9 фактов о звездах старого Голливуда, жизнь которых со стороны казалась сном наяву, а на деле была сущим кошмаром

Жизнь кинозвезд старого Голливуда кажется нам чарующей сказкой. Но за внешней красотой и гламуром скрывалась суровая реальность невыносимых условий работы и жестких контрактов, которые полностью лишали актеров контроля над собственной судьбой и карьерой. Такую цену приходилось платить за незабвенную славу.

Не разрешали выходить замуж

LFI/Photoshot/East News

Все, что могло хоть как-то навредить репутации кинозвезд, тщательно скрывалось от публики. Актеры должны были сохранять в глазах общественности образ джентльмена, а актрисы — неприступной красавицы. И ради карьеры многим приходилось жертвовать личным счастьем. Джин Харлоу не могла выйти замуж за своего избранника Уильяма Пауэлла из-за пункта в контракте, запрещающего ей связывать себя узами брака.

Штрафовали за беременность

Не только замужество, но и незапланированная беременность могли пошатнуть имидж звезды, поэтому, не желая портить карьеру, актрисы часто решались на крайние меры. Когда Джанет Макдональд обнаружила, что беременна, руководители студии наказали ей «избавиться от проблемы», и вскоре она попала в больницу с «ушной инфекцией». Если актриса все же решала рожать, на нее могли наложить штрафные санкции. В обход запрета, Джоан Кроуфорд и Элизабет Тейлор усыновили детей. А Лоретта Янг пошла дальше всех и сначала скрыла беременность, чтобы избежать скандала, а затем удочерила свою биологическую дочь.

Запрещали появляться на публике без макияжа

Актрисы должны были выглядеть безупречно не только на экране, но и в жизни. Им запрещалось выходить в люди без макияжа и укладки. А также носить брюки. Ношение этого предмета одежды наказывалось увольнением и другими мерами, например, лишением наград. А иногда актрису просто могли не пустить в публичное заведение.

Принуждали менять внешность

Кинодивы шли на большие жертвы, чтобы соответствовать представлениям об идеальной женщине. Часто актрисы удаляли коренные зубы для достижения эффекта впалых щек. По некоторым сведениям, такую операцию перенесла Джоан Кроуфорд. А Мэрилин Монро и Рита Хейворт с помощью электроэпиляции избавились от так называемого «вдовьего мыса»: считалось, что с высоким лбом лицо выглядит благороднее.



Но Монро не смущали волосы на остальной части лица. Актриса пользовалась гормональным кремом, из-за которого обзавелась заметным пушком на щеках. Вместо того, чтобы сделать эпиляцию, как это предлагала студия, дива старательно подчеркивала волоски, так как считала, что они придавали лицу мягкое сияние в кадре.

Лишали отдыха во время съемок

East News , Jerry Tavin/Everett Collection / East News

Большинство кинокостюмов того времени часто кроились по косой и настолько плотно облегали фигуру, что звезд вшивали в одежду и они не могли элементарно сесть в перерывах между съемками. Для отдыха использовали наклонные доски, на которые актрисы могли прислониться между дублями.

Препятствовали работе с другими студиями

AF Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Во время действия контракта актеры не могли сотрудничать с другими студиями, хотя иногда им давали отпуск для работы над другими проектами. При этом руководство основной студии продолжало тщательно контролировать имидж звезды. Например, студия MGM великодушно предоставила Элизабет Тейлор возможность сниматься в других проектах, которые раскрыли актрису с новой стороны и способствовали ее карьере.

«Сдавали в аренду» в качестве наказания

East News

Иногда, чтобы приучить актера, его могли «сдать в аренду». Во время съемок мюзикла «Танцующая леди» Кларк Гейбл на месяц угодил в больницу с воспалением желчного пузыря, чем не на шутку разозлил руководство MGM. Простой обошелся компании в $ 150 тыс., поэтому было принято решение отдать Гейбла в «аренду» Columbia Pictures. Однако, наказание обернулось для него большой удачей и он получил свой единственный «Оскар» за роль в фильме «Это случилось однажды ночью».

Добавляли в «черный список» за отказ сниматься

Актеров могли отстранить от работы или занести в «черный список», если те отказывались от роли или «перевода» в другую студию. Поэтому многие предпочитали сохранять статус-кво из-за страха потерять работу. Однако не все хотели мириться с несправедливостью. Звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд была недовольна поверхностными ролями, которое предлагала студия Warner Bros., и часто отклоняла предложения. Руководство компании такое поведение не устроило — по истечении семилетнего контракта актрису поставили в известность, что она должна проработать дополнительные полгода из-за «прогулов». В результате Хэвилленд подала на кинокомпанию в суд. После долгих судебных разбирательств в силу вступил «Закон де Хэвилленд», запрещавший кинокомпаниям продлевать контракты в одностороннем порядке.

Создавали спартанские условия для юных актеров

Mary Evans/AF Archive / East News

Спрос с детей-актеров был не меньше, чем со взрослых. За любую провинность юных членов съемочной команды строго наказывали. А для получения от них желаемого прибегали к разным хитростям. Чтобы заставить дочь плакать, мать актрисы Маргарет О’Брайен хвалила ее соперницу, говоря: «Мы, конечно, попросим визажиста наложить тебе фальшивые слезы, раз у тебя не получается. А вот Джун Эллисон просто великая актриса! Она умеет плакать по-настоящему». А одну из самых известных детей-актеров Ширли Темпл заставляли носить виниры в период смены молочных зубов.

Современный Голливуд таит не меньше секретов. О некоторых из них мы рассказали в этой статье.