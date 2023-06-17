7 женских типажей в кино, которые надоели нам так, что хочется заорать: «Хватит!»

В кино немало колоритных героинь. В 20 веке сценаристы и режиссеры создавали классические образы, ориентируясь на нравы того времени: например, что женщины должны сидеть дома и зависеть от мужей. С тех времен такие классические типажи, такие как «сильная женщина», «сорванец» и «снежная королева», прошли через критику и претерпели изменения, а мы постарались понять, какие именно.

Глупая блондинка

Образ недалекой девушки с белокурыми волосами появился в кино давным-давно. Вероятно, во времена Мэрилин Монро этот типаж казался непосредственным, наивным и милым, но современных зрителей он уже успел порядком достать.

К счастью, киноделы и сами наконец поняли, что перегнули палку, и теперь у нас нет недостатка в героинях, чей интеллект и цвет волос никак не связаны. Среди них — и крайне сообразительные блондинки.

Крутая девчонка

Cool girl (крутая девчонка) — еще один узнаваемый образ из фильмов. У крутой девчонки классические мужские увлечения: например, смотреть футбол или ковыряться под капотом авто. У нее идеальная внешность, веселый нрав, а еще она обожает фастфуд, что, впрочем, никак не сказывается на ее фигуре. Она не такая, как все: не раздражается и не закатывает истерик на пустом месте. Этот типаж воплотила Кэмерон Диас в фильме «Все без ума от Мэри».

Впрочем, после замужества эти крутые девчонки меняются, как, например, показано в фильме «Исчезнувшая», где авторы проанализировали, что бывает с такой «идеальной женщиной», когда она оказывается в браке. Эми Данн — типичная cool girl, которая потакала своему мужу, реагируя на его выходки с легкой улыбкой, пока игнорирование собственных потребностей не сыграло с ней злую шутку: психическое состояние героини в дальнейшем привело к трагедии.

Маниакальная девушка-мечта

Этот архетип принято называть manic pixie dream girl. Этакая девушка с причудами: ее поведение непредсказуемо, мышление нестандартно а музыкальные вкусы — необычны. Вот и все, что о ней известно. У подобной героини нет собственного характера и самостоятельной истории, так как ее основная функция — дополнять главного персонажа-мужчину. По сюжету она должна помочь зашедшему в тупик герою справиться с трудностями, вернуть любовь к жизни и найти себя. Типичные примеры — Клэр из фильма «Элизабеттаун» и Рамона из «Скотта Пилигрим против всех».

В фильме «500 дней лета» этот образ получил развитие. Сначала кажется, что Саммер — типичная manic pixie dream girl. Эта забавная, красивая, нестандартная девушка круто меняет жизнь печального Тома, и мы уже в ожидании счастливого финала. Но хэппи энда не происходит. У героини Зоуи Дешанель есть свои желания, и смысл ее жизни вовсе не в том, чтобы быть простым дополнением героя. Но Том не замечает этого, не видит в ней отдельную личность и любит лишь созданную его воображением картинку. И это причина, по которой пара распадается, ведь на самом деле нельзя строить отношения с тем, кто не замечает в вас человека с собственными целями и мечтами.

Девушка-соседка

«Девушка, живущая по соседству», или girl next door — идеальный женский образ, полная противоположность роковым красавицам. Она скромна и незаметна, это просто милая соседка главного персонажа. Она будто и не подозревает, насколько она привлекательна, и ее основная задача — дождаться, когда главный герой обратит на нее внимание, а потом сделает предложение. Классическое воплощение на экране — Мэри Джейн Уотсон из «Человека-паука».

Сейчас киношники пытаются придать этому устаревшему типажу человеческие черты. Например, Марго из «Бумажных городов», хоть и похожа на классическую девушку-соседку, но в финале ведет себя иначе. Когда ее друг детства Квентин признается ей в своих чувствах, Марго отвергает их, объясняя это тем, что сейчас ей не до любви: она хочет разобраться в себе и понять, чего хочет от жизни.

Сорванец

Архетип «сорванец», или tomboy, имеет несколько признаков: носит мешковатую одежду, а не платья и юбки, отличается упрямством и уверенностью в себе, презирает типичные женские увлечения. Но лишь до того момента, пока не осознает, что такое истинная женственность, как героиня Сандры Буллок из ленты «Мисс Конгениальность». Сначала коллеги не воспринимают ее как женщину, но, как велит сценарий, она преображается внешне, привлекает внимание классного парня и лишь тогда становится счастливой. Еще один похожий пример — фильм «Она — мужчина».

Арья из «Игры престолов» и Джо из фильма «Маленькие женщины» — пример переосмысления образа «сорванца». В финале нас не ждет их волшебное превращение в «настоящих женщин». Они остаются верны себе и ломают клише, согласно которому девушка не может обрести счастье, пока не изменится и не заведет семью. Например, Джо в финале гордится не мужем и детьми, а своими литературными успехами.

Снежная королева

Ее узнают по внешней холодности, за которой не видно искренних эмоций. «Снежная королева» не страшится одиночества, добивается желаемого любыми путями и не волнуется по поводу того, что скажут другие. Обычно у такой героини есть 2 пути развития: она или погибает в конце, как Белая Колдунья из «Хроник Нарнии», или теряет свою холодность, когда познает любовь, как Малифисента, полюбившая принцессу Аврору, словно дочь.

Сильная женщина

Сильный женский персонаж (strong female character) — противоположность другого типажа, «девушки в беде», которую нужно спасти во что бы то ни стало. «Сильная женщина» смела, решительна, физически подготовлена, обладает острым умом и непоколебимой волей, как Лара Крофт и Китнисс Эвердин. Этот архетип критикуют за упрощенность образа: у них нет недостатков, а в их характерах — глубины.

Типаж «сильной женщины» как бы говорит зрителю, что сила и женственность — взаимоисключающие понятия. Например, кроткая Санса Старк, которая для того, чтобы обрести силу и стать королевой Севера, должна полностью измениться, став жестокой, расчетливой и холодной.

Частенько по сюжету «сильной женщине» и заняться-то нечем. Она одарена сверх меры, и могла бы спасти и себя, и весь мир впридачу. Но вместо этого она отходит на второй план, ведь ее главная функция в фильме — поддержать любовную линию с главным персонажем. Этот сценарный ход называют синдромом Тринити — в честь героини «Матрицы».