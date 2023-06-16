9 сериалов, чей финал зрители до сих пор ругают на чем свет стоит

Создать с нуля культовый сериал — задача непростая. Ведь после успешного дебюта и множества отличных сезонов можно скатиться и перечеркнуть свое признание неудачной концовкой. Потратив много времени и с замиранием сердца прилипая к экрану каждую серию, зритель ожидает, что все это великолепие завершится логичным финалом. Увы, так бывает далеко не с каждым сериалом.

Дневники вампира

В конце последнего сезона злой двойник Елены Кэтрин собирается уничтожить город с помощью адского пламени. Бонни находит способ убить с его помощью Кэтрин. Деймон готов пожертвовать ради спасения всех собой и задержать Кэтрин. Но Стефан дает ему лекарство от вампиризма и спасает его, погибнув вместе с Кэтрин. Бонни снимает заклятие с Елены. Она воссоединяется с Деймоном, и героев ждет долгая и счастливая жизнь. В течение 8 сезонов они разыгрывали эпический роман Елены и Стефана. Пара прошла через испытания и невзгоды, злых двойников, потерю и обретение человечности, прохождение через ад и обратно. И все это только для того, чтобы Елена выбрала его брата, а Стефан погиб. Как будто все, через что они прошли, было напрасно. Было ощущение, что я смотрю совершенно другое шоу, а не то, которое было показано в первых сезонах. © unknown author / Reddit

Леденящие душу приключения Сабрины

Данный сериал — своеобразная ностальгия по телепроекту «Сабрина — маленькая ведьма», но более мрачный и жуткий. Безбашенные и в какой-то степени эпические приключения этой Сабрины заканчиваются тем, что в результате рокового выбора она погибает. Ее уход хоть и не становится неожиданностью, но кажется странным, что в шоу, полном магии, героиня не оживает вновь.

А последующий финал и вовсе ввел некоторых зрителей в ступор. Сабрине комфортно в загробной жизни, ведь она попала в сладкую жизнь, а не в ад, скорее всего, из-за ее самоотверженности. А чуть позже ее парень Ник присоединяется к ней. Он говорит, что он утонул в Море Печали. Финал был ужасен. Я бы сказал, что это полнейшая чушь. © cmb0415 / Reddit

Мне кажется, что они просто решили закончить сериал колдовской версией истории о Ромео и Джульетте. © VelarisB00kieMonster / Reddit

Последний человек на Земле

Эта постапокалиптическая сатира заканчивается интригующим клиффхэнгером: Тэнди и его импровизированная семья были окружены десятками неизвестных выживших. И сразу же возникают вопросы, на которые ну очень хочется получить ответы. Так кто же были эти люди? Почему они вышли из подземного бункера? И что это были за противогазы?

Увы, ответов зрители так и не получили, так как проект отменили спустя несколько дней после финала 4-го сезона. Такое окончание было несправедливо по отношению к сериалу. Я обожал смотреть это шоу. Окончание на клиффхэнгере печалит меня и по сей день. © higginsadm / Reddit



Мерлин

Сериал рассказывал о приключениях юного Мерлина и будущего короля Артура. Отец последнего — Утер — считал магию опасной и искоренял ее любыми способами. Учитывая это, волшебнику Мерлину было ой как непросто порой помогать Артуру.

В финале одним из главных моментов становится битва между Артуром и Морганой — его сестрой, желающей захватить Камелот и свергнуть брата. Артур погибает, а Мерлин не может его спасти. Волшебник хоронит своего друга в озере Аваллон и вместе со своим драконом возвращается к обычной жизни. Финал был почти на одном уровне с «Игрой престолов». Ерунда на постном масле. Я где-то слышала, мол, «сценаристы просто хотели рассказать историю, и она закончилась так, как должна была». Нет. Ничего подобного. © willowoftheriver / Reddit

Я до сих пор так зла из-за этого финала. У меня есть диски со всем сериалом, и я так хотела сжечь диск с концовкой. Я плакала от злости, не от грусти, а от чистого гнева. © Spycat_Lazy_Cat / Reddit

Настоящая кровь

Билл заражается гепатитом. Он просит Сьюки помочь ему уйти из жизни, применив для этого свою силу. Она выполняет его просьбу. 4 года спустя в городке Бон-Там вампиры и смертные празднуют День благодарения. И мы видим беременную Сьюки и ее нового возлюбленного, лица которого нам, как бы намеренно, не показывают. Последний сезон был просто отвратителен, и я не мог дождаться его окончания. © ohshee****cici / Reddit

