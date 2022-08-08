9 раз, когда костюмеры продумали образ героев до мелочей, а зрители готовы были снять перед ними шляпу

Работа костюмеров требует огромной усидчивости и недюжинной смекалки. Ведь от того, насколько продуман и аутентичен стиль героев, во многом зависит впечатление от картины. Благо мировой кинематограф славится мастерами, которые из года в года радуют публику своей выдающейся работой.

Мы в ADME считаем, что творения художников по костюмам — отдельный вид искусства. И решили поделиться примерами эффектных образов из кино, которые являются ярким тому подтверждением.

Аллея кошмаров

Перед художником по костюмам в «Алее кошмаров» стояла задача показать 2 разных мира главного героя. Первый мир — карнавал как символ прошлого, где все грязное и потертое. Второй — город как символ будущего, в котором визуальная часть отполированная и блестящая. Для части фильма, повествующей о нахождении героев на карнавале, потребовалось по-настоящему состаривать костюмы. А для каждого героя был разработан свой уникальный стиль.

Неслучайно были подобраны и цвета для каждого персонажа. Так, например, Молли — единственная героиня, которая носит красное. Вначале это нетипичный для ее характера цвет, но в конце концов Молли обретает силу и уверенность. При этом костюмы героини скромные: это означает, что она сохранила свою связь с прошлым и не стремится к роскоши любой ценой.

Волк с Уолл-стрит

Перед создателями фильма стояла сложная задача: показать 90-е годы прошлого века — эпоху гламура и излишеств, — при этом не перейдя черту. И они справились с ней на ура благодаря персонажу Наоми, роль которой сыграла Марго Робби. На героине по ходу фильма можно заметить много золота и украшений: это было показателем богатства в то время. В сцене знакомства с Белфортом в образ Наоми умело добавили золотую вставку в очках. Тогда девушка еще не была очень обеспеченной, но, возможно, так костюмеры хотели показать ее стремление к богатству. В той же сцене мы видим на героине бирюзовое бандажное платье от Herve Leger — неизменный атрибут всех модниц конца ХХ века.

А когда девушка вышла замуж за богатого Джордана, она начала одеваться в лучшие бренды эпохи: Versace, Chanel, Alaïa, Armani.

Лакричная пицца

Полу Томасу Андерсону и художнику по костюмам Марку Бриджесу удалось волшебным образом перенести зрителя в 70-е годы. На съемках было задействовано много винтажной одежды, поиск которой обернулся для команды настоящим квестом. Большая часть найденных вещей была здорово потрепана временем, поэтому костюмерам не оставалось ничего, кроме как сшить новые экземпляры по образцу имеющихся.

Кстати, иногда за неимением подходящих тканей для создания костюмов использовали старую одежду. Например, один из купальных костюмов главной героини сшили из сохранившегося платья тех лет.

Глаза Тэмми Фэй

Лента повествует о жизни американской телеведущей Тамаре Месснер, которая славилась своей причудливой и даже немного вычурной манерой одеваться. Чтобы воссоздать стиль звезды на экране, художественная команда тщательно изучила огромный пласт ее жизни, собрав по крупицам сохранившиеся фотографии Тэмми, видеоматериалы и журнальные публикации.

Каждый костюм отражал определенное событие в жизни Фэй, показывая ее эмоциональное состояние. Даже, казалось бы, незначительные детали несли в себе смысловую нагрузку. Например, массивные подплечники, размер которых увеличивается по мере нарастания жизненных невзгод героини, олицетворяют бремя, которое она несет на своих хрупких плечах.

Быть Рикардо

Сюжет «Быть Рикардо» повествует о съемочной площадке ситкома «Я люблю Люси», в центре сюжета — реальные актеры Люсиль Болл и Деси Арнас. Властность образа Арнаса передали с помощью так называемых power suits («костюмов силы». — Прим. ADME) из популярных в то время шерсти и мохера.

А волевой дух Болл отражают брючные костюмы: актриса одной из первых начала носить брюки и будто бы опередила свое время.

Взрывная блондинка

Агент под прикрытием Лоррейн в исполнении Шарлиз Терон по праву заслуживает звание самой стильной шпионки в истории. Художник по костюмам придерживался черно-белой палитры, умело делая акценты алого цвета. Фильм изобилует множеством модных отсылок к 80-м годам ХХ века. Например, таким, как лакированная кожа и виниловые плащи.

Не обошлось и без винтажа. К примеру, красное пальто с черными пуговицами было взято из архивов Dior. Бренд с любезностью предоставил наряд для съемок.

Да здравствует Цезарь!

Создателями фильма было уделено внимание стилю каждого из героев, но, по признанию художницы по костюмам Мэри Зофрис, наиболее проработанным является образ Тильды Суинтон, воплотившей на экране сразу 2 персонажей — сестер-двойняшек Текер. Не случайна ни одна деталь их гардероба: от сумочек до строчки на перчатках. А особого внимания заслуживает шляпка-таблетка канареечного цвета, которая была сделана по образцу мужской с целью передать стальной характер и напористость героини.

А самым дорогим образом оказался костюм русалки для Скарлетт Йоханссон. Дело в том, что актриса должна была плавать в наряде, расшитом блестками и бисером, и на самом деле для этого пришлось сделать аж 4 костюма.

Сирано

В общей сложности для съемок фильма с нуля создали почти 800 комплектов одежды. Образов было так много, что команда продолжала шить костюмы прямо в процессе съемок. Художник по костюмам Массимо Кантини Паррини, отвечавший за всю красоту, черпал вдохновение в акварелях XVIII века. У каждого персонажа ленты есть свои цвета, которые наиболее точно отражают их характер и статус. Желтый, белый и бежевый, в изобилии используемые в костюмах Роксаны, символизируют чистоту ее сердца. А насыщенные синие и зеленые тона — неукротимый дух девушки.

Еще одна интересная деталь в фильме — костюмы монахинь. Как оказалось, их создатели были вдохновлены свадебными платьями 60-х годов. А так сразу и не скажешь.

Бриджертоны

Яркие костюмы и нижнее белье, соответствующее эпохе того времени, — несомненные достоинства сериала «Бриджертоны». В начале 1800-х, когда разворачивается действие шоу, в моде была завышенная талия. Барышни надевали под платья короткие корсеты. Именно такие модели мы в изобилии видим на экране. Костюмер также внес смысл в цвета и детали гардероба героев. Так, представители старого общества Бриджертоны придерживаются мягких пастельных оттенков, а их соседи-нувориши выбирают яркие кричащие тона, обилие декора и оборок.

Отдельного упоминаний стоят наряды Пенелопы: хоть она и является соседкой Бриджертонов, ее платья не такие вычурные, как у сестры или матери. Это тонкий намек зрителям на ее личность: она не совсем та, кем многие ее считают. Между тем показательно то, что Пенелопа часто носит желтые наряды (даже серьги и ожерелья часто этого цвета) и является девушкой пышных форм. Кажется, что это отсылка к английскому сленгу. Yellow-belly (дословно — «желтое пузико») обозначает трусливого человека. Героиня влюблена в своего соседа, но не решается сказать ему о своих чувствах.