9 кастинг-решений, которые зрители разнесли в пух и прах. А ведь некоторые фильмы только начали снимать

Утверждение актеров на роль — сложное, трудоемкое и порой неблагодарное дело. Угодить всем невозможно, всегда найдется кто-то недовольный. Бывает и так, что фильм еще не вышел на экраны, а уже получил шквал критики за опрометчивый, по мнению придирчивых зрителей, выбор актеров.

1. Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки и Галь Гадот в роли Злой королевы

Пока студия Disney без устали переснимает старые шедевры мультипликации, зрители продолжают критиковать выбор актеров и актрис на главные роли. Не минула эта участь и экранизацию «Белоснежки», премьера которой запланирована на март 2024 года. Зрителей обескуражил выбор актрис на роли Белоснежки и главной злодейки. Сложно представить, что Злая королева с внешностью и харизмой Галь Гадот завидует красоте и молодости своей падчерицы.

2. Райан Гослинг в роли Кена

Только ленивый не проехался катком критики по Райану Гослингу после того, как в сети появились фото со съемок ленты «Барби». Бурю возмущения вызвал не только внешний облик Кена, но и возраст актера. Мол, староват Гослинг. Мы не знаем, какой вердикт вынесут зрители после выхода фильма на экраны, но верим, что актерский талант и обаяние Райана вполне могут изменить ситуацию на диаметрально противоположную. Ждать осталось совсем недолго, ведь премьера запланирована на 21 июля 2023 года.

3. Блейк Лайвли в роли Лили Блум

Экранизация мирового бестселлера Колин Гувер «Все закончится на нас» вызвала радостный переполох среди поклонников писательницы. Однако фанаты оказались несколько обескуражены выбором Блейк Лайвли на главную роль. Они считают, что создатели фильма решили сделать ставку на знаменитость, а не на поиск молодых талантов. По сюжету Лили Блум — 23-летняя рыжеволосая девушка. Блейк не подходит на эту роль ни внешне, ни по возрасту. Более разумным выбором поклонники считают Эбигейл Коуэн, а идеальным — Сэди Синк, которая знакома нам по сериалу «Очень странные дела».

4. Крис Эванс в роли Коула Тернера

21 апреля 2023 года состоялась премьера романтического экшн-боевика «Без ответа». Главная мужская роль досталась Крису Эвансу, и зрители, к сожалению, остались недовольны. Многие убеждены, что Райан Рейнольдс куда больше подошел бы на роль такого плана. Крис не вытянул сцены, которые должны были быть смешными, равно как и романтическую линию.

5. Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан

Премьера сиквела «Дюны» Дени Вильнева состоится только 3 ноября 2023 года, а зрители уже недовольны увиденным в трейлере фильма. Поклонники научно-фантастической саги уверены, что Флоренс Пью не подходит на роль величественной и надменной красавицы. Среди более подходящих актрис зрители назвали Аню Тейлор-Джой, Эль Фаннинг и Сиршу Ронан. А идеальной принцессой Ирулан многие считают Элизабет Дебики.

6. Дженнифер Лопес в фильме «Мать»

Фильм «Мать» едва успел выйти на экраны, а зрители уже вынесли ему свой неутешительный вердикт. Немалую часть вины за то, что картина получилась неудачной, поклонники возложили на исполнительницу главной роли Дженнифер Лопес. Зрители посчитали, что в роли крутого спецагента актриса выглядит неубедительно, нелепо и неуклюже. Джессика Честейн и Дженнифер Гарнер намного естественнее и более гармонично смотрятся в боевиках. Похоже, что жанр романтической комедии подходит Дженнифер Лопес куда больше, чем экшн.

7. Ариана Гранде в роли Глинды

Поклонники легендарного бродвейского мюзикла «Злая» с нетерпением ждут премьеру фильма, однако не скрывают своих опасений по поводу Арианы Гранде. Певица получила в ленте роль доброй волшебницы Глинды. Зрители не сомневаются в вокальных данных Арианы, однако не уверены в ее актерском мастерстве. Многие разочарованы, так как питали надежды, что создатели фильма обратят свое внимание на талантливых, но малоизвестных артистов, которые умеют и петь, и играть. Громкие имена ведь сами по себе еще не гарантируют успех, фильм может провалиться и с самым звездным составом, как это случилось с киноадаптацией мюзикла «Кошки».

8. Леди Гага в роли Харли Квинн

Безусловно, Леди Гага — яркая личность и феноменальная певица, однако многие не считают ее хорошей актрисой. То, что создатели сиквела «Джокера» утвердили ее на роль Харли Квинн, зрители объясняют лишь громким именем, которое может обеспечить высокие кассовые сборы. В других лентах игру артистки сочли скучной и однообразной, поэтому многие сомневаются, что она сможет достойно сыграть Харли.

9. Марго Робби и Райан Гослинг в ремейке «11 друзей Оушена»

Мы нежно любим хит 2001 года «11 друзей Оушена» по многим причинам, среди которых, конечно, значится и отличный подбор актеров. Как недавно стало известно, в 2024 году мы увидим ремейк, действие которого будет происходить в Европе 1960-х годов. Главные роли исполнят Райан Гослинг и Марго Робби. Эта новость вовсе не воодушевила зрителей. Они назвали планирующийся фильм ненужным и предрекли ему кассовый провал. «Снова эти двое? В Голливуде много других актеров», — так высказались пользователи в сети. Нам же остается только дождаться премьеры и сделать собственные выводы.

