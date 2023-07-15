9 потрясающих нарядов из кино, которые стоят того, чтобы их рассмотрели под лупой

За каждым платьем в фильме стоит своя история. Неудивительно, ведь наряды передают массу важной информации, в том числе внутреннее состояние героини и даже намек на ее дальнейшую судьбу.

Хюррем («Великолепный век»)

Платья Хюррем передают ее настрой. В этой сцене она собирается на хальвет — покорять султана. И настрой у нее более, чем решительный. Красный — цвет страсти, а также силы. Любопытно, что женщины гарема обычно носят или подвеску на цепочке, или ожерелье полукругом. А тут у главной героини на шее завлекательные «кисточки», которые подчеркивают декольте.

Хатидже («Великолепный век»)

В начале сериала зритель видит Хатидже как нежную и ранимую девушку. Ее наряды простые, практически монохромные, часто без вышивки. При этом они легкие, как облачко. Особую эфемерность платьям Хатидже придают струящиеся рукава. Это все показывает хрупкость и уязвимость героини, которая, хоть и является любимой сестрой султана, но в своей судьбе ничего не решает.

Флер Делакур («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1»)

Свадебное платье Флер украшают два феникса. Если присмотреться, то можно заменить, что птицы образуют силуэт сердца. Здесь создатели костюма провели параллель между птицей, восстающей из пепла и любовью — обе живут вечно.

Рейнира («Дом дракона»)

В начале сериала Рейнира носит в основном бежевый, золотой и красный цвета. С развитием персонажа красного и темных цветов становится больше — так зритель может прочувствовать, что девушка теряет беззаботность, присущую юности. Не стоит забывать, что красный — цвет дома Таргариенов, а золото напоминает чешую дракона. Еще Рейнира любит застежки в форме драконов.

Эдит («Багровый пик»)

Наряды Эдит отражают ее моральное и физическое состояние. В начале фильма девушка беззаботна, она счастлива, влюблена и носит яркие цвета, а блузка украшена романтической вышивкой. При переезде в дом мужа платья Эдит становятся все более темными и тусклыми. Так и героиня теряет радость. К концу киноленты девушка одета в белое — она на грани гибели.

Люсиль («Багровый пик»)

Эдит — это метафорическая яркая бабочка, которая носит светлые наряды, украшенные цветами. В то время как Люсиль — темный мотылек, ее костюмы мрачные, как бесплодные земли Аллердейла. Так, синее бархатное платье с черной аппликацией обвивает ее тело, как увядшая лоза.

Анна («Анна Каренина»)



Художница по костюмам Жаклин Дюрран признавалась, что в данном случае вдохновлялась модой 1950-х годов. Черный цвет платья сильно выделяется на фоне других персонажей картины, которые носят «кислые пастельные тона». Этот контраст должен подчеркнуть экстравагантность Анны и ее непохожесть на остальных.

Мия («Ла-Ла Ленд»)

Мия надевает синее платье в стиле ретро на вечеринку, после которой встречает Себастьяна. В фильме синий цвет означает творческий потенциал, который есть у обоих молодых людей. Кстати, Себастьян был одетого в синий костюм в той же самой сцене.

Полумна («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

Полумны Лавгуд даже на бал оделась эксцентрично. Сможете ли вы догадаться, что с помощью блестящих рюшек костюмеры хотели создать силуэт рождественской елки? Серьги-звездочки также выглядят очень символично.