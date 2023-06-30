9 персонажей, о которых к концу истории мнение у зрителей изменилось на 180 градусов

Самые интересные персонажи — это те, которые меняются по ходу сюжета. А бывает, что они притворяются и с самого начала не являются теми, за кого себя выдают. Вот о таких героях и пойдет речь.

Джейме Ланнистер — «Игра престолов»

Уже в первой серии Джейме совершил парочку аморальных поступков, за которые зрители его невзлюбили. В начале сериала он кажется человеком, рожденным с золотой ложкой во рту: в жизни ему все легко достается, а что такое совесть, он не знает. Однако, пережив череду несчастий, мужчина начинает морально перерождаться. Честь для него начинает играть все большую роль, он спасает Бриенну Тарт, а впоследствии ругается с сестрой и идет сражаться против белых ходоков.

Хатидже-султан — «Великолепный век»

В начале сериала Хатидже — хрупкая и ранимая, кажется, что она боится собственной тени. Но постепенно этот «нежный цветочек» показывает характер. Когда между Хюррем и Махидевран вспыхнула громкая ссора, именно Хатидже разняла скандалисток, напомнив обеим, что они лишь рабыни и должны подчиняться сестре султана. Увы, семейная жизнь Хатидже с Ибрагимом не задалась, и зрители увидели, как героиня стала превращаться в ревнивую скандалистку. Многие называют Хатидже истеричкой, но ее поведение можно понять, учитывая, сколько страданий ей пришлось пережить, начиная от брака со стариком и заканчивая трагической судьбой Ибрагима.

Северус Снейп — серия фильмов «Гарри Поттер»

В начале первого фильма поттерианы зрители считали Снейпа злодеем. Многие попались на этот крючок, как и Гермиона, которая решила, что именно профессор зельеварения пытался скинуть Гарри с метлы во время игры в квиддич. Но настоящую опасность представлял вечно заикающийся профессор Квиррелл, а Снейп, наоборот, пытался помочь Гарри не упасть. Ну и в последующих фильмах Снейп был темной лошадкой и практически до последнего не было понятно, на чьей стороне он на самом деле. Однако в конце саги зрители узнают, что зельевар всегда любил мать Гарри и заботился о ее сыне. Момент, когда обнаруживается, что у этого сухаря есть сердце, — один из самых трогательных во всей саге.

Эмили — «Простая просьба»

Героиня Блейк Лайвли появляется в фильме очень эффектно: во время ливня она выходит из дорогой машины, на ней шпильки, умопомрачительный костюм и стильная шляпа. Все в ней кричит о шике, деньгах и принадлежности к элите. Даже ее обручальное кольцо — фамильная драгоценность, которую Эмили нехотя приняла от свекрови. Только вот на самом деле героиня украла кольцо и заставила мужа стать сообщником. Также зрители узнают, что «богачка» живет с мужем в доме, который паре не по карману. А уж когда выясняется истинная личность Эмили, становится ясно, что все вокруг нее фальшивка. Одним словом, леди, которую все увидели в начале кино, оказалась женщиной, живущей не по средствам, и патологической лгуньей.

Стефани — «Простая просьба»

Пожалуй, самый поразительный твист в фильме — это изменение характера Стефани. Точнее, ее истинное лицо. Сначала зритель видит женщину, которая старается всем угодить и одевается как 10-летняя девочка. Она посмешище в родительском комитете. Ее никто не воспринимает всерьез, считают безобидной глупышкой и даже называют святой. Стефани всегда говорит: «Я не святая», но ей никто не верит, а зря. Дело в том, что Стефани долго жила под гнетом вины и старалась быть хорошей для всех. Но ее натура ярко проявляется, когда она надевает черное платье погибшей подруги — Эмили. «Тихоня» очень быстро завязала роман с мужем Эмили, стала распоряжаться ее вещами и переехала в ее дом. Разоблачив преступную аферу, героиня показала, что она умна. Настоящая крутышка.

Себастьян — «Жестокие игры»

Фильм начинается со сцены в кабинете психотерапевта, к которому Себастьян был отправлен на «перевоспитание». Молодой человек благодарит терапевта за то, что та наставила его на путь истинный. Сам герой кажется глупеньким слюнтяем. Но буквально через 2 минуты выясняется, что Себастьян остался тем же повесой, а своего терапевта он сделал посмешищем, потому что выложил в сеть компрометирующие фото ее дочери.

Локи — киновселенная Marvel

В этом персонаже удивительным образом сочетается мания величия и комплекс неполноценности. В первом фильме Локи ненавидит своего брата Тора, строит против него козни и мечтает сжить со свету. И это ему почти удается. Гораздо позже, после разрушения Асгарда, Локи пытается спасти Тора от злодея Таноса. Таким образом, бог лжи оказался классическим плохишом, перешедшим на «светлую сторону».

Тор — киновселенная Marvel

Самая большая перемена с этим героем произошла в первом фильме франшизы. Изначально Тор — эдакий герой-повеса, которому море по колено, потому что он управляет Мьёльниром. Из-за чрезмерной самоуверенности юный бог грома не просчитывает свои действия хотя бы на два шага вперед и в итоге втягивает друзей в опасную вылазку в мир великанов. Если бы не вмешательство отца, Тор и его команда могли бы погибнуть. В наказание Тора ссылают на землю, лишив божественных сил. На земле Тор проходит путь перерождения, влюбляется и учится милосердию.

Розали — «Сумерки»

Фанаты сразу полюбли Элис, а вот ее сестра Розали поначалу вызвала неприязнь. Розали вела себя холодно и высокомерно по отношению к Белле. Но после того, как стали известны фрагменты биографии белокурой вампирши, фанаты стали лучше ее понимать.

Розали действительно думала, что Белла подвергает Калленов опасности. Ведь Эдвард спас ее от грузовика на публике: если бы люди были более внимательны, то они заметили бы сверхспособности юноши. Кстати, Розали поддержала Беллу во время опасной беременности. После этого героини по-настоящему сдружились.