8 случаев, когда мы купились на нелепые выдумки киношников

Мифы из кино настолько плотно прижились, что иногда бывает сложно разубедить себя в том, что на самом деле все обстоит иначе. Мы попробовали развенчать заблуждения, которые кочуют из фильма в фильм и раздражают вдумчивых зрителей.

Пройти через джунгли — как прогуляться по парку

Поход через тропические леса выглядит в фильмах очень красиво: экзотическая растительность, нарядно одетые актеры. Однако, по словам тех, кому довелось участвовать в таких экспедициях, это очень тяжелое испытание. От высокой влажности никуда не деться. Находиться под кронами джунглей — все равно что оказаться в скороварке. Жара и влажность лишают сил быстрее, чем любая другая среда. А еще не стоит забывать про бесконечных комаров, гигантских пауков, клещей и агрессивных муравьев.

Тайные агенты ведут роскошный образ жизни

Такие популярные проекты, как серия фильмов о Джеймсе Бонде или франшиза «Миссия невыполнима» показывают тайных агентов, которые ни в чем себе не отказывают, ездят на дорогих автомобилях и совсем не пытаются слиться с толпой. Однако сама идея работы тайным агентом заключается как раз в том, чтобы быть невидимкой и не выделяться.

Падающего человека можно удержать за руку

В блокбастерах герои часто спасают человека от падения, успев схватить его за руку. Особенно острый момент — когда при этом бедняга уже начал падать и его подхватывают буквально на лету. В реальности же такая ситуация, скорее всего, обернется травмами или другим несчастливым исходом для всех ее участников.

Женщины-шпионки выглядят как топ-модели

В фильмах шпионки всегда выглядят как супермодели, щеголяют в шикарных вечерних нарядах и с уложенными волосами. Вероятно, такое изображение женщин-агентов было вдохновлено историей Маты Хари. Да так и прижилось в кино.

Из разбрызгивателя течет чистая вода

В остросюжетном кино мы часто видим срабатывающую в здании пожарную сигнализацию, в результате чего включаются разбрызгиватели и начинают поливать помещения водой. Однако, по словам интернет-пользователей, вода из таких разбрызгивателей обычно грязная и отвратительно пахнет. Однако в кино этого не видно, а герои даже не морщатся и выглядят так, словно просто попали под обыкновенный дождь. Одежда их тоже остается чистой.

Все лягушки квакают одинаково

В голливудских фильмах лягушки на фоне издают одинаковое кваканье. Однако правда в том, что разные виды лягушек способны издавать всевозможные звуки, включая похожие на чириканье, скрип, лай или крик ягненка. Дело в том, что первые звукорежиссеры записывали лягушачьи «песни», выходя на пруды недалеко от Голливуда, где водились тихоокеанские древесные лягушки. И вскоре их кваканье стало привычно слуху зрителей по всему миру. А многие благодаря фильмам до сих пор думают, что это универсальный звук, издаваемый всеми лягушками без исключения.

Носить ножны на спине — нормально

В сериале «Ведьмак» и многих фильмах про Средневековье герои отчаянно носят меч в ножнах на спине. Однако на самом деле это очень непрактично по простой причине: сложно вслепую вытаскивать и вкладывать острый меч в ножны. Да и велика опасность себя поранить.

В пустыню можно отправиться налегке