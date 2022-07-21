7 актрис рассказали о сложностях, с которыми столкнулись по время съемок в исторических фильмах

Многим людям нравится смотреть исторические драмы из-за всех этих умопомрачительных костюмов, париков и макияжа, которые носят актрисы. Костюмы, точно соответствующие эпохе, помогают зрителю перенестись на несколько веков назад и почувствовать атмосферу того времени. Однако носить такие наряды — тяжелый труд. Актрисы, которые играли в исторических фильмах, признаются, что проводить долгие часы в одежде времен наших предков — настоящее мучение.

Нам в ADME попались интервью с 7 актрисами, которые поделились своим опытом ношения старинных костюмов. Похоже, им пришлось преодолеть немало испытаний, чтобы убедительно выглядеть на большом экране.

1. Лили Джеймс о роли в фильме «Золушка» (2015)

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News

Лили шикарно смотрелась в голубом платье, но прием пищи в тесном корсете стал испытанием для актрисы: «Когда на мне был корсет, мы не делали перерывов на обед или чай — ели буквально на ходу. И в этом случае я не могла развязать корсет. Так что еда не переваривалась как надо, и я не могла сдержать отрыжку во второй половине дня. Это было очень неприятно. Я обычно ела суп, потому что им я могла наесться, при этом он не застревал».

Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News

2. Сирша Ронан о работе над фильмом «Две королевы» (2018)

John Mathieson/Everett Collection/East News , Capital Pictures/East News

Во время съемок фильма «Две королевы» Сирше Ронан также приходилось носить тугой корсет по 12 часов. В одном из интервью актриса призналась, что из-за корсетов ее фигура изменилась — появились изгибы, которых раньше не было. Однако этот неожиданный эффект не продлился долго.

3. Кира Найтли о съемках в фильме «Герцогиня» (2008)

East News

Играя Джорджиану в фильме «Герцогиня», Кира Найтли носила великолепные старинные платья с кринолином, который раньше дамы надевали под платье, чтобы сделать юбку пышнее. Актриса призналась, что испытывала странные ощущения от ходьбы в платьях с кринолином. Это повлияло на ее взаимодействие с другими актерами на съемочной площадке: из-за своих объемных юбок она даже не могла ни к кому приблизиться.

4. Эмма Коррин о своей роли в сериале «Корона» (2016)

UPPA/Photoshot/REPORTER/East News , Netflix/Courtesy Everett Collection/East News

В сериале воссозданы многие события из жизни принцессы Дианы, в том числе и ее свадьба. Свадебное платье, которое было на Эмме в одном из эпизодов, такое массивное, что для одевания ей понадобилась помощь целой команды. «Мы снимали сцену, когда Диана впервые надевает свадебное платье — кажется, это было в Ланкастер-хаусе в Лондоне — у меня была команда из 10 человек, которые помогали мне его надеть, потому что оно было огромное», — вспоминала актриса.

5. Кэри Маллиган о роли в фильме «Великий Гэтсби» (2013)

BAZMARK FILMS / Album/EAST NEWS

Актриса вспоминала, что очень нервничала во время съемок в «Великом Гэтсби». Дело в том, что Кэри ощущала «бремя ответственности», боясь потерять бриллианты, которые были частью ее наряда.

BAZMARK FILMS / Album/EAST NEWS

6. Джулия Робертс о своей роли в фильме «Белоснежка: Месть гномов» (2012)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Платье, которое Джулия Робертс носила в роли королевы, было очень большим и тяжелым. Актриса использовала специальную палатку, чтобы надевать его. «У меня на площадке была палатка, в которой я переодевалась, потому что это платье не проходило ни в один современный дверной проем и весило, я думаю, под 30 кг», — вспоминала Джулия.

MICHAEL GERMANA / STAR MAX/East News

7. Кейт Бланшетт о работе над фильмом «Элизабет: Золотой век» (2007)

East News

Проблемы, с которыми столкнулась Кейт Бланшетт, играя королеву Елизавету I, касались волос. «В то время люди носили парики из-за блох и клещей. Парики Елизаветы были нарочито причудливыми и театральными. К тому же очень тяжелыми. Это влияло на то, как я двигалась. Кроме того, я обесцвечивала ресницы и брови. И на самом деле мне это понравилось — этот бледно-рыжий взгляд», — поделилась актриса.

Нравится ли вам смотреть исторические костюмированные фильмы? Какие картины на исторические сюжеты вас впечатлили больше всего и почему?