9 сиквелов, которые получились такими же неудачными, как подарок свекрови на свадьбу

Не всегда продолжения фильмов хуже, чем оригиналы. Но порой сиквелы получаются настолько плохими, что хочется стереть себе память и больше никогда не видеть этих картин. Вот несколько фильмов и мультфильмов, продолжения которых мир не должен был увидеть никогда.

«День независимости: Возрождение»

У «Дня независимости» 1996 года на IMDb высокий рейтинг — 7.0 Но пользователи уверены, что вторую часть снимать не стоило. Мало того, что у фильма низкие рейтинги, так и самим фанатам он не понравился — его считают попросту нелепым. Я никогда не любил фейерверки. Не хотел смотреть на фейерверки, когда их запускали и решил сходить на «День независимости: Возрождение». Никогда в жизни не жалел о решении больше, чем сейчас. © darkreignn / IMDb

«Горец 2: Оживление»

«Горец» — фэнтазийный приключенческий культовый боевик. Но его вторая часть — полный провал. На сайте Rotten Tomatoes у продолжения нулевой рейтинг одобрения, а вердикт критиков звучит так: «Нужно было остановиться на первом фильме».

«Зачарованная-2»

Диснеевская сказка 2007 года покорила многих зрителей. Ироничная интерпретация истории о принцессе получила высокий рейтинг 7.1. Второму фильму, по мнению критиков, не хватает магии, несмотря на то, что Эми Адамс — такая же красивая, как и много лет назад. Еще одно посредственное продолжение. Оригинальный фильм может и не тянул на «Оскар», зато был свежим и смешным. Во второй части все это ушло. Уже на середине картины ясно: фильм — провал. Плохая актерская игра, никакого сюжета. Пустая трата времени. © rosariokinnaird / IMDb

«Челюсти-2»

Продолжение легендарной картины Спилберга называют одним из худших сиквелов в истории. Причем фильм получился таким плохим из-за халатности его создателей. Начнем с того, что сам режиссер вторую часть снимать не хотел. Да и команда первого фильма уже распалась. Возможно поэтому рейтинг у второй картины такой низкий — всего 5.8 баллов.

«Мулан-2»

Вторая часть истории о храброй девушке получилась весьма посредственной и зрителям не понравилась. Рейтинг картины — 5.6 баллов, против 7.6 баллов оригинального мультфильма. «Мулан-2», вероятно, худший из сиквелов Disney. Это не просто плохой фильм, он идет в разрез с идеями первого мультфильма. © WillemDafoesHuge**** / Reddit

Disney не нужно больше снимать сиквелы. Оригиналы у них получаются лучше, а большинство продолжений — отстойные. Исключение — «Король Лев». © musicalfan / IMDb

«Тихоокеанский рубеж 2»

Вторая часть фильма хуже по многим причинам. Неинтересный женский персонаж, плохие второстепенные персонажи и монстры, сама операторская работа, ну и конечно — отсутствие какой-либо оригинальности. Вот почему рейтинг у картины всего 5.6 баллов.

«Добейся успеха-2»

«Добейся успеха» одна из самых популярных комедий двухтысячных. История о школьницах даже заняла первое место в прокате, а критики называли картину «дерзкой». Вторая часть получилась хуже и заработала низкий рейтинг — 4.4. Пользователи называют его одним из худших сиквелов.

«Мальчишник в Вегасе 2: Из Вегаса в Банкок»



«Мальчишник в Вегасе» — смешная и задорная комедия, которая стала кассовым успехом и принесла своим создателям миллионы. Фильм получился оригинальным и смешным, чего не скажешь о его продолжениях. Критики назвали вторую часть грубой и несмешной копией первой, а реакцию зрителей можно объяснить одной фразой: «Все то же самое, минус смешные моменты».

«Фокус Покус»

«Фокус Покус» стал культовой комедией из детства. Фильм о ведьмах получил неплохой рейтинг — 6.9, да и в целом считается лучшим фильмом на Хэллоуин. Спустя 29 лет вышло продолжение, однако уже далеко не такое успешное. Картина получилась по-настоящему плоской.