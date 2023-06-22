8 вдохновляющих киногероев, которые катком прошлись по всем стереотипам и покорили наши сердца

В фильмах и сериалах мы часто встречаем стереотипных персонажей: например, героинь, мечтающих только о замужестве и готовых смести все преграды на пути к заветной цели. Или брутальных мужчин, которые решают проблемы одной левой и не поддаются эмоциям. Не говоря уже о том, что персонажи в зрелом возрасте еще недавно появлялись на экране исключительно в ролях чьих-то бабушек и дедушек. Но мы не отчаялись и все-таки отыскали вдохновляющих киногероев, которые рушат все стереотипы.

Сильви Грато — «Эмили в Париже»

Сначала на роль парижской начальницы Эмили хотели пригласить актрису гораздо моложе, 35-45 лет. Но 58-летняя Филиппин Леруа-Болье своей харизмой затмила всех конкуренток. В кадре рядом с молодой Эмили она настолько великолепна, что при взгляде на эту женщину страх перед неизбежным старением отступает сам собой. Ее героиня Сильви в 58 спокойно носит мини-юбки, открытые вечерние платья и бикини. Она не пытается молодиться или скрывать возраст, но при этом трудно поспорить, что Сильви — крайне привлекательная женщина в свои 58 лет. А когда экс-бойфренд высмеивает героиню за отношения с молодым фотографом, она дает ему понять, что может встречаться с любыми мужчинами. Сильви — воплощение женщины, которая со зрелостью только удвоила свою привлекательность.

Герцог Альберт Йоркский — «Король говорит»

Герцог Альберт Йоркский, которого играет Колин Ферт, собирается взойти на британский престол как король Георг VI, но есть проблема: у него серьезный дефект речи — заикание. И далеко не всегда можно разобрать, что он говорит. Чтобы помочь Альберту, его жена нанимает логопеда с необычным подходом к лечению, который должен подготовить будущего короля к важному радиоэфиру. Эта вдохновляющая история демонстрирует на экране то, что обычно скрыто от наших глаз: даже известным, публичным личностям приходится преодолевать множество препятствий и долго работать над собой, прежде чем они достигают своей цели.

Кэрри Брэдшоу — «Секс в большом городе»

Героини культового сериала одним своим появлением на телеэкранах разрушили стереотип о раннем замужестве. На примере Кэрри и ее подруг зрительницы со всего мира убедились, что искать одного-единственного долгое время — это нормально. И уж точно не стоит торопиться и связывать себя узами брака с «первым встречным», просто потому что родственники ждут не дождутся внуков. В поисках мужчины своей мечты Кэрри встречалась и расставалась с самыми разными кавалерами, пока, наконец, после 40 не вышла замуж. Ее избранником стал мистер Биг.

Брюс Уэйн — «Бэтмен»

Персонаж Роберта Паттинсона — мрачный затворник, страдающий бессонницей, который не может найти равновесие между двумя своими личностями: супергероем Бэтменом и миллиардером-отшельником Брюсом Уэйном. Он одержим идеей возмездия и из-за постоянных душевных метаний и размышлений больше напоминает Гамлета, нежели типичного супергероя из комиксов.

Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»

Может ли женщина-лидер быть сильной, но при этом оставаться женственной? Сериал «Игра престолов» наглядно доказал, что легко. Дейенерис умеет любить, она может быть матерью для драконов, может носить нежные, романтичные платья и выглядеть в них очень изящно. При этом ее персонаж обладает достаточной силой, чтобы стереть с лица земли всех врагов, еще раз доказывая, что не стоит судить о человеке по внешности.

Бриенна Тарт — «Игра престолов»

Еще один персонаж «Игры престолов», Бриенна Тарт, внешне — полная противоположность Дейенерис. Это сильная, высокая женщина, которая отлично владеет мечом и не боится бросать вызов мужчинам. В конце концов Бриенна достигает своей высшей цели в жизни, когда Джейме Ланнистер посвящает ее в рыцари. Однако то, что она такая сильная, не означает, что Бриенне чужда любовь. Внешне крепкая, она оказывается очень ранимой внутри. Героиня может, не теряя присутствия духа, пройти через изнурительное сражение, но при этом принимает близко к сердцу обидные слова, когда ее дразнят из-за ее жизненного выбора.

Джон Макклейн — «Крепкий орешек»

Персонаж Брюса Уиллиса так полюбился зрителям потому, что никакой он не супергерой. То, что Джону вообще удается кого-то спасти, — это большая удача. Он переживает кризис брака, постоянно нервничает и бранится, неуклюже общается с женой, а в самый ответственный момент вообще остается без обуви. Не очень похоже на героя боевика. Да и сам Джон Макклейн вообще не хочет быть героем, но вынужден подчиниться обстоятельствам, просто потому что оказался не в том месте, не в то время.

Бриджит Джонс — «Дневник Бриджит Джонс»

32-летняя Бриджит полна очаровательных несовершенств. Она не похожа на типичную героиню голливудских мелодрам — сногсшибательную красотку. У нее много вредных привычек, с которыми она пытается бороться, но не всегда успешно. Как и многие из нас, Бриджит каждый раз надеется начать новую жизнь: если не с понедельника, то хотя бы с нового года. Обо всех переживаниях она откровенно рассказывает в личном дневнике. И именно благодаря своей искренности и неуклюжести Бриджит полюбилась зрительницам со всего мира.