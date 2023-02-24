9 случаев, когда в кино нам показали настоящую жизнь, а не очередные сказочки

В фильмах и сериалах далеко не часто показывают жизнь такой, какая она есть на самом деле. Порой создать совершенно новую вселенную намного проще, чем отражать реальные факты. В этой статье мы покажем вам 9 фильмов и сериалов, которые нас приятно удивили.

1. Кухня в мультфильме «Рататуй» очень похожа на настоящую кухню ресторана

© Ratatouille / Pixar Animation Studios and co-producer , Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News

Кулинарные эксперты не раз хвалили мультфильм «Рататуй» за внимание к деталям. Персонажи режут лук или добавляют специи к блюдам так же, как это делают профессиональные повара. И хотя главный герой мультфильма всего лишь крыса, создатели картины сделали все возможное, чтобы атмосфера ресторанной кухни была максимально приближена к реальности. Они специально обратились за помощью к знаменитому американскому шеф-повару Томасу Келлеру, чтобы разобраться, как правильно готовятся блюда и каким образом повара работают на кухне. Келлер даже провел мастер-класс для команды аниматоров и художников и показал им, как приготовить знаменитый рататуй.

2. Сериал «Работающие мамы» рассказывает о женщинах, которым приходится разрываться между семьей и работой

Главные героини сериала — 4 работающие мамы, которые при этом стараются не забывать и об остальных сферах своей жизни. В этому шоу довольно много ситуаций, в которых каждая работающая мама может узнать себя. Например, сцена, где одна из героинь Кейт использует молокоотсос прямо в офисном туалете, особенно примечательна. Ведь женщинам, которые решили не сидеть дома в декрете, приходится сцеживать молоко в том числе и на работе.

3. В мультфильме «Я краснею» есть 2 девочки с диабетом

Мультфильм «Я краснею» — это своеобразная иллюстрация переходного периода любого подростка. И команда аниматоров подошла к этому вопросу с предельной точностью. Более того, они учли, что у людей бывают различные заболевания, не у всех идеальное здоровье. Например, у двух одноклассниц главной героини Мэй на руках «умные» пластыри, которые помогают людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови.

4. Фильм «Ла-Ла Ленд» показывает цикличность отношений

В фильме мы наблюдаем за развитием романтических отношений двух молодых людей, которые также пытаются устроить свою карьеру. И в нем наглядно показано, как жизненные дороги могут развести двух любящих людей в разные стороны. В заключительной сцене фильма мы видим Мию, которая уже стала знаменитой актрисой, и ее мужа. Они сидят в джаз-клубе и смотрят выступление пианиста Себастиана, с которым Миа раньше встречалась. И хотя от этой сцены у нас и так наворачивались слезы, режиссер решил разбить нам сердце окончательно и показал, какой была бы жизнь Мии и Себастиана, если бы они остались вместе.

5. В фильме «Там, где сердце» женщина рожает прямо в супермаркете

И хотя вся история может показаться выдуманной и слишком уж киношной, существуют реальные случаи, когда у женщины начинались роды прямо в магазине. Но этот фильм не основан на реальных событиях, поэтому мы не можем сказать с уверенностью, это кино имитирует жизнь или наоборот.

6. Мать семейства Уизли перепутала своих близнецов

В одной из сцен фильма «Гарри Поттер и философский камень», где семья Уизли и Гарри собираются пройти через портал, Молли Уизли предлагает Фреду идти следующим. Однако близнецы решают ее разыграть и делают вид, что она их перепутала. Так вот: для мам идентичных близнецов такая ситуация не редкость, и бывает, что они действительно путают своих детей, но обычно это происходит в раннем детстве. Со временем же они узнают все особенности внешности и поведения каждого из близнецов и различают их с легкостью.

7. В сериале «Мой безумный дневник» достоверно показаны психологические проблемы подростков

В сериале рассказывается история девушки-подростка, страдающей от излишнего веса, которая несколько месяцев провела в психиатрической лечебнице. Теперь Рэй вернулась к обычной жизни и пытается адаптироваться к ней с помощью друзей и психолога. Не все проходит гладко, но она постепенно учится управлять своими эмоциями.

8. В «Игре престолов» показали длительное грудное вскармливание

И хотя в «Игре престолов» длительное грудное вскармливание представлено как что-то негативное, в реальной жизни есть мамы, которые считают, что в этом нет ничего особенного. Например, актриса Маим Бялик, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Теория Большого взрыва», рассказала, что кормила своего сына до 4 лет. В жизни бывают разные ситуации, и сценаристы это учли.

9. В сериале «Друзья» все женские персонажи стали мамами разным путем