8 крутых исторических фильмов, создатели которых бесцеремонно исказили реальные факты и события. А мы поверили

Изучать историю можно не только по книгам, но и по добротным историческим фильмам. Но, к сожалению или к счастью, не все из того, что мы видим на больших экранах, является правдой, и даже пометка «основано на реальных событиях» не является гарантом.

Еще одна из рода Болейн, 2008

Создатели драмы «Еще одна из рода Болейн» позволили себе много исторических вольностей. В фильме героиня Скарлетт Йоханссон Мария представлена как младшая из сестер Болейн, хотя большинство историков сходятся во мнении, что девушка была старше Анны и не имела детей от короля (по крайней мере нет никаких доказательств этого). В действительности роман между королем Генрихом VIII и Марией закончился примерно за год до того, как он увлекся ее сестрой. Что же касается Анны, то она пробыла во Франции не несколько месяцев, как это показано в картине, а почти семь лет.

Влюбленный Шекспир, 1998

Ученые до сих спорят об истинной личности Уильяма Шекспира, поэтому неудивительно, что авторы фильма позволили себе свободу в интерпретации его жизни. Однако некоторые условности ленты переходят все рамки дозволенного. В фильме королева Елизавета I в лице Джуди Денч свободно посещает уличное представление, чего, очевидно, не могло быть и в помине. В действительности труппа поехала бы к королеве.

Две королевы, 2018

Историческая драма «Две королевы» повествует о сложных взаимоотношениях Марии Стюарт и Елизаветы I, которые борются за английский трон. Одним из самых ярких моментов фильма является эмоциональная встреча двух королев. Но, вопреки распространенному мнению, правительницы никогда не встречались лицом к лицу и общались только посредством писем.

Храброе сердце, 1995

Центральные события фильма разворачиваются в самом начале XIV века. Французской принцессе Изабелле, которую сыграла прекрасная Софи Марсо, на тот момент было не более пяти лет. И она никак не могла поддерживать физический контакт с главным героем фильма Уильямом Уоллесом и уж тем более помогать ему. Получившая прозвище Волчица принцесса не отличалась добротой и даже участвовала в свержении своего мужа короля Эдуарда II с престола.

Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002

Так уж повелось, что царица Клеопатра ассоциируется у нас с париками. Этот образ еще больше укоренился благодаря французской кинофраншизе «Астерикс и Обеликс» и роскошной Монике Беллуччи, которая сменила на экране множество причудливых шиньонов. Но настоящая Клеопатра происходила из знаменитого греческого рода Птолемеев — династии царей Египта эпохи эллинизма, и укладывала от природы вьющиеся волосы в греческом стиле. Как это часто бывает, создатели изменили внешность персонажа для придания ему большей выразительности.

Гений, 2016

Картина повествует о жизни писателя Томаса Вульфа. Немалое место в ней отведено художнице по костюмам Алин Бернштейн, с которой Вульфа связывали сначала любовные, а потом дружеские отношения. Бернштайн была старше Вульфа почти на 20 лет, они встретились, когда ей было 44, а ему 25, но в фильме героев играют Джуд Лоу и Николь Кидман, разница в возрасте между которыми составляет шесть лет — всего ничего.

Елизавета, 1998

Английская королева Елизавета I была известна тем, что носила плотный макияж для того, чтобы замаскировать следы от перенесенной оспы. А также парики, под которыми она скрывала седину, но не отсутствие волос, как это показано в ленте. Да и носить их она начала в довольно позднем возрасте, когда ей было около 60 лет, а фильм, как мы знаем, охватывает начальные годы правления королевы.

Еще одним упущением создателей является то, что первая леди опочивальни королевы Кэт Эшли изображена ровесницей Елизаветы, на деле же она была на 32 года старше Ее Величества.

Титаник, 1997

Этот небольшой исторический факт, по сути, убивает всю суть фильма, но мы понимаем, почему его проигнорировали. В действительности Джек и Роуз не могли бы встретиться, поскольку она была пассажиром первого класса, а он — третьего. Корабль был четко разделен на секции для трех пассажирских классов. Это делалось в первую очередь из санитарных целей. И несмотря на то, что пассажиры третьего класса перед посадкой проходили обязательное медицинское освидетельствование, они наверняка не могли так легко выйти из своей палубы, а уж тем более свободно разгуливать по кораблю из тех же соображений санитарии.