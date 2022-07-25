9 фильмов, в которых мужские персонажи были заменены женскими

В период становления кинематографа имена актеров не указывали на афишах из опасений, что артисты, став знаменитыми, будут просить увеличения гонорара. Одной из первых актрис, чье имя было напечатано на плакате с анонсом картины, была Флоренс Лоуренс, которая, помимо прочего, считается изобретательницей поворотного сигнала автомобиля. Сегодня женщины в кино не менее влиятельны, чем мужчины, а порой роли, которые традиционно играли мужчины, достаются именно им.

Для нас в ADME стало открытием, что любимые кинокартины, многие из которых вышли несколько десятков лет назад, были пересняты, а главных героев заменили на героинь.

«Человек-паук» — «Мадам Паутина»

Фильмы киновселенной Marvel всегда становятся событием для почитателей историй о приключениях ее героев. Не исключение и картины о Питере Паркере — юноше, получившем после укуса паука уникальные способности и присоединившемся к команде супергероев, спасающих мир от ужасных злодеев. За время существования персонажа на экране его образ воплощали 3 актера: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд, каждый из которых привнес что-то свое в характер героя. О предстоящем фильме, рассказывающем историю еще одной героини супергеройской вселенной — Мадам Паутине, чей образ, как и прочие, основан на персонаже комиксов Marvel, известно очень мало. Впрочем, есть теория, что сюжет будет каким-то образом связан с Человеком-пауком, а главную роль в картине, повествующей о становлении героини, играет Дакота Джонсон. Съемки киноленты начались в июле 2022 года, а на экране она появится в октябре будущего года.

«Американский пирог» — «Американский пирог: Девчонки рулят»

«Американский пирог», вышедший на экраны в 1999 году, сейчас можно смело назвать знаковой картиной для того поколения, чье взросление пришлось на порог нового тысячелетия. История 4 парней, стремившихся провести незабываемый выпускной, настолько пришлась по вкусу молодежи, что вслед за первым фильмом было выпущено не только 3 продолжения, но и целых 5 спин-оффов разной степени успешности. Последним во франшизе стал фильм «Американский пирог: Девчонки рулят», где место парней заняли девушки. Картина более чем прохладно была принята и критиками и зрителями, а один из рецензентов сказал, что комедия могла бы стать успешной, если бы к ее созданию было привлечено как можно больше женщин.

«После свадьбы» (Дания) — «После свадьбы» (США)

В 2006 году на экраны вышел фильм датского режиссера Сюзанны Бир, рассказывающий о Якобе Педерсене (его роль играет Мадс Миккельсен), который живет в мумбайских трущобах и помогает в работе детского приюта. Из-за материальных проблем приют может закрыться, однако Якоб узнает, что есть возможность получить большую сумму денег, но для этого нужно выполнить одно условие — ему необходимо на время вернуться в Данию. В ремейке 2019 года главная героиня Изабель, сыгранная Мишель Уильямс, тоже жила в Индии, однако основная часть действия происходит в Нью-Йорке. Фильм публика и критики приняли довольно благосклонно, однако оригинальная драма все же была чуть более успешной.

«Тайна в его глазах» (Аргентина, Испания) — «Тайна в их глазах» (США)

Криминальная драма «Тайна в его глазах», появившаяся на экране в 2009 году, на оскаровской церемонии 2010 года получила премию за лучший фильм на иностранном языке. Повествование в картине ведется от имени судебного служащего в отставке Бенхамина Эспосито, пишущего книгу о запутанном криминальном деле, которым он занимался более четверти века назад. Спустя 6 лет в свет вышел американский фильм «Тайна в их глазах». Будучи основанным на сюжете оригинальной картины, он все же имел немного другой синопсис. Да и в роли главного героя здесь выступила женщина по имени Джессика в исполнении Джулии Робертс. Однако, несмотря на блестящий актерский состав, в котором была и Николь Кидман, фильм, в отличие от «старшего брата», неодобрительно встретили не только кинокритики, но и обычные зрители.