Они потратили столько сезонов на создание напряженности в отношениях, чтобы в итоге Сьюки оказалась со случайным парнем? Совершенно неудовлетворительно. © Goliath1357 / Reddit

Квантовый скачок

Доктор Беккет — физик, который благодаря экспериментальному квантовому ускорителю вынужденно путешествует во времени и вселяется в других людей. Сэм мечтает вернуться домой и считает, что если пытаться исправить недочеты истории, у него это получится. В последнем эпизоде у него получается взять контроль над своими временными прыжками. Но несмотря на это и его жгучее желание вернуться обратно в свое время, серия заканчивается титром, гласящим, что Сэм так и не вернулся домой. Главной фишкой шоу была надежда на то, что следующий прыжок станет прыжком домой. И не позволить этому случиться было просто гигантским плевком в сердца зрителей. © Bugloaf / Reddit

Люцифер

История сериала не ограничивается расследованиями преступлений. В какой-то момент на Землю спускается сам Бог, решивший уйти на покой. Он заявляет, что Хлоя была создана специально для Люцифера. В финальном сезоне главный герой не спешит становиться новым Богом, сомневаясь, что у него это хорошо получится. А потом появляется мятежный ангел, намеренный его уничтожить. И оказывается, этот ангел — Рори, пришедшая из будущего дочь Хлои и Люцифера. Она хочет отомстить отцу за то, что он бросил ее еще до рождения. А еще начинается апокалипсис, который ангелы сами не в состоянии сдержать.

В итоге место Бога занимает Аменадиил. Он предотвращает апокалипсис. Сам Люцифер понимает, что его цель — помогать душам в аду обрести покой. Бросает беременную Хлою и уходит в ад навсегда. Заканчивается сериал кадрами из будущего: пожилая Хлоя прощается с Рори, умирает и отправляется домой, в Ад, где воссоединяется с Люцифером. Пока Люцифер был в отпуске, у него появились друзья, жена и даже дочь, а он вернулся в ад — потому что это правильно для него. Хлоя теряет всю свою индивидуальность в финальном сезоне. А напряженная неопределенность в отношениях между главными героями, которыми нас дразнили, как морковкой на палочке, в итоге разрешается лишь в конце сериала. Если бы он закончился после 5 сезона, это было бы лучше, чем то, что мы получили в 6-ом. © arthurxheisenberg / Reddit



Озарк

Финальный сезон сериала завершает многие истории персонажей, но тем не менее — не дает ответов на некоторые вопросы. Рут убивает Хавьера Наварро, чтобы отомстить за смерть своего кузена. После смерти Хави у Бердов есть только Омар Наварро, который находится в тюрьме. И они планируют освободить его. Беда в том, что с гибелью Хави расторгалась и сделка с ФБР, которая давала семье надежду на новую жизнь.

Берды возвращаются домой и обнаруживают, что их оконное стекло разбито, а это значит, что в доме незваный гость. Им оказывается частный сыщик Мел Саттем, пытающийся узнать правду о смерти Бена. Сериал заканчивается пустым экраном и звуком выстрела. Сериал в целом был замечательным. В нем много напряжения и саспенса. Но то, что я увидел в конце, разочаровало. Сначала я вообще думал, что после финальной серии будет еще один эпизод. Так как моя реакция была: «И это все?!» © eam1188 / Reddit

Зена — королева воинов

В конце последнего сезона легендарная пара героинь вступают в противостояние с самым страшным их врагом — Йодоши и его бессчетной армией самураев. В финальном эпизоде Зена позволяет себя убить, чтобы ее призрак смог сразиться с Йодоши, и тем самым спасти души людей, которых она убила. Зене удается победить Йодоши. Габриэль находит способ воскресить свою подругу, но та отказывается, чтобы очиститься от былых грехов. Я пересматривал сериал пару лет назад и поклялся никогда больше не смотреть финал. Такая странная и клишированная концовка. С моей точки зрения, это несправедливо по отношению к Зене и Габриэль, как к персонажам. Не стоило смотреть эту серию. Меня это так разозлило. © FollowYourFate2b / Reddit