточен, и брак не подавляет их личность, а раскрывает ее.

Шрек и Фиона (серия фильмов «Шрек»)

История этой пары — это, в первую очередь, история о смелости и самому быть таким, какой ты есть, и партнера принимать таким, какой он есть. С самого начала от Фионы ждали слишком многого: ее готовили в жены прекрасному принцу, прежде заперев в башне, чтобы никто не увидел, что она не идеальна. Конечно, когда она превращается в огра, ей кажется, что это неправильно и принцессе не пристало быть такой. Встретив Шрека, Фиона принимает свою неидеальную сторону и понимает, что ей нравится быть собой — не безмолвной принцессой, а живой женщиной, иногда капризной, иногда грубоватой. Перед ним она не считает нужным притворяться. И та легкость, с которой эта пара воспринимает друг друга, позволяет им быть собой и не соответствовать ничьим ожиданиям. И даже несмотря на то, что они приняли друг друга неидеальными, они все равно стремятся стать лучше друг ради друга. Вот Шрек, сомневающийся, счастлива ли Фиона с ним, самоотверженно пьет волшебное зелье, превращающее его в человека. А вот Фиона, превратившаяся вновь в красотку, позволяет всему вернуться на круги своя — и оба понимают, что любят друг друга настоящими, без прикрас.

Моника и Чендлер («Друзья»)

Пожалуй, самое важное — в их отношениях нет драмы. Если, к примеру, другая культовая пара из «Друзей», Рейчел и Росс (о них мы еще поговорим) постоянно то сходится, то расходится, то бросает друг на друга многозначительные взгляды, то Моника и Чендлер всегда тепло друг к другу относились. Эти двое не играли друг с другом и не устраивали эмоциональных качелей, они просто всю дорогу были на одной волне. Оба в этой паре также поняли важный момент: не нужно заставлять партнера меняться — если человек захочет, он изменится в лучшую сторону сам. Чендлер, к примеру, никогда не был способен открываться женщинам и плохо умел говорить о своих чувствах. И Моника, начав встречаться с этим мужчиной, это приняла.

Джим и Пэм («Офис»)

Нередко отношения, начинающиеся с крепкой дружбы, гораздо прочнее, чем те, в которых сразу вспыхнула страсть. Вот Джим и Пэм, прежде чем стать парой, долгое время дружили, и успели за это время узнать друг друга как следует. Так что у их романтических отношений уже есть прочный фундамент. А еще в этих отношениях есть юмор. Согласитесь, очень важно уметь рассмешить партнера, и чтобы он тоже умел смешить вас. У Пэм и Джима похожее чувство юмора, они постоянно подтрунивают друг над другом и над остальными, и это умение смеяться вместе заметно укрепляет их отношения. Кроме того, пара из «Офиса» точно знает, что отношения не могут всегда быть безупречными. Столкнувшись с множеством неурядиц, Джим и Пэм не утратили веру друг в друга и в любовь, а лишь стали сильнее. Трудности, которые преодолели их отношения, лишь укрепили этот союз, а не разрушили его.

Бет и Рэндалл («Это мы»)

На примере Бет и Рэндалла мы видим, что не нужно играть в спасателя, даже если очень любишь человека. Да, когда близкому больно, желание помочь во что бы то ни стало очень сильное, но такое самопожертвование может навредить отношениям. У Рэндалла, к примеру, проблемы с тревогой, но вместо того, чтобы становиться для него подушкой безопасности, Бет выслушала любимого и убедила обратиться за профессиональной помощью. Как мы уже убеждались на примере других пар, можно оставаться самими собой и создать крепкий союз, в котором никто не подавляет индивидуальность супруга. У Бет и Рэндалла получилось именно так. Они не отказываются от собственных желаний и амбиций и доказывают, что вполне можно ставить на первое место любовь к себе, а не желание угодить партнеру, и отношения не разрушатся.