«За бортом» (1987) — «За бортом» (2018)

Фильм «За бортом», где супруги Голди Хоун и Курт Рассел сыграли главные роли, вышел на экраны в далеком 1987 году. Комедия повествует о богатой даме по имени Джоанна, потерявшей память и оказавшейся в семье плотника Дина, с которым у нее случился конфликт. Решив отомстить взбалмошной миллионерше, герой Рассела говорит, что она его жена и мать четверых детей. Интересно, что, несмотря на не очень теплый прием картины, со временем она приобрела статус культовой. Ремейк классической уже комедии был представлен публике в 2018 году. Сюжет картины практически идентичен, только герои меняются местами: миллионерша Джоанна «превращается» в миллионера Леонардо, а плотник Дин — в уборщицу и разносчицу пиццы Кейт. Несмотря на неплохие кассовые сборы и высоко оцененную критиками комедийную игру Анны Фэрис, картина была названа посредственной.

Чужой

Эллен Рипли — главная героиня фильма «Чужой» и 3 его продолжений, выходивших на экраны с 1979 по 1997 годы, — несомненно, один из самых сильных женских персонажей за всю историю кино. Однако Сигурни Уивер могла и не сыграть этой роли, равно как и никакая другая актриса, поскольку, по словам Ридли Скотта, режиссера первой части тетралогии, изначально роль была рассчитана на мужчину. Скотт говорил, что идея сделать Рипли женщиной пришла в голову тогдашнему директору киностудии, которая планировала снимать фильм. «Почему Рипли не может быть женщиной?» — сказал он, и Скотт после некоторой паузы решил, что в этой идее есть нечто свежее и необычное. Роль легендарной ныне героини могла сыграть Мерил Стрип, но в тот момент у нее произошла личная трагедия и она отказалась от съемок, поэтому на роль взяли ее подругу по университету Сигурни Уивер.

Пираты Карибского моря

Франшиза «Пираты Карибского моря» — один из самых известных и успешных кинопроектов последних десятилетий, чьи суммарные кассовые сборы за 5 фильмов составили $ 45 млрд. И, несомненно, во многом ее триумф обусловлен участием Джонни Деппа, который сыграл, пожалуй, самого колоритного из всех персонажей — капитана Джека Воробья. Последняя на данный момент часть кинофраншизы вышла в 2017 году и, к сожалению, не пришлась по вкусу публике и кинокритикам. В 2020 году стало известно, что компания Disney планирует «перезагрузить» киносагу, отдав главную роль в новом фильме любимице публики Марго Робби. На данный момент точно неизвестно, на какой стадии находится проект. Более того, создатели будущей картины говорят, что у них есть 2 сценария — один с участием знаменитой блондинки, другой — без нее.

«Красный дракон» — «Ганнибал»

Во втором по хронологии фильме тетралогии о докторе Ганнибале Лектере «Красный дракон» действует репортер по имени Фредди Лаундс, сыгранный знаменитым Филипом Сеймуром Хоффманом. В телесериале «Ганнибал», вышедшем на экраны в 2013 году, роль репортера досталась канадской актрисе Ларе Джин Чоростецки, для которой участие в ТВ-шоу стало на данный момент самой успешной из ее ролей. В отличие от персонажа фильма героиня, которой «по наследству» досталось имя Фредди Лаундс, остается в живых, даже несмотря на то, что довольно близко подбирается к Ганнибалу Лектеру.

Иллюзия полета

На счету Джоди Фостер немало фильмов, где она сыграла сильных героинь: «Комната страха», «Молчание ягнят», «Элизиум — рай не на Земле». Не стала исключением и картина «Иллюзия полета», в которой женщина по имени Кайли Прэтт летит домой вместе со своей 6-летней дочерью. Во время полета она засыпает, а когда открывает глаза, обнаруживает, что девочка пропала, более того, никто из пассажиров не помнит ребенка, да и ее вещи куда-то исчезли. По оригинальному сценарию главным персонажем «Иллюзии полета» должен был стать мужчина, и даже когда на роль утвердили Джоди Фостер, имя героя было сохранено, только Кайл превратился в Кайли. По забавному стечению обстоятельств в роли Кайла должен был сниматься Шон Пенн, тогда как сама Фостер могла сыграть его персонажа в фильме Дэвида Финчера «Игра».