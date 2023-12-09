8 сумасшедших теорий про наши любимые фильмы, от которых у кого угодно давление подскочит

Некоторые любимые с детства фильмы мы готовы засматривать буквально до дыр. Поэтому не удивительно, что после очередного сеанса особенно дотошные зрители начинают подмечать некоторые детали, которые раньше в упор не видели. И именно эти мелочи порождают совершенно фантастические трактовки происходящего на экране, которые режиссеры скорее всего даже и не подразумевали.

Василий Алибабаевич в фильме «Джентельмены удачи» работал секретным агентом

Некоторые зрители заподозрили, что этот герой не был простым жуликом. Во-первых, в тюремной камере он занимал самое почетное место, откуда его и изгнал персонаж Леонова. При этом Василий далеко не сразу сдался и уступил лжепреступнику. Он это сделал только тогда, когда понял, что имеет дело с «подсадной уткой». Во-вторых, Алибабаевич все время следит за Трошкиным и двумя его напарниками по побегу. И главное, он самый молчаливый и внимательный участник банды, больше слушает, чем говорит, а если уж и вмешивается, то пытается воззвать к совести своих товарищей. В финале именно благодаря Василию все перебираются на дачу, рядом с которой находится озеро, где был затоплен шлем. И именно он подбивает Косого и Хмыря на его поиски.

Герой Олега Басилашвили на самом деле бы виновен в преступлении

По сюжету ленты Платона Рябинина ждет суд за преступление, которого он, как утверждает, не совершал. Из-за его супруги произошло серьезное транспортное происшествие, и он решил взять вину на себя. Однако, по мнению одного из зрителей, Рябинин лжет окружающим и именно он во всем виноват. Доказательство тому — все нелепые поступки, которые герой совершает уже после того, как дал подписку о невыезде. Таким образом он сам пытается себя наказать. Именно поэтому Рябинин нарушает обязательства, уезжает из города, связывается с совершенно неподходящей ему женщиной Верой и скрывает от любимой правду.

Гоша в фильме «Москва слезам не верит» вовсе не скрывался от Катерины

В самом финале ленты Гоша случайно узнает о том, что Катерина занимает высокий пост и на целую неделю пропадает, обидевшись на свою возлюбленную. Один из зрителей предположил, что мужчина вовсе не прятался у себя дома, пытаясь зализать сердечные раны, а просто занимался переездом на другую квартиру. Когда его находит друг семьи Коля, в комнате у Гоши относительно чисто. Все книжки собраны и перевязаны, мебели нет, а сам Гоша одет так, как будто занимался грязной работой. А значит, скорее всего ему наконец-то дали отдельную жилплощадь, и он всю неделю готовился к тому, чтобы перебраться в новый дом.

Новосельцев на самом деле сох по другой женщине

Некоторые исследователи предполагают, что на соблазнение холодной начальницы Новосельцева толкнула отнюдь не корысть, а элементарная ревность. Дело в том, что он еще со студенческих лет был влюблен в Ольгу и именно это чувство разрушило его первый брак. О глубокой привязанности главного героя к этой женщине говорит и то, что Ольгу Новосельцев представляет совсем иначе, чем остальных сослуживцев. К тому же он относится к ней с удивительной нежностью и впадает в настоящее отчаяние, когда видит, что Ольга вновь увлеклась Самохваловым.

Управдом Варвара Сергеевна была закома с Остапом Бендером

В ленте есть один загадочный персонаж, который появляется на экране 2 раза. Сначала он продает лотерейные билеты, приговаривая: «Кто возьмет билетов пачку». А уже позже сидит в ресторане «Плакучая ива» и с мрачным видом наблюдает за Семен Семенычем.

По одной из теорий обычный лотерейщик навряд ли смог бы позволить себе поход в столь дорогое заведение. Поэтому, учитывая его возраст, место действия фильма и лотерейные билеты, продажей которых занимается мужчина, он — постаревший Остап Бендер.

Юрий Деточкин на самом деле не благородный разбойник, а мститель

В ленте рассказывается, что Юрий Деточкин когда-то работал шофером, но побывал в серьезной аварии, после которой врачи запретили ему садиться за руль. Один из зрителей предположил, что мужчина был таксистом. В подтверждение своей теории он указывает на сцену, в которой Деточкин, угоняя машину, прячется от водителя такси. Возможно, он опасается, что бывший коллега его узнает. По мнению этого зрителя, виновником аварии, в которую попал Деточкин, был какой-то богач на «Волге». И теперь, угоняя автомобили у не слишком-то чистоплотных личностей, он мстит человеку, который разрушил его жизнь. Кстати, роль Гамлета, которую Деточкин играет в любительском спектакле, тоже может намекать на то, что он в первую очередь мститель, а потом уже благородный разбойник.

Друзья Афони показывают два варианта развития его будущего

В ленте «Афоня» у главного героя есть два приятеля: Коля и Федул. Первый — человек добрый и мягкий, хотя и у него есть свои слабости. С пути истинного его обычно сбивают как раз знакомые, но Коля в конце концов все-таки принимает верное решение и возвращается в семью. Федул же наоборот личность крайне неприятная, жесток с домашними и уже давно даже не пытается нормально работать. По одной из теорий — это не просто персонажи, а символические образы. Оба показывают в кого Афоня может превратиться в будущем, если пойдет тем или иным путем.

Свадьбу Лукашина и Гали на самом деле расстроила его мама

Некоторые зрители предположили, что в новогодних приключениях Жени Лукашина виноваты вовсе не его приятели. На самом деле очаровательная мама Жени была не в восторге от будущей невестки и совершенно не собиралась делить с ней ни сына, ни квартиру. Поэтому она и уговаривает Женю пойти с друзьями в баню, хотя знает, что он собирается сделать предложение руки и сердца под бой курантов. Потом мама не торопится помочь Гале, когда та всю ночь ищет жениха. Так что возможно и отношения с Надей у Жени не сложатся, если только он не переберется к любимой в другой город.