Эдвард и Белла (серия фильмов «Сумерки»)

О здоровых отношениях и гармоничных парах мы поговорили, теперь порассуждаем о тех, чья любовь не такая безупречная. Местами Эдвард — самый настоящий абьюзер. Во-первых, низкая самооценка Беллы моментально дает ему власть над девушкой: он может обращаться с ней как захочет, ведь она уверена, что ей, такой некрасивой и неуклюжей, несказанно повезло дышать одним воздухом с таким крутым парнем. Кроме того, вампир еще и знатный манипулятор: он контролирует, с кем Белла может общаться, угрожает что-нибудь с собой сделать, регулярно пугает — бросает в лесу, например... Продолжать можно долго. Но и Белла эту игру принимает: ей нравится опасность, ее привлекают «плохие мальчики», способные ей навредить. Пересмотрела все части Сумерек. Я в 14: божечки, хочу такого же красивого и романтичного парня, как Эдвард! Я в 25: божечки, хочу бессмертие, слух и зрение на максималках и суперспособности! © Concert_Off / Twitter

Росс и Рейчел («Друзья»)

В течение всего сериала мы наблюдаем, как Рейчел пытается найти себя, встать на ноги и построить карьеру мечты. Что делает Росс? Он подсмеивается над мечтами девушки, а к ее работе в индустрии моды относится как к чему-то несерьезному. И в итоге Рейчел взяла и отказалась от работы мечты в Париже ради мужчины, который никогда ее начинания не поддерживал. Рейчел, к слову, тоже недовольна Россом: она критикует его за женоненавистничество (а сама она, как мы помним, часто говорит о правах женщин), ей категорически не нравится его отношение к женскому полу. А почти все то время, когда Росс что-то говорит, по Рейчел видно, как он ее бесит. И что она в нем тогда нашла, если она так раздражена, находясь рядом с ним? И даже задолго до того, как они стали встречаться, Росс уже показал свое нездоровое желание все контролировать. Он пристально следил за тем, с кем встречалась Рейчел — жутковато как-то.

Мидж и Джоэл («Удивительная миссис Мейзел»)

Сериал начинается с того, что Джоэл некрасиво бросает жену, признаваясь в измене — и именно так начинается карьера Мидж в мире комедии. На протяжении сериала Джоэл и Мидж неоднократно будут сходиться и вновь расставаться, но смущает нас не это. Мы видим, что Джоэл одержим идеей контролировать супругу — например, не хочет, чтобы она работала, и делает все, чтобы она и дети от него финансово зависели. Его контроль за кошельком Мидж подается под соусом снисхождения: «Ах, она же такая ветреная, все деньги на шляпы спустит». Но Мидж, в свою очередь, тоже зависима от этих странных отношений. Муж ей нужен даже в роли бывшего — чтобы, например, поднять ей самооценку и снова вступить с ней в мимолетную связь в тот момент, когда они уже разведены, а у Джоэла новая женщина. И Джоэл, и Мидж застряли в этом порочном круге и не особо-то стремятся двигаться дальше.

Кэрри и Мистер Биг («Секс в большом городе»)

Долгие годы поклонники сериала восхищались этой парой, драматичностью их любви и накалом страстей. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что Кэрри явно заслуживала большего, а тревожные звоночки появились в их отношениях с самого начала. Вот, скажем, Биг скрывал, что у него есть другие женщины, кроме Кэрри, а когда она пытается добиться от него честности, он просто уходит от ответа. И вместо того, чтобы открыто поговорить и выяснить, в каком статусе находятся их отношения, пара просто злится и ни один из них не слышит другого. Но и Кэрри наделала немало ошибок. Мало того, что она решила поговорить с бывшей женой Бига за его спиной, что уже заявляет о ее неуверенности в этих отношениях. После разговора она еще и призналась Бигу, что виделась с его бывшей, чем окончательно подтвердила, насколько ей некомфортно и как сильно она беспокоится о прошлом своего избранника. Кроме того, Биг регулярно демонстрирует, что не готов к длительным и серьезным отношениям. И все бы ничего, если бы Кэрри не искала как раз таких отношений, и не пыталась втиснуть в них мужчину, которого любила так, что закрывала глаза на явное расхождение их взглядов. В конце концов, Кэрри прямо говорит, что ей нужно быть той единственной, и просит Бига подтвердить, что так и есть. Но он молчит, и, казалось бы, на этом любовная история должна закончиться. Но, как мы знаем, эти отношения возобновляются снова и снова.

Деймон и Елена («Дневники вампира»)

Кажется, отношения смертных девушек с вампирами всегда токсичные — про Эдварда и Беллу мы уже поговорили, настала очередь другой звездной пары. Деймон Сальваторе тоже любит все контролировать, и на протяжении сериала неоднократно принимал решения за Елену — да, якобы для ее же безопасности, но мог хотя бы спросить ее мнения. А вот, кстати, его брат Стефан всегда поощрял независимость девушки. Кроме того, на протяжении всего сериала нам транслируют мысль о том, что человечность Деймона и его отношение к людям целиком и полностью зависят от чувств, которые Елена испытывает к нему. Мол, она делает Деймона лучше, и без нее он обречен.